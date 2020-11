Trumpu pobjedu mogu donijeti manjine, Biden ovisan o bijelcima

Iako se približava “trenutak odluke” na američkim predsjedničkim izborima, sve je više znakova kako bi taj trenutak mogao potrajati. Pratimo li sve što se događa na sam izborni dan u Americi, vidimo kako se sve manje govori o tome tko će u utorak navečer slaviti, a sve više o mogućim izbornim nepravilnostima.

Drugim riječima, postoji mogućnost da ishod izbora ne odluče glasači, već da se o tome odlučuje kroz tužbe i sudske procese. Kulise za takav scenarij dugo su pripremane. Tako smo prvo imali medijske napise kako je Trump, navodno, rekao kako neće priznati rezultate izbora, iako je on samo rekao “vidjet ćemo”. Sad nam, pak, kažu da će Trump već u izbornoj noći proglasiti pobjedu, što se smatra nečuvenim, dok se s druge strane ostavlja mogućnost Bidenu da se obrati naciji kao izabrani predsjednik ako mediji njegovu pobjedu proglase matematički mogućom.

Te kulise otkrivaju i prizori iz New Yorka ili Los Angelesa, gdje se na izloge radnji užurbano postavlja zaštita od razbijanja. Ako znamo da su ti gradovi demokratske utvrde i da Trumpove pristalice nikad nisu išli ulicama i razbijali imovinu, očito je da su posrijedi pripreme za nerede koje bi izazvali pristalice demokrata u slučaju Trumpove pobjede. Jasno je da u toj situaciji pritisaka ne bi bilo mudro unaprijed se izjašnjavati.

Ali, to su samo kulise, samo “buka” koja treba odvući pažnju od biti koja se tiče samog procesa glasanja. Demokrati, pod izgovorom korone, traže da se svima na adresu pošalju glasački listići, čemu se Trump protivi. Na to su mediji izvijestili kako je Trump protiv glasanja poštom, iako je i sam glasao tako. No stvar je u tome da on nije protiv glasanja poštom, već da traži da se listići šalju na zahtjev, jer su popisi neuređeni i postoji veliki prostor za manipulaciju.

Zamislite da se na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj glasa po izbornim jedinicama, pa da IDS šalje glasačke listiće svima u Istri, HDZ u Dalmaciji ili SDP u Zagrebu. Zar to ne bi otvorilo prostor sumnjama u regularnost takvog glasanja, pa bi se nagađalo o glasanju mrtvih i slično? Bi li oni svima poslali listiće ili nekima i ne bi? Zato već imamo situaciju u Teksasu sa 120.000 glasova, gdje su se pojavile nepravilnosti baš u demokratskom okrugu ili slučaj glasanja mrtvih u New Yorku. Tako je postavljen okvir neregularnosti izbora, pa će odluka ići prema sudovima. No tu je stvari malo pomrsila intervencija neba, koje je spriječilo da Vrhovni sud ima većinu sklonu Bidenu.

Kako bi se to na sudovima moglo odvijati, govori slučaj glavnog državnog odvjetnika Pennsylvanije, Josha Shapiroa, koji je četiri dana prije izbora izjavio kako Trump može pobijediti samo ako “spriječi” da svi glasaju. Dakle, onaj koji bi trebao brojiti glasove već zna tko je pobjednik. Sve ovo može se izbjeći samo premoćnom pobjedom jednog od kandidata.

Takvu bi pobjedu Trumpu mogli donijeti latino i crni glasači, dok je Biden ovisan o velikom broju bijelih glasova. No hoće li izaći na izbore oni koje je do jučer plašio koronom? Kako god, ostaje ironija da su oni koji su uvijek širili demokraciju sada došli u situaciju u kojoj i sami trebaju promatrače, samo zato što, izgleda, na regularan način ne mogu smijeniti predsjednika koji im se ne sviđa.