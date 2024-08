Gosti 'nabili' ogroman račun za struju: Iznajmljivačica pregledala kamere kako bi otkrila razlog

Turistička sezona za neke predstavlja najbitnije vrijeme u godini. Iznajmljivanje apartmana vrlo često može popuniti godišnji budžet, ali isto tako, može izazvati i veliki stres. Nepoznati gosti koji dolaze u apartmane predstavljaju svojevrsnu lutriju za vlasnike, jer nikad ne znaju što ih čeka nakon što rezervacija završi. Mogli bi uništiti namještaj, ostaviti ogroman nered ili unakaziti kućanske uređaje, ali malo tko bi očekivao da će se dogoditi ono što se dogodilo Ashley Class.

Class u Sjevernoj Karolini iznajmljuje kuću za više osoba, a gosti koji su tamo proveli tri tjedna, iza sebe su ostavili sređenu i čistu kuću - gosti iz snova, rekli bi na prvu. No, na kraju mjeseca je stigao račun za struju, od čak 1500 dolara, prenosi portal Tech Spot.

Isprva joj nije bilo najjasnije kako netko uspije potrošiti struje, pa je išla pregledati nadzorne kamere. Na nadzornim kamerama vidjelo se kako su gosti ugradili punjač za električna vozila, a osim toga su u kuću unijeli i barem deset računala, s kojima su rudarili kriptovalute. Na kraju je saznala kako je gostima jeftinije za unajmiti tuđu kuću nego rudariti kriptovalute iz vlastite.

Odlučila je kontaktirati goste i zatražiti plaćanje računa, što su oni prvotno odbili, no predomislili su se nakon što je Class kontaktirala Airbnb i poslala im račune za struju uz objašnjenje. Nakon ovog neobičnog iskustva, Ashley je uvela i novo, još neobičnije, pravilo za buduće goste - nema rudarenja kriptovaluta. No, izgleda da Ashley nije jedina kojoj se to dogodilo, jer ispod njene TikTok objave javio se pozamašan broj ljudi koji su imali slična iskustva.

Na portalu Tech Spot naveli su i kako se slična stvar dogodila već jednim iznajmljivačima, a oni su dobili upozorenje od energetske kompanije da im je naglo porasla potrošnja električne energije, nakon čega se ispostavilo da su i ti gosti "rudarili" po kući. Gosti su izbačeni, a račun se mogao popeti do čak 6.000 dolara, prema kompaniji.

Rudarenje kriptovaluta zahtjeva ogromnu količinu električne energije, pa tako 137 poznatih operacija troši čak 2,3 posto ukupne potrošnje struje u Sjedinjenim Američkim Državama.

