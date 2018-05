Thompson oslobođen, ljevičari viču: Smrt fašizmu, sloboda siru!

Subota 5. svibnja

Ima sudaca koji ne slušaju Ivu Josipovića

Sva sreća da Hrvatska ima sudaca koji ne slušaju ni Ivu Josipovića, ni druge ljevičare, ni petokrakog predsjednika HAZU Zvonimira Kusića kojima je pozdrav “za dom spremni” zločinački. Takav nije bio za sutkinju Nadu Turkalj u Prekršajnom sudu u Slunju pa je pjevača Marka Perkovića Thompsona oslobodila optužbe jer tim pokličem na koncertu nije “narušavao javni red i mir”, nije “uznemiravao građane” niti “poticao na mržnju”. Samo je pjevao svoju pjesmu “Bojna Čavoglave”, a riječi “za dom spremni” njezin su sastavni dio. Zgranuti tom presudom, ali i nemoćni pred njezinim jednostavnim obrazloženjem, lijevi su mediji, vabeći osjećaje čitatelja, podsjetili kako je svojedobno ista “nehumana” sutkinja osudila jednu staricu koja je ilegalno prodavala sir uz cestu. Da je Thompson kažnjen, staricu nitko ne bi spominjao, ostala bi prekršiteljica, a sutkinja ne bi bila nehumana. Kad su već išli u prošlost, mogli su spomenuti i teške godine zatvora na koje su njihovi prethodnici osuđivali ljude za mnogo bezazlenije “grijehe” od Thompsonova, a dobrostivi komunistički sudovi i policija nisu se bavili prodavačicama sira kojih je uz ceste od Zagreba prema jugu bilo tako reći na svakom koraku. Smrt fašizmu, sloboda siru!

Nedjelja 6. svibnja

Vlast usamljena u isticanju svojih uspjeha

Drugovi Tito, Bakarić, Bilić, Baltić..., osjetivši da u narodu ima određenog neraspoloženja prema stanju u državi, kadšto bi se okomili na one koji “šire negativnosti”, pa i na suzdržanost medija u pohvalama vlasti za ono što čini. Na skupu lokalnih čelnika taj obrazac komunističke elite kopirao je premijer Plenković, ustvrdio je da je “u društvu prevladala negativna atmosfera, pesimizam, bezidejnost, bezizglednost” pa je stranačkoj eliti naredio da “ljudima mora reći” kakvi su uspjesi Vlade i “što je bolje od onoga što je bilo prije”, jer “to vas sigurno mediji neće pitati”. Nijedna vlast u samostalnoj Hrvatskoj nije bila tako usamljena u isticanju svojih uspjeha kao sadašnja. Odreda svi desni i lijevi komentatori prozreli su Plenkovića i pišu i govore posve suprotno samohvalama Vlade, a iz službi EU takoreći danomice stižu pokazatelji o hrvatskom gospodarstvu, konkurentnosti, kupovnoj moći stanovništva, plaćama, brizi za natalitet i mjerama protiv iseljavanja, protiv korupcije, bujanja državnog aprata, nepotizma... po kojima smo redovito “pri dnu” ili “na smom dnu”. U takvu stanju, predsjedniku HDZ-a i nije ostalo drugo doli poziv na “jedinstvo partije” čiji članovi moraju sami ljudima reći da ima onoga čega nema kad to nevidljivo zlobni mediji ne vide.

Ponedjeljak 7. svibnja

Protiv Ivane Petrović nedaroviti i isključivi

Protiv nagrade Hrvatskog novinarskog društva sjajnoj novinarki i komentatorici Nove TV Ivani Petrović pobunila se, kako piše jedan portal, “ljevičarska falanga”. I to koja imena! Slavica Lukić, koja nevjenčano živi s Pupovcem i s Hrvatskom. Drago Pilsel, za kojega su kritičari omiljenog mu Ive Josipovića “kurvini sinovi” i “kopilad”, a misa zahvalnica za Gotovinu i Markača “nacistička orgija”. Boris Pavelić, “islednik” za ustaštvo i obožavatelj vic-predsjednika Mesića i Feralova shita, kojemu je Gotovina među ostalim kriminalac iz pariškog podzemlja (što je bila razglasila a poslije opovrgnula jedna novinska kuća). Vojislav Mazzocco, veliki stilist u čijim dubinskim komentatorskim spoznajama strše riječi bezveznjaci, nesposobnjakovići, štetočine..., nešto manje umne od Pilselovih “kurvinih sinova”. I dok se u njihovim tekstovima međusobno natječu nedarovitost, uvredljivost, vulgarnost, opsjednutost desnom “kopiladi” i ljevičarska isključivost, u izvještajima i komentarima Ivane Petrović natječu se darovitost, uljuđenost, analitičnost, razložnost i izrazito autorstvo. Ni za nju Lijepa naša nije bajna, ali kao svaki istinski domoljub s njom dijeli njezinu sudbinu. Dok Lukićka, Pavelić, Pilsel, Mazzocco... trijumfiraju nad “neuspjelom državom Hrvatskom”.

Utorak 8. svibnja

Trifunovićevo maskiranje četnika Šešelja Đapićem

Anto Đapić najavljuje tužbu protiv Aleksandra Stankovića i HRT-a zato što je u emisiji “Nedjeljom u dva” srpski glumac Sergej Trifunović rekao da su “idioti poput Šešelja, Đapića i sličnih potrebni vlastima u Hrvatskoj i Srbiji... za igre toplo-hladno”, što je voditelj odšutio. No glavni je krivac HDZ koji HTV-u dopušta da ustrajno blati i ljude i Domovinski rat i Hrvatsku, te nije riječ o slobodi medija nego o velikosrpskoj propagandi i kršenju zakona. Ta je stranka izabrala ravnatelja HRT-a Bačića, pa nije samo Stanković (po kojem to gledateljskom interesu!?) u goste pozvao Trifunovića koji četništvo maskira ravnotežom hrvatsko-srpskih šovinizama (u stilu beogradskog izjednačavanja krivnje za rat!) nego ga je pozvao i HDZ, koji je također odšutio blaćenje Đapića i Hrvatske. Čitali smo kako Pupovčevo glasilo “Novosti” Plenkovića naziva šljamom i slušali kako Stanković na HTV-u rehabilitira četničke koljače tezom o građanskom ratu u Hrvatskoj, pa je i iskupljivanje zločinca Šešelja poistovjećivanjem s Hrvatima medijska obnova balvan-revolucije pred kojom se HDZ ponižava i kapitulira. Ali bijeda te pobune ravna je bijedi vodstva HDZ-a, a savez tih bijeda otpuhat će prva prigoda, kao što je otpuhala i Sanaderovu izdaju i savezništva.

Srijeda 9. svibnja

Erdoganov skup dokaz da BiH razbijaju – Bošnjaci

Vijest kaže – nitko u BiH još nije dobio službenu najavu dolaska turskog predsjednika Erdogana, no svi se ponašaju kao da će on 20. svibnja doći u Sarajevo i ondje održati središnji skup za tursku dijasporu uoči izbora u Turskoj koji će biti 24. lipnja. Došao ne došao, to izrazito sljubljivanje Bošnjaka s velikom silom još je jedan dokaz da Bosnu i Hercegovinu razbijaju oni koji se za nju najžešće bore – Bošnjaci. Možemo zamisliti kako bi se, kad bi Erdogan došao, osjećali Hrvati i Srbi, koji čine oko pola stanovništva države, to jest kad druga polovica na taj način demonstrira svoju dominaciju i potporu moćnog saveznika u glavnom gradu. U glavnom gradu etnički uglavnom očišćenom, u “multietničkom” Sarajevu u kojem Bošnjaka ima više od 90 posto. U konačnici, politika Bakira Izetbegovića i društva može imati samo jedan od dva moguća ishoda – raspad države ili bošnjački teror kojim bi se održavala. Odavno je jasno – Bosnu i Hercegovinu mogu održati jedino Hrvati dobiju li svoj entitet. Ne dobiju li ga, u BiH će se stvoriti dvije države, srpska i bošnjačka, a Hrvati bi trebali nestati. I Milošević je mislio slično sadašnjem bošnjačkom vodstvu, pa ćemo vidjeti

Četvrtak 10. svibnja

Prođe li referendum, Jandrokovića nema

Gordan Jandroković reče kako je glavna namjera Građanske inicijative “Narod odlučuje” referendumom “oslabiti politički i stranački sustav kakav imamo sada”. Iz Inicijative su mu odgovorili kao “stranačkom poslušniku” kojeg poslije referenduma ne bi trebalo biti u sljedećem sazivu Sabora, već bi njega i slične zamijenili “pošteni političari”. Frazira Jandroković, fraziraju i zagovornici nepostojećega, to jest “poštenih političara”, ali jesam za referendum, to jest za narod. U ovom slučaju i zato što bi zacijelo interes građana bio “oslabiti politički i stranački sustav kakav imamo sada” i u kakvom politika vladajuće stranke s Jandrokovićem i Plenkovićem na čelu izvršne i zakonodavne vlasti vodi Hrvatsku u još veću gospodarsku i moralnu katastrofu, u sve sramotniju ovisnost o europskim gazdama i u ubrzani nestanak naroda. Ali ne samo to, valjda se samo iz bahatog HDZ-a referendumu o izmjenama izbornog sustava može usprotiviti netko tko nema izbornog legitimiteta. A to je upravo Jandroković koji je na proteklim izborima dobio 40 i 30 puta manje narodnih, preferencijskih glasova od nekih drugih kandidata, samo 808 (!!!), pa je ipak ušao u Sabor, i to na njegovo čelo. Takvo što nikad se nije dogodilo u Hvatskoj, a možda ni u svijetu. Dakle, referendum svakako!

Petak 11. svibnja

Socijalna država za visoke plaće ustavnih sudaca

Genijalnost tjedna svakako je obrazloženje stava Ustavnog suda da je lex Agrokor u skladu s Ustavom koje je javnosti prenio predsjednik Suda Miroslav Šeparović: ”Vlada bi neustavno postupila da nije intervenirala. Ovdje je obveza Vlade bila intervenirati u skladu s Ustavom koji propisuje da je Hrvatska socijalna država”. Ako bi Vlada “neustavno postupila da nije intervenirala”, onda je ona najveći kršitelj Ustava i najneustavnija institucija u zemlji. Ima mnoštvo slučajeva u kojima se ne poštuje socijalna država, što ugrožava stotine tisuća ljudi, ali Vlada ne intervenira. Propadaju bezbrojne tvrtke, dijeli se mnoštvo otkaza, minimalac je u Hrvatskoj najniži u Europi, siromaštvo je sve veće, pučke kuhinje su sve krcatije, strani profiteri u ovrhama izbacuju sirotinju na ulicu oduzimajući joj dom i domovinu, a nikoga od desetaka tisuća ljudi koji svake godine bježe iz “socijalne države” ni Vlada ni Ustav ni Miroslav Šeparović na granici nisu zaustavili. Hrvatska jest “socijalna država” kad daje goleme plaće članovima Ustavnog suda koji Vladi, također s golemim plaćama, razgrću prepreke dok naciju vodi u izumiranje. Kad već crne toge u kojima to čine nisu obučene radi sprovoda...