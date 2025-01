Znate li za što služi mali 'gumb' na pojasu u automobilu? Ljudi su ostali iznenađeni

Postoje bezbrojni gumbi i rupice koji se nalaze na određenim uređajima, a mnogi ne znaju koja je njihova stvarna upotreba. Većinu tih značajki jednostavno prihvaćamo i ne dovodimo u pitanje njihovu svrhu. Tako je automobil je dom nizu čudnih značajki, a ponekad se njihova uporaba čini poput zagonetke, piše Express.

Zapravo, mnogi današnji automobili puni su skrivenih značajki i tehnologija koje su često potpuno zbunjujuće. Jedna takva značajka uključuje sigurnosni pojas vozila i maleni "gumb" koji se nalazi na njemu. Bez obzira radi li se o potpuno novom automobilu ili starijem modelu, svi sigurnosni pojasevi vozila imaju mali gumb. No, znate li za što služi taj? Jedan je TikToker riješio zagonetku male, crne izbočine na plastičnim sigurnosnim pojasevima.

Video je objavljen na profilu "lukefacts". "Mali gumb na vašem sigurnosnom pojasu služi da spriječi kopču da prođe iznad njega. Dakle, uvijek će biti na pravom mjestu kada ga idete zakopčati", objasnio je korisnik. Gumb za zaustavljanje napravljen je od dva dijela koji se spajaju. Ako se gumb ikad zaglavi, često pomaže čišćenje izopropilnim alkoholom i vatom.

Pratitelji su bili u nevjerici nakon što su konačno saznali da mali gumb zapravo ima svrhu. "Činjenica o sigurnosnom pojasu me oduševila. Nikada mi to ne bi palo na pamet", napisao je jedan korisnik. "Ovo nisam znao", dodao je drugi. No, nisu svi bili oduševljeni "otkrićem". "Svrha gumba na sigurnosnom pojasu je prilično očita", napisao je jedan korisnik.