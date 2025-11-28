Zagrepčanima omiljena vikend-destinacija: Sporo pečeni muflon prava je grofovska poslastica u renesansnom dvorcu

Zagrepčanima odlazak preko granice, u Brežice, nije stran. Devedesetih se hodočastilo na tjednoj bazi po špeceraj, onda je ta navika malo splasnula da bi se u posljednjih par godina ponovno intenzivirala. A kad se čovjek umori od šopinga, logično, želi predahnuti i pojesti nešto fino. A samo osam kilometara od Brežica, i dvadesetak minuta vožnje automobilom iz Zagreba, smjestio se veličanstveni dvorac Mokrice, biser slovenske povijesti i kulture. Ovaj renesansni dvorac koji se prvi put spominje 1444. godine danas je dom Restorana 1444, koji već i samim imenom koje jasno odaje počast povijesti mjesta.

Foto: Nikola Zoko

Omiljeno mjesto brojnih gastronoma, na kraju godine predstavlja jedinstveni zimski meni koji spaja tradicionalne lokalne namirnice s modernom gastronomijom, stvarajući bogat i iskustven doživljaj za svoje goste. Jela, koja s posebnom ljubavlju kreira Chef Zdravko Andželevski sa svojim timom, u najhladnijem dijelu godine u fokus stavljaju steak, posebno pripremljena svinjska rebrica, meso muflona čiji okus upotpunjuje povrće, sireve, žitarice lokalnog uzgoja.

’’Trudimo se da se u Restoranu 1444 jede sve ono što se uzgaja u ovom dijelu Slovenije u kojem su Mokrice simbol povijesti i gastronomije. Tako mijenjamo menu nekoliko puta godišnje, trudeći se ponuditi bogatstvo okusa u skladu s vremenom kad se u hrani uživa. U najhladnijem dijelu godine tako su u fokusu konkretni komadi mesa, prilozi koji mesu daju posebnu dimenziju, tradicionalne štrukle, kisele salate koje sjedinjuju okuse - kaže Chef Andželevski dodajući kako se svaki tanjur poslužen u ovom restoranu sljubljuje s odabranim vinima iz okolice Bizeljskog i Štajerske.

Foto: Nikola Zoko

Gastronomi dobro znaju da se u ovom restoranu treba prepustiti doživljaju raznovrsnih okusa. Meni je konkretan, ciljan, tako da birate između 20-tak različito kreiranih tanjura svoj gastro užitak. Tako su u zimskom meniju nalaze, recimo, vitello tonnato, carpaccio i chips od cikle s domaćim sirom te domaća paštetica s bijelim tartufom i dehidriranim jajetom- sve upotpunjeno hrskavim kruhom s heljdom koji u restoranu sami peku. Za one koji vole sir, tu je i toplo predjelo - dvorska štrukla od lokalnog sira i vrhnja upotpunjena “kozjanskim spuhancima”. Glavna jela zimskog menija Restorana 1444 su pork belly sa zapečenim grahom, dijonskim umakom i kimchijem. Za one koji vole konkretnije, tu je muflon s pireom od lješnjaka, umakom od vrganja i a chipsom od batata. Za one koji ne jedu meso, Andželevski je kreirao divnu fuziju povrća i žitarica Posavja - punjenu papriku s orzom povrćem i kremom poriluka. Slatku točku na “i” ovog gastro doživljaja stavit će vam poseban desert - “Mokriška viljamovka” divna kombina cija alkohola i bijele čokolade koju povezuje kompot od kruške koja raste na stablima koja okružuju dvorac.

Foto: Nikola Zoko

Hrana koju kuha Andželevski poštena je, fina, konkretna, punih okusa, lokalna i sezonska. Cijene, a uzmite u obzir da jedete u restoranu u pravom dvorcu, vrlo su prijateljske i povoljnije od većine restorana u Zagrebu. Glavna jela, u prosjeku, koštaju oko 20 eura, a porcije su konkretne - sigurno nećete otići gladni. Osim toga, u Restoranu 1444 vrlo su fleksibilni pa će vam uz “a la carte” jela ponuditi poseban meni s četiri slijeda - dva predjela, glavno jelo i desert za 40 eura te čašu vina po izboru za pet eura. U današnjem kontekstu cijena vrlo fer ponuda.

Foto: Nikola Zoko

Ono po čemu je chef Andželevski poznat eksperimentiranje je sa spajanjem pomlo neobičnih, zapravo, neočekivanih namirnica i okusa, i zaista, kao da ima šesto čulo za pogoditi kombinacije koje se ljudima dopadaju. “S obzirom da restoran ima kulisu kakvu ima - pravi renesansni dvorac - i hrana koju nudimo mora biti prava grofovska gozba”, poručuje chef.

Foto: Nikola Zoko

Današnji dvorac je rezultat stoljetnih nadogradnji i vlasničkih izmjena, s posljednjim plemićima von Gagernima koji su ga posjedovali do Drugog svjetskog rata. Tijekom 20. stoljeća dvorac mijenja vlasnike i svrhe - od plemićkog rezidencijalnog objekta do društvenih funkcija poput staračkog doma, sirotišta, gostionice. Danas je prelijepi kompleks s pokretnim dvorskim mostom i reorganizirani hotel s 4 zvjezdice pod upravom Termi Čatež. Hotel u samom dvorcu trenutno ne radi, iako 28 soba čeka na facelifting što je u sljedećih par godina u planu, ali izistkuje veliku investiciju, posebno u vidu energetske učinkovitosti. Naime, grijanje starog dvorca danas košta pravo malo bogatstvo.

Foto: Nikola Zoko

Sam restoran posebno je čaroban - nalazi se na prvom katu dvorca, s velikim ulaznim lobijem koji izgleda zaista grandiozno. Tu će vas dočekati s pićem dobrodošlice i polako vas uvesti u povijest samog dvorca i restorana. Oni koji žele znati više, mogu istražiti cijeli prvi kat i hodati hodnicima kojima je nekoć koračao i drug Tito.

Foto: Nikola Zoko

Kako je centralana sala restorana smještena u kuli, nudi mogućnost izlaska na balkon s kojeg puca pogled na Sljeme i Zagreb. Samo uređenje restorana je u skladu s dvorcem - nenametljiv klasicistički namještaj, diskretne dekoracije i raskošni lusteri koji dodatno naglašavaju impresivnu visinu stropa. Prostor je zaista poput svojevrsnog vremeplova koji vas, u trenu, nosi u neka davna vremena. ’’Za one koji žele uživati u povijesnom ambijentu i vrhunskoj kuhinji, dvorac Mokrice s restoranom 1444 pruža jedinstven spoj kulture, povijesti i gastronomije. Posjet ovommjestu nije samo gastronomski užitak, već i putovanje kroz vrijeme, u srednjovjekovne legende i suvremene kulinarske trendove - kažu u Mokricama dodajući uz osmijeh kako su ponudom spremni za sve one koji će Zagrebački ili Ljubljanski advent kombinirati s mjestima na kojima se može dodatno uživati u ugođaju Adventa.

Foto: Nikola Zoko

Na ovom se mjestu svakog dana može pojesti nešto fino, doživjeti povijest, ali i sadašnjost upotpuniti još jednom atrakcijom - revitalizacijom na termalnom izvoru Termi Čatež na kojem se nalazi kultna Zimska termalna riviera s najvećim toboganom u ovom dijelu Europe, ali i Wellness riviera s kompleksom sauna koje su jedan od razloga zašto na ovo mjesto u najhladnijem dijelu godine europljani često dolaze na godišnji odmor. Dakako, dvorac okružuje i veliki golf teren zbog čega popularna destinacija od ranog proljeća do kasne jeseni jer rijetki tereni u Europi imaju ovakvu povijesnu priču iza sebe. Uz sve navedeno, nude i organizaciju vjenčanja, raznih proslava, koncerata, a posebno su ponosni na veliki ljetni party na kojem je bilo više od 900 gostiju.