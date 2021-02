Albina Grčić otvoreno nakon pobjede: 'Nisam razočarana što mi Nina nije čestitala. Ona je tek kap u moru'

U subotu se održao izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije "Dora 2021", a reakcije se još uvijek ne stišavaju. Na pozornici u dvorani Marino Cvetković u Opatiji se natjecalo se čak 14 izvođača koji su pokušali izboriti svoju kart za put u Rotterdam, gdje će se ove godine održati Eurosong. Pobjedu je odnijela mlada Splićanka Albina Grčić (22) s pjesmom "Tick-Tock", koja je televotingom dobila 120 bodova od publike. Drugoplasirana pjevačica Nina Kraljić (28), koja je Hrvatsku na Eurosongu predstavljala 2016. godine, nakon proglašenja pobjednice ostala je vidno razočarana te prozvala organizaciju natjecanja.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Dan nakon pobjede na opatijskoj pozornici 22-godišnjakinja nam se javila još uvijek pod dojmom.

- Iskreno ću vam reći, moj tim i ja se ne znamo toliko dugo, ali smo se jako povezali na jednom emocionalnoj razini i toliko smo svi bili uključeni u ovo. Dali smo maksimum od sebe i mislim da je to u konačnici presudilo. Da mi nismo disali skupa, vjerujte mi, ne bi se to tako ni osjetilo. Sinoć mi još nije dolazilo do glave, sad već malo dolazi...Što se kaže, nadošla sam. Primila sam poruke od svoje obitelji i bližnjih. Pa čak i od ljudi koje uopće ne poznajem. To su takve neke lijepe reakcije i vidm da stranci jako pozitivno reagiraju i sada upravo vidim da smo prvi na trendingu. Ne znam stvarno...bez riječi sam. Kako su mi rekli svi "Jesi ti svjesna da se tebi život sada preko noći promijenio!?". I uistinu jest tako, ali ono što je najvažnije je da ja stvarno budem prizemna, svjesna i zahvalna na svemu što mi se događa i naravno da se trudim i dalje i uživam u onom što radim - rekla nam je Albina gotovo u jednom dahu, a u nastavku nam kaže da je slavlje bilo u skladu s "novim normalnim" uvjetima.

Kada je riječ o čestitkama koje joj pristižu, ističe da su joj iste već svi uputili - osim Nine Kraljić.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

- Nisam razočarana što mi Nina nije čestitala, ja se želim okružiti pozitivnim ljudima kao i dosad, to mi je jedino važno. Svi su mi drugi čestitali, ona je tek jedna kap u moru... - kazala je Albina iskreno za Slobodnu Dalmaciju.

U jučerašnjem razgovoru rekla nam je kako za nju nema odmora i da već kreću pripreme za Rotterdam.

- Definitivno ćemo se dati još više. Mislim da se stvarno primjetilo da smo profesionalno pristupili ovom projektu i to je prvenstveno zato što svatko od nas u timu voli svoj posao maksimalno i sve smo radili iz ljubavi, pa tek onda zbog posla. Nadam se da ćemo u tom duhu i nastaviti. Mislim da smo jako dobra ekipa, već smo kao mala obitelj i u cilju mi je da tako ostane; da se ugodno radi, da je bez ikakvog pressinga. Imamo jako lijepu podršku od publike, od HRT-a i od strane Universala, koji me od početka podržava. Stvarno ću se potruditi da nastup na Eurosongu bude na još većem nivou, da ne razočaramo našu, ali ni stranu publiku. Tako da zaista, možete očekivati sve! - zaključuje Albina.

Foto: HRT screenshot

Podsjetimo, Kraljić je osvojila drugo mjesto s pjesmom "River", a kako je napisala na svom Facebook profilu, imala je nekoliko problema prilikom izvođenja pjesme. - Nina kako se osjećaš? Mix ti je bio najgori i nismo doslovce mogli zvati za tebe jer je javljalo da broj ne postoji i očito je da su te s razlogom stavili kao prvu izvedbu. Što misliš o organizaciji i jel istina da si slušala u vlastite in ear slušalice pjesmu "Tick-Tock", a ne svoju na vlastitoj tonskoj probi?, u sarkastičnom je tonu napisala Nina Kraljić pokraj videa na kojem pleše. na Instagramu je objavila nekoliko videa u kojima je to ponovila, a zatim je objavila i video na kojem plače.

U kasnijem obračunavanju s fanovima, koji su joj uputili kritike na račun izvedbe i većinom zaključili da je Albinina pjesma većeg kapaciteta za Eurosong, na svojoj službenoj Facebook stranici obznanila je da neće više surađivati s HRT-om te se prisjetila svog odlaska na Eurosong 2016. godine.

Foto: Facebook

- Slažem se. ToMa, Mia i Bernarda su bili bolji. Ali nebitno to. Ne radi se o pobjedi jer smo vrlo brzo ionako znali poziciju u kojoj ćemo biti što sve govori o natjecanju. Fulana poanta. A pliz mi ne spominji Eurosong 2016. gdje sam nas dovela bez para i podrške u finale nakon sedam godina dok Franka nije prošla, a nju se gleda kao uspjeh (reference radi samo) - započela je Nina te u drugom komentaru nastavila sporiti zbog kritika.

Foto: Facebook

- Rekoh, HRT i ja smo finito. Ne mislim si više nikad dozvolit da slušam na vlastitoj tonskoj probi (jedinoj) prvih 15 minuta Albininu pjesmu, a ne svoju u vlastite in ear slušalice i to 4 dana prije nego što se kao znaju rezultati. Pjesme radim iz ljubavi, smatrala sam i smatram da je pjesma Rijeka zaslužila veći stage i pažnju, ali ne bi si nikad to dozvolila više. Ionako se ovo trebalo desiti jer mi je dosta glumatanja, cenzuri i pozadinskih kulisa o kojima nitko ništa ne zna, ali vrijeđat se moze. Čestitke Mii, Bernardi i Tomi i Filip je divan bio. Osobno svi 4 su mogli pobijedit. Ostalo neću komentirat. Tko hoće neka prati projekt dalje, tko neće - ne mora. Ionako se u ovoj državi od poštenog ne može živjet, pa stvarno radiš ovo iz čiste ljubavi jer više para potrošiš nego što zaradiš. Osim ako nemaš background - poručila je.