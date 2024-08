Ženi prekipjelo zbog 'rezerviranih' ležaljki u hotelu: 'Maknuli smo sve ručnike i čekali...'

Ova 28-godišnjakinja podijelila je kako su ona i njezin partner neprestano hodali po kompleksu u potrazi za slobodnom ležaljkom, ali nisu uspjeli pronaći nijednu praznu, prenosi Mirror. Nakon što su primijetili četiri slobodne ležaljke s prebačenim ručnicima, odlučila je da je dosta. Napisala je na Redditu: "Sjedili smo na klupi i promatrali četiri prazne ležaljke, na njima su bili ručnici, ali su bile prazne. Otišli smo na doručak, a nakon nekoliko sati vratili smo se – i dalje prazne. Zaključili smo da su ti ljudi otišli u grad." Umorni od sebičnog ponašanja, žena i njezin partner (30) konačno su maknuli ručnike i smjestili se na ležaljke kako bi uživali. Međutim, problemi su nastali kad je žena došla bijesna dva sata kasnije, optužujući ih da su joj uzeli 'rezervirane' ležaljke.

Dodala je: "Žena dolazi izuzetno agresivna. Tvrdila je da su to njezine stolice i da je ustala u 5 ujutro kako bi ih rezervirala. Rekla sam da je sada 15 sati i da smo više puta promatrali ležaljke i nismo ih vidjeli da ih koristite cijeli dan, i to je sebično i postoji pravilo da se ne smije 'rezervirati'." Podijelila je kako su ona i njezin partner zatim morali dijeliti jednu ležaljku, dok je žena koristila svoju četvrtu stolicu isključivo kao 'skladište'. Rekla je: "Nismo dugo ostali i nakon što smo otišli, nastavila je govoriti: 'Hvala Bogu da je j*beno otišla'."

"Je li prošlo previše vremena otkako sam boravila u odmaralištu pa sam prekršila neki nepoznati kodeks da ako rezerviraš stolicu ručnikom, ona je tvoja cijeli dan, čak i ako je ne koristiš? Isprike zbog ispada, ali ovo me uvijek iznervira. Stvarno oduzima radost pokušaja uživanja u zasluženom odmoru zbog bahatih ljudi."

Komentirajući njezinu objavu, jedan korisnik je rekao: "Ne možeš rezervirati ležaljke. Bio sam u sličnoj situaciji, neka grupa od 20+ ljudi rano ujutro rezervirala je stolice stavljajući ručnike. To me iritiralo jer sam i ja rano ustajao i bio kod bazena u 9 sati. Tako da sam sjeo, raširio ručnik, udobno se smjestio, naručio piće... Čekao sam sat vremena, zatim sam premjestio sve njihove stvari i stavio ih na jednu ležaljku. Svatko tko bi pitao jesu li stolice slobodne, bio je dobrodošao da sjedne i uživa. Dva sata kasnije ta žena se vratila, a u to vrijeme sve stolice koje je rezervirala bile su zauzete. Bila je ljuta, a ja sretan i zadovoljan."

Još jedan korisnik je podijelio svoje iskustvo, rekavši: "Da, ovo je već nekoliko godina problem. Neka odmarališta postavljaju znakove da ne možete rezervirati ležaljke na taj način. Nije kao da ima stolica za svakog gosta u odmaralištu, pronađi jednu kad ti zatreba ili dođi malo ranije... ali rezervirati je od 5 ujutro je smiješno."

Nastavio je: "Jedno mjesto gdje sam bio, ako te nisu vidjeli da koristiš stolicu neko vrijeme, jednostavno bi skupljali 'prljave' ručnike. Pomoglo je i to što su to bili ručnici odmarališta, tako da nije bilo drame oko 'uzeo si moj ručnik'. Također, za sve poput sunčanih naočala bi pitali okolo, a zatim bi odnijeli u kutiju za izgubljene stvari."

