Utječe li retrogradni Merkur na spavanje? Donosimo nekoliko savjeta za lakši san

Pretraživanja "utječe li retrogradni Merkur na san" povećala su se za 600%, fenomen je postao popularan i na TikToku, a trenutno je i vruća tema na astrološkom Redditu. Naime, planet Merkur vlada komunikacijom, tehnologijom, putovanjima i svakodnevnim poslovima, kao i astrološkim znakovima Blizancima i Djevicom. Kada je Merkur retrogradan ili se čini kao da se kreće unatrag, što je zapravo optička varka, sve te stvari mogu krenuti po zlu, piše Glamour.

"Od prijateljskih razgovora do velikih profesionalnih ugovora, ako nešto kažete, utipkate ili zapišete, Merkur je svuda po tome. Dakle, kada je Merkur retrogradan, e-pošta može zaglaviti u 'outboxu' danima, ugovori bi mogli biti odgođeni, a osobni razgovori mogu se shvatiti na pogrešan način", objasnila je Inbaal Honigman, poznata tarot čitačica i astrologinja.

"Komunikacija je u središtu svega što radimo. Ako pohvalite svoju najbolju prijateljicu, a ona izgleda uvrijeđeno, kriv je Merkur što vas je pogrešno razumjela", rekla Honigman. Nezgode s Merkurom mogu uključivati ​​telefone, računala i tablete koji se neobjašnjivo pokvare i trebaju biti zamijenjeni, propuštene letove, sastanke ili susrete, pa čak i neočekivane kontakte od bivših ljubavi ili prijatelja. "Možda ćete vidjeti da su pregledali vaš LinkedIn ili biste mogli dobiti gomilu cvijeća i prsten iznenađenja, i bilo što između", kaže Honigman.

Kako onda retrogradni Merkur utječe na san? Naime, on može uzrokovati stres i tjeskobu. "Kada retrogradni Merkur ometa naše povezivanje s drugima, stvara se tjeskobno okruženje koje otežava san. Sjediti i brinuti se o nečemu što smo rekli i o tome kako se to može protumačiti može biti pravi kradljivac sna. Paketi koji se ne pojavljuju ili fotografije s odmora koje smo slučajno poslali u obiteljski grupni chat mogu nas držati budnima cijelu noć", objasnila je astrologinja.

S druge strane, stručnjak za spavanje Martin Seeley smatra da to može biti slučaj bez obzira na to je li astrologija uopće "stvarna". "Povećanje razine anksioznosti i stresa često je uzrokovano placebo učinkom vjerovanja da će se pojaviti izazovi i da će stvari poći po zlu. Osjećaj napetosti te predviđanje potencijalnih problema neizbježno će podići razinu vaše anksioznosti kako retrogradno razdoblje bude odmicalo", objasnio je

Također, retrogradni Merkur otežava opuštanje. "Stres koji donosi retrogradni Merkur može stvoriti potrebu za utjehom, tako da pretjerano razmišljanje može biti veliki problem tijekom retrogradnog Merkura", kaže Honigman. Pretjerano razmišljanje je gotovo najveći neprijatelj sna.

"Budući da vam um neprestano radi, može biti teško opustiti se prije spavanja i dopustiti svom umu da se stvarno isključi i bude spreman za spavanje. Umjesto da se možete opustiti, mogli biste se vrtjeti i okretati, što dovodi do frustracije koja još više remeti vaš obrazac spavanja, stvarajući začarani krug nedostatka sna i povećane tjeskobe", kaže Seeley.

Retrogradni Merkur može potaknuti neriješena pitanja iz prošlosti, što se može manifestirati u vašim snovima, kaže Seeley. "To može uzrokovati da vaši snovi i noćne more budu intenzivniji, čineći san koji spavate manje mirnim", objašnjava. Prekidi i kašnjenja pod utjecajem retrogradnog Merkura mogu utjecati na probleme povezane s poslom, što može značiti da provodite više vremena buljeći u ekran da biste riješili te probleme, kaže Seeley. "No, ekrani emitiraju plavu svjetlost koja ometa proizvodnju melatonina, hormona ključnog za regulaciju vašeg obrasca spavanja”, objašnjava.

Ovo su neki od savjeta za bolji san tijekom retrogradnog Merkura:

Dosljednja rutina odlaska na spavanje: Nedavno istraživanje pokazalo je da je važnije vrijeme kada spavate nego količina sna. "San voli ritam i pravilnost, a dio te pravilnosti čini predvidljiv slijed događaja koji mozgu govori da uspori i spremi se za spavanje", kaže dr. Alex Dimitriu, certificirani psihijatar i specijalist medicine spavanja.

"Redoviti raspored spavanja i buđenja, kao i dnevni raspored usporavanja nakon određenog sata, vrlo je koristan za san. Pokušajte ne spavati predugo vikendom, idealno ne više od sat vremena kasnije nego inače", objašnjava. Za početak, stvorite si opuštajuću rutinu prije spavanja. "Prigušivanje svjetla navečer, slušanje opuštajuće ambijentalne glazbe ili možda šalica čaja može biti dio usporavanja stvari u pripremi za dobar san", kaže dr. Dimitriu.

Ispunjavanje dnevnika prije spavanja: "Pretjerano razmišljanje može biti veliki problem tijekom retrogradnog Merkura, a pisanje dnevnika prije spavanja posebno je učinkovito za to. Zabilježite sve što vas brine, ma koliko glupo bilo, i nakon što brige stavite na papir, one vam se više neće motati po glavi", kaže Honigman.

S njom se slaže i Seeley. "Ako doživljavate intenzivne snove i noćne more, pokušajte ih zapisati kad se probudite. To vam može pomoći da obradite svoje emocije ili bilo koje neriješene probleme koji izbijaju na površinu tijekom retrogradnog Merkura, a također može pomoći i u smanjenju tjeskobe te razbistriti vaš um", kaže Seeley.

Isprobajte metodu 10-3-2-1-0: Pokušajte prestati piti kofein deset sati prije odlaska u krevet, jer je potrebno 10 sati da kofein napusti vaš krvotok, kaže Seeley. Pričekajte tri sata prije spavanja nakon obilnog obroka i pijenja alkohola te završite s poslom i drugim stimulativnim zadacima dva sata prije spavanja da bi se um opustio i odmorio. Za kraj, isključite ekrane jedan sat prije spavanja da biste spriječili da plavo svjetlo utječe na proizvodnju melatonina, objasnio je Seeley.

Ograničite unos alkohola: "Točenje čaše vina navečer možda neće imati opuštajući učinak kakav mislite da hoće. Konzumiranje alkohola, kao i odvikavanje od alkohola, može uzrokovati živopisnije i uznemirujuće snove te može dovesti do viših razina tjeskobe i emocionalne disregulacije, čineći vaš san manje mirnim, čak i ako brzo zaspite", kaže Seeley.

"Vježbajte" brigu o sebi: "Isprobajte neku blagu vježbu, poput joge, koja vam može pomoći u regulaciji razine kortizola, hormona stresa, i pomoći vam da zaspite. Okupajte se u kadi, upalite svijeće ili pokušajte s dnevnikom u koji ćete zapisati svoje misli da biste razbistrili um", savjetuje Seeley. Honigman preporučuje eterična ulja poput lavande za smirenje misli.

Zadržite pozitivan stav: "Neki retrogradni Merkur su bolji od drugih za različite ljude, stoga ne očekujte najgore. Bit će slučajeva da retrogradni Merkur ne učini ništa gore nego da vas natjera da izgubite telefon na dva sata, a možda to niti ne primijetite", zaključila je Honigman. Pronalaženje stvari koje ste izgubili ili veliki povrata novca mogu biti dva načina na koje vam retrogradni Merkur može ići u prilog.