Sazidana je prva kuća na Banovini, 18 mjeseci nakon potresa

Jučer je u Jabukovcu kod Petrinje šesteročlanoj obitelji Boltužić predana nova obiteljska kuća u kojoj su odmah i prespavali, prvi put nakon devet mjeseci u privremenom smještaju. Zidana je to kuća u čiju je gradnju uloženo 1,4 milijuna kuna. I prva je to kuća koja je sazidana od početka do kraja na potresu pogođenom području Banovine.