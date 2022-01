Žena šokirala načinom na koji se sveti bivšem: Svaki dan kroz poštanski sandučić ubaci mu ovo

Nije neobično da ljudi nakon prekida osjećaju ljutnju, bijes, razočaranje i da zbog toga kažu neke grube stvari zbog kojih kasnije požale. Nerijetko se javlja i želja za osvetom kod one strane koja je povrijeđena, ali glas razuma, a i vrijeme koje zacjeljuje rane, ne daju pojedincima da zaista nešto i naprave. Ili ipak?



Djevojka imena Katie Beresford objavila je video u kojem pokazuje kako se već neko vrijeme osvećuje bivšem i šokirala ljude postupkom.



Svaki dan dođe do njegove kuće i kroz pretinac za poštu ubaci mu sirovu ribu!



Na društvenoj mreži TikTok gdje je objavila video pokrenula je veliku raspravu, ali i komentare pune osuda i mržnje. "Opsjednuta si s njim, odi se liječiti", napisao joj je netko.



Nakon lavine ružnih komentara Katie je poručila da je sve samo šala i da je ubacila ribu kroz poštanski pretinac samo jednom - i to ne bivšem već nepoznatim ljudima. Ni ta izjava nije umanjila osude, jer mnogima nije jasno zašto bi ikome napravila tako nešto, a nekolicina sumnja da je to rekla samo kako bi se izvukla iz situacije, prenosi Metro. Djevojka se više nije oglašavala.

