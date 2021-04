Nevjerojatna je zadrtost i danas se paliti na velikog izdajnika Antu Pavelića

U Splitu je u subotu na djelu opet bila hrvatska zadrtost! I ne samo u Splitu nego i u nekim kućama, posebno na društvenim mrežama, ekipa je slavila 10. travnja kao „dan državnosti“, ali onaj od 10. travnja 1941., kad je proglašena NDH.

Toliko se slavilo i čestitalo, i ne samo ove subote, i ove godine, ali tako žestoko kao da je ovoj ekipi i 80 godina poslije miliji onaj NDH nego današnja domovina. Hrpa bivših hosovaca i njihovih simpatizera opet je tako dokazala da joj je draži NDH nego današnja Hrvatska! Ni čuti ne žele da se nešto piše protiv NDH i Ante Pavelića. Onaj Marko Skejo iz Splita godinama glumi Hitlera, njegova postrojba HOS-a osnovana je 2. studenoga, ali oni uredno kao obljetnicu osnivanja godinama slave 10. travnja, veličaju Pavelića i NDH, što se lako može vidjeti na videosnimkama na internetu, pa i naziv postrojbe dali su po ustaši Rafaelu Bobanu, a i ustaški pozdrav “ZDS” pomeo im je razum.

Usto su svi u crnim uniformama, što čak i nije bila boja ustaške uniforme, nego ustaške Crne legije kojom je zapovijedao Boban. I onda se ljute kad ih se povezuje s ustašlukom i negiraju da oni išta imaju s NDH?! To što svojim ponašanjem rade golemu štetu današnjoj Hrvatskoj, to nema veze. Nema veze što tako kaljaju svoj izniman ratni put. Jer zadrtost ipak ostaje zadrtost!

Nevjerojatna je zadrtost kako se i danas ta ekipa pali na Pavelića, jednog od najvećih izdajnika u hrvatskoj povijesti, i na NDH, jednu od najvećih ljaga u našoj povijesti. Kaže ekipa tako, kad im se pod nos stavi da je Pavelić Talijanima prepustio našu obalu, da to nije točno, jer da je to već prije učinio srpski kralj Rapalskim ugovorom. Ekipa jedino zaboravlja da je taj dokument sklopljen dvadesetak godina prije osnivanja NDH i da se odnosio na uređenje odnosa između tadašnje Italije i prve Jugoslavije.

Ekipa zaboravlja da su nakon osnivanja NDH sklopljeni Rimski ugovori, i da se oni odnose na uređivanje granice između Kraljevine Italije i NDH, i da srpskoga kralja tada više nije bilo. Štoviše, Pavelić je Rimskim ugovorima Italiji dao čak i više naše obale nego što je dobila Rapalskim ugovorom, što ekipa nikako ne želi čuti. Ali što to vrijedi ekipi dokazivati kad zadrtost ne dopušta nikakve druge činjenice. Jer treba obraniti Pavelićev izdajnički čin kako god. Kad već i ne mogu osporiti Rimske ugovore, i ponovnu prodaju naše obale Talijanima, ekipa onda posegne za kvaziargumentom, kako se Pavelića i tako nije ništa pitalo jer, kao, morao je potpisati ugovore.

Da, morao je na njih pristati kako bi ga Mussolini pustio u Zagreb da preuzme vlast. Ali bome i nije morao, da nije htio! Zašto nije rekao da neće? Zašto nije odbio potpisati? Bio bi danas nacionalni heroj, ovako je u povijesti ostao zapisan kao običan izdajnik i zločinac! Što bi mu se dogodilo da nije potpisao? Zacijelo ništa, ostao bi u Italiji sa svojim ustašama. Pa i da mu se nešto dogodilo, pao bi za domovinu! Ovako je sve dao samo da zaposjedne vlast. A kasnije se pokazalo kako je tu vlast obnašao. I kako je Hrvate 1945. ostavio na cjedilu!

Ekipa ide i za kvaziargumentom, jer što bi nam se dogodilo da Pavelić nije preuzeo vlast? Što bi bilo s Hrvatskom? Što bi bilo s Hrvatima? Što bi bilo kad bi bilo... Hrvati ne bi nestali, Hrvatska bi ostala u nekom obliku, i porazom Njemačke 1945. zacijelo bi se dogodilo isto, da bi ostala unutar nove Jugoslavije, samo je pitanje bi li to bila Titova Jugoslavija ili nastavak one prve, s nastavkom egzistiranja Banovine Hrvatske ili nešto slično.

Jer što god da bilo, u to doba nije bilo međunarodnih okolnosti koje bi omogućile stvaranje neovisne hrvatske države. To se dogodilo tek početkom devedesetih, i to u prvome redu zahvaljujući agresivnom ratu i masovnim zločinima sa srpske strane, a onda i vodstvu s Franjom Tuđmanom na čelu.

To je ona ista ekipa koja je svojedobno predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović predlagala da se “ZDS” uvede kao službeni pozdrav u Hrvatskoj vojsci! Bivša je predsjednica i sama dolijevala ulje na vatru svojim neukim tumačenjem da je “ZDS” stari hrvatski pozdrav. To je ekipa koja podmeće da je “ZDS” bio pozdrav svih hrvatskih vojnika u Domovinskome ratu, ekipa koja na svaku objavu o ratnoj prošlosti prilijepi “ZDS”.

To je ekipa koja mahom od prvih dana nije podnosila Franju Tuđmana jer je on za njih bio i ostao Titov general i partizan i komunist. To je ekipa koja ne vidi dalje od svoga nosa! Ipak, to je ekipa koja može samo brljati mahom po internetu.