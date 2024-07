'Rezervacija' ručnicima, visoke cijene, pušenje na plaži... Top internetske teme ljeta

Svake godine top tema bude rast cijena, skup privatni smještaj i slično. U jednoj je Facebook grupi o otoku Hvaru, Norvežanin ostavio komentar na cijene ljetovanja u Hrvatkoj. "Sve je mnogo skuplje nego prije. Cijene su abnormalno visoke i vjerojatno su narasle dva do tri puta u dvije godine. Cijena ležaljke je 25 do 30 eura! Hrvatska je bila naš prvi izbor za ljetni odmor, no sada je sve, nažalost, postalo preskupo. Ne znam hoćemo li se vratiti. Žao mi je što se Hrvatska razvija u ovom smjeru" napisao je. Naravno, objava je u kratkom roku skupila jako puno komentara na istu temu, prije no što su administratori ugasili mogućnost komentiranja.

Jedna se korisnica TikToka osvrnula na vječnu ljetnu temu, rezervacija mjesta na plaži – ručnikom. Njen video pogledan je gotovo 900.000 puta. Prošetala je plažnom u 8:30 sati i nije mogla pronaći niti jedno slobodno mjesto za staviti svoj ručnik, jer je cijela plaža 'rezervirana'. 'STOP rezervaciji mjesta na plaži! Uzrujana sam 'ko pas', napisala je korisnica. Kaže kako nije vlasnica apartmana niti ih iznajmljuje i da joj je jasno da svi želimo da nam turisti dolaze i da troše novac, no pita se: 'Ima li ovo smisla? Nema mjesta za doć' u 8:30 i stavit' ručnik... ' Prišli su joj Nijemci i Austrijanci dok je snimala ovaj video na plaži i zatražili ju da pokuša nešto učiniti, s obzirom da govori Hrvatski, kako bi se prostirke i ručnici uklonili. U komentarima ispod videa neki korisnici su napisali kako oni jednostavno maknu tuđe ručnike i stave svoje, drugi kažu da treba zvati komunalno redarstvo.

@megsbeauty STOP rezervaciji mjesta na plazi! Uzrujana sam 'ko pas (no shade to dogs 🐶) EDIT: 1. ucinila sam lapsus linguae prilikom izrazavanja te se ispricavam - "moji" Austrijanci i Nijemci se odnosilo na germansko govorno podrucje s kojeg dolazim. TO NISU MOJI GOSTI! Nisam vlasnik apartmana, niti iznajmljujem apartmane. Navedene osobe su me cule na plazi kako govorim njemacki te su mi prisle s prigovorom. 2. Slijedom primljenih komentara podsjecam kako je hrv. legislativom Zakon o vlasnistvu, Zakonom o komunalnom gospodarstvu te Odlukama o komunalnom redu uredjena navedena problematika. Cinjenica je kako je ocito nedovoljno komunicirana sa strane jedinica lokalne samouprave odnosno turistickih zajednica prema turistima. Nadalje: lijepo Vas molim da se komentari zadrze na izrazavanju vlastitog misljenja. Molim Vas bez vrijedjanja, uvrijedljivih rijeci, molim Vas bez poticanja nasilja. Hvala Vam na razumijevanju! ♬ original sound - MegsBeauty| Lifestyle&Diaspora

Jedan drugi korisnik TikToka objavio je video o vrlo visokim cijenama namirnica u Hrvatskoj. Video je dosegnuo preko dva milijuna pregleda, a korisnik se pita: 'Žive li u Hrvatskoj samo bogati ljudi kad si mogu priuštiti ovako skupe namirnice?'

Nije ovo jedini korisnik TikToka koji govori o cijenama u Hrvatskoj, no, s druge strane, neki se iznamljivači 'opravdavaju' da nikada neće dati apartman u koji su uložili novac, renovirali ga, za 50 eura po noći. Na Redditu je objavljen video jednog, izgleda, vlasnika apartmana koji govori da nikada takav apartman od 150 kvadrata neće dati za 50 eura po noći i da ako gosti žele ljetovati po tako niskoj cijeni da odu u Grčku.

'Ako nemate para, uzmite šator', kaže, 'Dva zahoda sam renovirao i koštalo me 13.000 eura, a vi bi da vam dam ovaj apartman za 50 eura', ljutito dodaje u videu. Ispod objave, na kojoj je cenzurirano ime korisnika, ekipa s Reddita, imala je što za reći. Jedan je korisnik iskoristio riječi pjesme našeg repera Vojka V: 'Ja sam preselia na selo da iznajmljujem stan; Lani mi je turista bilo cilo lito; Ove godine prominia sam plan; Diga cijenu 200% i odjednom nema nikog… Kako to, Kako to, Kako to Kako to, Kako to, Kako to’

‘I mene 13k eura košta jedan jedini stroj za proizvodnju. Pa mi nebi niti u apsolutnom ludilu palo na pamet da potencijalnim klijentima snimim ovakav video. A svaki mjesec traže sve manje i manje cijene, i imaju sve veće i veće zahtjeve. Šta bi mi ostali trebali snimat, koji se ubijamo 07-19 svaki dan od fizičkog rada. To može samo konjina snimit’, napisao je u komentarima jedan drugi korisnik.

Na Redditu smo naišli i na 'rant' jednog korisnika kojemu nikako nije jasno zašto ljudi odlaze na plažu s malom djecom u vrijeme kad je najveća vrućina, od 10-17 sati... Napisao je: 'Eto,neki dan žena, mali i ja na plažu. Lijepo, kak’ se i ide na jutarnje kupanje, malo prije 9 sati. Kupamo se, zezamo, mali nekaj kmeči po pličaku, tata vidi ovo, mama vidi ono, vidiiii meeeee i sve ok. Standardno ljetovanje obitelji s malim djetetom. Jedno oko 10 eto ti do nas neka obitelj. Mama, tata i dvoje relativno male djece. OK. So far so good. Dođe 10:45, sunce prži ko ludo i skupismo se mi lijepo na kavu. Rastegla se kavica, skoro podne i eto... neki ludi turisti, bijeli ko fu*king polarni medvjedi na plažu. Pa još jedni, pa neka obitelj s djetetom od max 2 godine i bebicom od par mjeseci. I ne, kol’ko sam vidio nisu teglili one famozne plažne šatore hahahahaha. Eto, fakat ne kužim. Pa već godinama se svuda tupi o štetnosti UV-a, o izbjegavanju sunca od 11 do 17, ali izgleda da ekipa misli "koji sam ku*ac plaćao masne pare pa da se nakon 7 dana mora doma vratim maltene jednako bijel ko kad sam otišao". To buraz. Sprži se na max. Budi ko paprika, trpi je*iga (kad si već na moru) pa se doma vratiš kolko-tolko taman. Nek vidi selo/grad da si bio na ljetovanju. Je*eš sve ostalo. ‘Ajd čak i to na stranu ali kako je nekom gušt pržiti se po onom najgorem zvizdanu??? Povratak na početak posta... odemo s kave, nekaj poklopamo, brijemo po apartmanu i oko 16:45 natrag na plažu. Opet na istu i uhvatimo isto mjesto, do one gore spomenute obitelji. Oni već vidno crveni, kak’ ne bi ni bili kad su na plaži od 10 do 17. Mi taman krenemo vadit’ ručnike i čujem mamu kako govori nešto u stilu "mogli bi se sad lagano skupiti s plaže, sunce više nije nešto". Mati mila i draga... daj odi, ne znam kam’. Na plažu u 12 je*ote. Eto, morao sam to izbaciti iz sebe’

Jedan komentar ispod ovog posta glasi: ‘Ma more i ljeto je precijenjeno. Vani prži 30+ vlaga 90%. Dok dođeš s plaže natrag, u tih 5 minuta opet se oznojiš k'o pas, osim ako nemaš kuću baš na plaži. Daj mi dvorište, hlad, bazen i neku terasicu, a ne plažu gdje si svi natrpani kao sardine. Iduće godine idem u Gorski Kotar na ljetovanje, a ne na Jadran.' Druga se korisnica prisjetila kako je nekad bilo: 'Užas. Moji roditelji su isto imali propuh u glavi kada smo putovali ili kad su morali me pazit’. Ja dijete prirode, odrasla u Zagorju, igrala se u travi bosonoga i tako trčala. Ništa mi nije smetalo. A i ljeta su bila nekoć ovdje jako umjerena. Dođem na more, ja cijeli otok prošla bosonoga. Pustili me s prijateljima igrat’ se u podne, bosa, opekla si tabane da mi se koža gulila. Peklo da nisam hodat mogla. Pustili me na plažu bez kreme. Facu sam promijenila k’o gušter kad se ljušti. Sljedeći put dobila sunčanicu jer kape nisam imala. E, mogu nabrajat’ danima. Doktoru me nikad nisu vodili, kao da živimo u Americi, a ne da imamo socijalnu zdravstvenu zaštitu. Ali fakat je*eni propuh u glavi nekim ljudima.'

Jedan je korisnik na Redditu predložio da se zabrane sve ležaljke na šest metara od mora na plažama.

Sljedeća tema koju smo pronašli na Redditu jest pušenje cigareta na plaži. 'Primjećujem da veliki broj turista koristi plažu kao pepeljare i svoje opuške zakopavaju u pjesak ili kamenčiće. Još me više iznenađuje što im je potpuno čudno kada im skrenemo pažnju da to ne čine. Jesam tolerantniji prema mladima jer su po defaultu gluplji po pitanjima životne sredine, ali svakodnevno se borim sa ostalima i dobar dio svoje energije na odmoru trošim na to', piše jedan korisnik.

Kaže da je probao sve, od toga da ih skupi pa istrese na ručnik, do toga da glasno viče 'Ne radite to, sramota je!', pa pita znaju li da se za bacanje opušaka plaća kazna od 50 eura... Zatim je pušačima nosio prazne čaše ili limenke s pijeskom kako bi imali gdje ugasiti cigarete. Na kraju je napisao: 'P.S. da, i sam sam pušač, ovo nije rant protiv pušača već protiv primitivizma.'

Ispod ove objave našao se komentar: 'Nije samo plaža tu problem, generalno pušači cigare ne vide kao smeće.' Drugi ovom korisniku odaju priznanje i kažu da oni ne bi imali živaca boriti se protiv takvih ljudi, a jedan je rekao da bi ih se sve trebalo upozoriti: 'Zapravo 4/5 pozitivno reagiraju, ispričaju mi se i ne gase više tako (bar taj dan). Promjene kreću od malih stvari, mada definitivno bi pomoglo da je zakonski kažnjivo.'

