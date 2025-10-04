Vinarija Kutjevo obilježila po prvi puta Dan berbe uz bogat program i nezaboravnu atmosferu

Vinarija Kutjevo je 25. rujna po prvi puta organizirala Dan berbe, događaj ispunjen posebnom atmosferom i veseljem kojem su prisustvovali brojni poslovni partneri i prijatelji iz Hrvatske i regije. Program Dana berbe odvijao se na položaju Vinkomir, a događaj su dodatno obogatile atraktivne vinske igre- „Pretakanje iz čaše u čašu“, „Berba grožđa“ i „Guranje bačvi “.

Foto: Vinarija Kutjevo

Dok su se jedni gosti imali priliku okušati i zabaviti u vinskim igrama, drugi su uživali u bogatoj ponudi slavonskih specijaliteta, pripremljeni od strane restorana Slavonska kuća Vinkomir. Uzvanici su uživali u Kutjevačkoj graševini, a u jedinstvenom Degustacijskom kutku imali su priliku probati i premium etikete Vinarije Kutjevo. Gosti su također imali mogućnost posjetiti najstariji vinski podrum iz 1232. godine, a za glazbu i slavonski zvuk bili su zaduženi lokalni tamburaši.

Foto: Vinarija Kutjevo

Danu berbe pridružili su se i Trenkovi panduri u dnevnom programu, a u večernjem i Kulturno-umjetničko društvo Bektež, čime su u događaj unijeli duh tradicije i kulturno-povijesnu vrijednost. KUD Bektež prikazao je stari običaj berbe koji podrazumijeva gaženje grožđa. Cjelodnevni program bio je pun sadržaja, od vinskih igara, vrhunskih delicija i glazbe, tradicionalnih običaja pa sve do vinskog kviza i vrijednih nagrada koje su pobjednici ovih igara dobili, a koje su uključivale najkvalitetnije butelje vina iz arhivskog podruma i trezorska vina.

Foto: Vinarija Kutjevo

Goste su posebno pozdravili te im zahvalili na dolasku predsjednik Uprave Kutjeva d.d. Mladen Itrak i glavni enolog Vinarije Kutjevo, Ivan Marinclin. „S gotovo 7 milijuna litara mošta u podrumu, ovogodišnja berba potvrđuje iznimnu godinu za Kutjevo“ - rekao je glavni enolog Ivan Marinclin.

Foto: Vinarija Kutjevo

Kutjevo d.d. zahvaljuje svim partnerima, prijateljima i gostima koji su svojim dolaskom i sudjelovanjem doprinijeli da Dan berbe postane poseban događaj.