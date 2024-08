Zašto ste možda stalno umorni? Možda se premalo seksate ili jedete tjesteninu za ručak

I dok nedovoljno sna, stresan dan i nepravilna prehrana mogu utjecati na količinu energije koju imamo, stručnjak je otkrio i druge uzroke za koje možda niste čuli. Znakovi umora manifestiraju se različito kod svake osobe, kod nekih to mogu biti promjene raspoloženja i magla u mozgu, a kod drugih vrtoglavica i zamagljen vid, piše Lad Bible. Evo što biste trebali izbjegavati tijekom dana kako biste se osjećali energičnije...

Ne vježbate: Dok previše fizičke aktivnosti može biti iscrpljujuće, premalo vježbanja također može uzrokovati umor. Dr. Ross Perry, liječnik opće prakse i medicinski direktor kozmetičkih klinika Cosmedics, rekao je za The Sun: "To je zato što kada ne vježbamo mišiće, može doći do slabljenja mišićno-koštanog i kardiovaskularnog sustava, što nas može učiniti loše raspoloženima i depresivnima."

Vaše držanje nije ispravno: Pogrbljenost je nešto u čemu smo svi krivi, ali nismo svjesni kako to može utjecati na protok krvi. Smanjuje se količina kisika koja se dostavlja po tijelu, što nas čini iscrpljenima. Liječnik je dodao: "To je zato što postoji veza između boli u kralježnici i umora zbog mišića u leđima."

Tjestenina za ručak: Ugljikohidrati nisu pravi put ako želite biti manje umorni. Prema stručnjacima, unatoč tome što su ugljikohidrati 'hrana za energiju', zapravo nam je potreban zdravi balans svih triju makronutrijenata – proteina, masti i ugljikohidrata – kako bismo izbjegli umor.

Premalo se seksate: Nema ništa bolje od odličnog sna da se probudite osvježeni, ali nedostatak seksualne intimnosti ide ruku pod ruku s umorom. Matt Durkin, stručnjak za zdravlje i prehranu u SCI-MX-u, rekao je za The Sun: "Hormoni poput prolaktina i oksitocina se oslobađaju tijekom seksa i pomažu u poticanju mirnog sna."

Dugo sjedenje: Ako imate posao koji zahtijeva puno sjedenja za stolom, to bi moglo uzrokovati da se osjećate prilično umorno. Durkin je rekao: "To je zato što dugotrajno sjedenje može utjecati na vaše držanje, metabolizam i uzrokovati probleme s protokom krvi."

Pijenje gaziranog pića svaki dan: Gazirana pića, slatkiši, kruh i kolači mogu vam pomoći da trenutno dobijete prijeko potrebnu energiju - ali ta energija ne traje dugo. Nakon toga dolazi do naglog pada šećera u krvi, što uzrokuje da se osjećate umornije nego inače. Andy Daly, nutricionist kod Dr. Davida Jacka, rekao je: "Ovo potiče ciklus skokova i padova energije, što na kraju vodi do iscrpljenosti."

Pijete previše kave: Nema ničeg boljeg za pripremu za dan nego šalica kave ujutro, ali stručnjaci kažu da ljubitelji kave mogu imati problema. Kava djeluje kao privremeni energetski poticaj. Daly je rekao: "Kava stimulira oslobađanje adrenalina, što dovodi do privremenih energetskih skokova. S vremenom to može uzrokovati adrenalnu iscrpljenost, pridonoseći umoru.”

Ne hranite svoja crijeva: Voće i povrće je ono što trebate za brigu o svojim crijevima, na kraju krajeva, ljudi ih zovu vašim drugim mozgom! Tijelu je potrebna raznolika količina različitih hranjivih tvari kako bi ostalo energizirano. Ruth Jamieson, stručnjakinja za hormone, rekla je: "Neravnoteža u crijevnoj flori, crijevna propusnost ili probavni poremećaji mogu narušiti apsorpciju hranjivih tvari i pridonijeti umoru jer tijelo ne dobiva hranjive tvari potrebne za proizvodnju energije."

Doručak je najvažniji obrok u danu, no ve namirnice ujutro je bolje izbjegavati