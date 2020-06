Dok ruše spomenike po SAD-u, demokrati podižu jedan veliki vlastitoj gluposti

Već dva tjedna bukte prosvjedi protiv rasizma u Americi zbog smrti Georgea Floyda, lokalnog kriminalca iz Minneapolisa, koji je preminuo nakon brutalnog policijskog privođenja. Kako glavni ton prosvjedima daju organizacije Antifa i Black Lives Matter, oni su ubrzo eskalirali u ulično nasilje, palež i pljačku. Unatoč tome, vidimo kako su mediji, politička elita i intelektualci širom svijeta u transu i daju svoju nedvosmislenu podršku prosvjedima. Floyd je odmah uzdignut u rang mučenika, dok je postupanje policije prema njemu bezostatno ocijenjeno kao rasistički motivirano. Pored svog nasilnog karaktera, ovi prosvjedi imaju i crtu uspostavljanja novog religijskog kulta pa tako možemo vidjeti ljude kako ritualno kleče na ulici.

Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden čak je ustvrdio kako “smrt Georgea Floyda ima veći odjek u svijetu nego ubojstvo Martina Luthera Kinga”. Pred takvim pretjerivanjima, koja graniče s ekstremizmom i nude crno-bijelu sliku stvarnosti, zdrav razum uvijek nalaže određenu dozu skepse. Postavlja se pitanje ne koristi li se ovdje jedna tragična smrt u svrhu stjecanja jeftinih političkih poena? Zato je potrebno stvari staviti u kontekst i zaviriti iza kulisa. Opći je kontekst, naravno, izborna godina u Americi, a čovjek koji je, navodno, odgovoran za ove prosvjede, Donald Trump, ide po svoj drugi mandat. Stoga je sasvim umjesno pitati se nije li cilj čitave ove predstave Trumpa predstaviti kao rasista i onda “jahati” na toj priči do izborne pobjede?

Svjedoci smo da je čitav Trumpov prvi mandat bio ogledno polje za iskušavanje svih mogućih sredstava za njegovo micanje iz Bijele kuće. Prvo je otvorena Muellerova istraga o Rusiji, a kada ona nije dala rezultata, pokrenut je postupak opoziva zbog navodnog ucjenjivanja ukrajinskog predsjednika, također bez uspjeha. Zatim je stigla epidemija korone, koja je nanijela ozbiljne štete ekonomiji, ali se, nakon Trumpova poziva na otvaranje i povratak na posao, oporavak čini strelovitim i očekuje se da će ekonomija do izbora samo rasti. Unatoč svemu, ništa nije uspjelo naštetiti Trumpu. Dapače, sve se okrenulo u njegovu korist. Tako su demokrati zbog protivljenja otvaranju ekonomije počeli gubiti podršku među radnicima iz “Pojasa hrđe”, koji je ključan za izbore. Da stvar bude gora, nedavno je odbačena optužnica protiv generala Flynna, zbog otkrića koja inkriminiraju sam vrh Demokratske stranke za urotu protiv Trumpa i njegova tima.

Među demokratima je zavladala panika. Trebalo je brzo nešto smisliti, kako bi se skrenula pažnja i zaustavio “negativni trend”. A jedino što im je u toj situaciji preostalo bila je stara dobra optužba za rasizam. Čekala se prilika, a onda se dogodio Minneapolis i “slučaj Floyd”, što je poslužilo kao okidač za prosvjede protiv rasizma. Međutim, Minneapolis je najveći grad u Minnesoti, državi kojom zadnjih pedeset godina vladaju demokrati. Tako imamo situaciju u kojoj prosvjedi izbijaju u državi čiji je guverner demokrat, gradu čiji je gradonačelnik demokrat, zbog postupanja policije čiji je šef demokrat, dok se za rasizam optužuje – Donald Trump. Prosvjedi su eskalirali u trenutku kada se činilo da sustav ne reagira na policijsko ubojstvo Afroamerikanca. Rastu gnjeva ponajviše je pridonijelo otezanje državnog tužitelja da odmah podigne optužnicu.

A kada je optužnica konačno podignuta, optužen je samo jedan policajac, što je samo dodalo ulje na vatru. Ali, državni tužitelj u Minnesoti je Keith Ellison, Afroamerikanac i jedan od demokratskih vođa, pripadnik radikalnog krila stranke, koji ne krije svoje simpatije prema pokretu Antifa. Sve ovo daje prilično jasne konture o tome tko stoji iza čitavog ovog cirkusa. Očaj uvijek tjera u ekstremna rješenja, a ona se vraćaju kao bumerang. U tom svom očaju demokrati idu čak dotle da sada zahtijevaju ukidanje policije, dok ljudi žive u strahu od paleži i pljačke. Sve to ide na ruku Trumpu, jer će umjereni u njemu vidjeti svoj spas. Ako su do sada bili uplašeni Trumpom, sada je on taj koji donosi zakon i red. U želji da ocrne Trumpa kao “rasista” demokrati su pokazali kako ne prezaju ni od najekstremnijih rješenja i time “normalizirali” Trumpa. Želeći naštetiti Trumpu, nanijeli su štetu samoj Americi. Dok ruše spomenike, podižu jedan veliki vlastitoj gluposti.