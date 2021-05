Slijedi li nam nakon korone novo kolektivno sluđivanje s "malim zelenima"?

Iz nekog čudnog razloga u posljednje se vrijeme kroz medije počela provlačiti jedna pomalo bizarna tema, koja ne bi zavrjeđivala našu pažnju da ispod nje ne stoji potpis nekih, kako bi se to reklo, “viših instanci”.

Radi se o tome da je američka vlada objavila kako već duže vrijeme imaju zapise i svjedočanstva pilota o prisutnosti neidentificiranih letećih objekata u svom zračnom prostoru. Kao dokaz za te tvrdnje podastrijeli su nam nekoliko snimaka prilično loše kvalitete za koje tvrde kako su autentični prikazi letjelica koje svojim performansama proturječe zakonima fizike. Na tim mutnim snimcima može se vidjeti nešto što liči na komad pizze ili tanjur kako izvodi manevre za koju ljudska civilizacija ne posjeduje tehnologiju, leti cik-cak, zaranja u more, pa opet izranja, da bi potom brzinom munje nestalo iz vidokruga. Snimci su popraćeni komentarima zbunjenih pilota, koji se u nevjerici pitaju što su to upravo vidjeli. To bi vjerojatno trebalo pridonijeti autentičnosti snimaka, ali bi svakako više pomoglo i kad bi u tim avionima imali ugrađene malo bolje kamere. Pentagon je ove snimke vjerojatno pustio kao pripremu za najavljenu raspravu u američkom senatu oko NLO, pa ćemo uskoro imati i službeni američki stav o tom pitanju.

Dio te kampanje je svakako pokretanje rasprave u medijima, pa tako možemo čitati novinske naslovnice koje sugeriraju kako je “Pentagon napokon priznao”, tema se vrti u udarnim terminima na CNN-u i Foxu, dok je CBS tome posvetio emisiju “60 minuta”. To je nešto što očekujete od Alexa Jonesa, ali djeluje, ipak, šašavo kad o “malim zelenima” mrtvi-ozbiljni raspredaju Bill Whitaker ili Tucker Carlson. Tema je to koja bi u nekim drugim vremenima kod razboritih ljudi izazivala samo nevjericu – jako puno nevjerice – i bila rezervirana za SF filmove, serijale o vanzemaljcima na “History Channelu” ili opskurne You Tube kanale. Ali, kada takvo što dolazi od vrha američke vlasti, koja, uz to, svoju reputaciju želi izgraditi na “jačanju povjerenja u znanost”, onda se polako počinjete pitati “ima li pilota u avionu”?

Da se svakakve šašave ideje o vanzemaljcima ljudima u vrhu mundane politike vrzmaju po glavi, možda i nije neka novost. Tako se sjećamo kako se Ronald Reagan 1987. godine pozivao na prijetnju iz svemira uvjeravajući Sovjete u nužnost suradnje i mira, što se moglo shvatiti i kao parabola. Šef Komisije Jean Claude Juncker je, pak, 2016. godine uvjeravao parlament Europske unije kako su mu lideri vanzemaljaca rekli da žele opstanak Unije, što se moglo pripisati pijanstvu. Ali, da će ljudi iz vrha američke vojske i politike na TV-u javno bulazniti o mogućnosti invazije vanzemaljca, pomalo budi jezu. To su ljudi koji imaju ogromnu moć u svojim rukama, od kojih očekujete neku ozbiljnost, a ispada kako je to ekipa uživljena u uloge iz filmova Georgea Lucasa. Jedino još nedostaje da na teren izlete Mulder i Scully i slavodobitno objasne kako su nas oni na vrijeme upozoravali.

Ne možemo znati na što će čitava ova priča s puštanjem besmislica o vanzemaljcima u javni prostor na kraju izaći. Možda čitava stvar uskoro zamre, a mediji se dovedu u red i ponovno počnu pričati o meteorološkim balonima. Ali, ako imamo u vidu količinu gluposti i produciranja paranoje kojima smo u zadnje vrijeme izloženi, ništa nas ne bi trebalo začuditi. Odavno je prošlo vrijeme kad su se političari bavili stvarnim problemima i imali posla sa stvarnim neprijateljima.

Od kraja Hladnog rata živimo u svijetu usiljene proizvodnje “globalnih neprijatelja” i “globalne opasnosti” – od terorizma, ekologije, populizma, do korone – jer politička elita očito ima problem priskrbiti legitimitet za svoju globalističku agendu. U tom kontekstu gledano, ni mali E.T. ne ispada loše rješenje. Zato se sada mnogi pitaju slijedi li nam nakon pandemije korona-panike novi krug kolektivnog sluđivanja s invazijom "malih zelenih"? Jednom je netko napisao kako je “u komentarima naša zadnja nada”. Podrugljivi komentari čitatelja ispod ovih vijesti o vanzemaljcima bude nadu kako će čitava stvar ipak neslavno završiti. Nakon gomile prijesnih gluposti s raznim “globalnim izazovima” kojima su nas u zadnje vrijeme kljukali, izgleda da su se ljudi zasitili svega i ne žele više gutati nesvarljivu hranu koja im se nudi. Ako ništa drugo, to je zalog kako potraga za inteligentnim životom na Zemlji ne bi bila sasvim nerazumna misija.