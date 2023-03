Zatrudnjela četiri mjeseca nakon rođenja blizanaca: ‘To nije bilo najveće iznenađenje’

Mama blizanaca ostala je zapanjena kada je ponovno zatrudnjela samo četiri mjeseca kasnije. No, to čak nije bio ni najšokantniji dio situacije. Naime, mama Erica začela je još jedan par blizanaca, piše The Sun.

- Kada sam rodila blizance, četiri mjeseca kasnije ponovno sam zatrudnjela s blizancima - napisala je Erica na svom TikTok videu. Na snimci se vidi kako nosi dvije bebe u nosiljci oko svog tijela, držeći za ruke svoju stariju djecu.

Trudnice imaju zaista čudnovate želje, jedu nezdravu hranu, kredu…

- Morala sam to udvostručiti - našalila se u videu, dok je u naslovu pisalo: "Mnogi su tražili da napravim ovaj zvuk, pa evo ga."

Oba para blizanaca su djevojčice, iako je samo drugi par identičan, dok prvi nije, a Erica je također majka i još jedne starije kćeri. Na Tik Toku često objavljuje svakodnevni život s djecom ,a često i odgovara na znatiželjna pitanja korisnika o tome kako izdržava s toliko malene dječice. U jednom od videa ispričala je i kako ona i suprug nisu planirali imati više djece nakon prvog para blizanaca, te da se zadnja trudnoća, s drugim parom blizanaca, zapravo dogodila slučajno, no da su iznimno zahvalni i sretni što je tako ispalo.

Video je ubrzo prikupio gotovo tri milijuna pregleda ,a korisnici TikToka ostali su zapanjeni time što se Erica tako dobro snalazila s petero djece, te su se začudili kako su ona i suprug uopće uspjeli dobiti dva seta blizanaca.

- O, bože, jesi li dobro? - upitala ju je jedna korisnica.

- Ja držim svoje 4-mjesečno dijete i zapravo ne vjerujem da ti još možeš stajati i biti tako puna energije - napisala je druga.

"Dva para blizanaca? Ti si super žena", pohvalila ju je treća, a četvrta je dodala: "Imati četvero djece koji imaju manje od dvije godine je ludo, želim vam puno sreće."

