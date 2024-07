Uvreda koju nije mogla oprostiti: Ostavila supruga nakon što je otkrila kako je zove pred prijateljima

Od varanja do financijskih problema, mnogo je razloga koji mogu ugroziti brak i dovesti do razvoda. Ponekad supruga koketira s drugim muškarcima, ili suprug odbija pomagati u kućnim poslovima i brizi o djeci, svi smo bar jednom čuli da je nečiji brak propao zbog ovakvih problema. Međutim, jedna žena je naprasno napustila supruga nakon što je saznala da joj je on nadjenuo okrutan nadimak u razgovorima sa svojim prijateljima. Svoju priču je podijelila na forumu Mamamia, opisujući probleme sa suprugom i onoga što je smatrala nedostatkom poštovanja, prenosi LADBible.

'Od trenutka kada se rodio naš sin, za mog muža nije se promijenilo ništa', rekla je. 'Mrzio je sa mnom dijeliti svoje planove. Hoće li biti kod kuće na večeri? Mogu li dogovoriti termin kod frizera u subotu ujutro? Hoće li izaći na piće sa prijateljima nakon posla? Tko bi znao – on nije sa mnom želio dijeliti takve stvari. Tvrdio je da ne mora.'

'Bila je to čudna promjena u našem braku koju nisam očekivala – jednostavno nisam znala kada će početi sudjelovati u našem životu.' Kaže kako su se stvari između njih nepovratno promijenile kada je čula da njegov telefon neprestano zvoni nakon što se vratio kući iz noćnog izlaska s prijateljima. Dok se tuširao, odlučila je pogledati telefon i pronašla grupni razgovor sa njegovim prijateljima. Pokušavali su organizirati piće, ali je on odgovorio da vjerojatno neće moći doći jer 'SWMBO neće dozvoliti'.

Napisala je: 'Nije bio ljut što sam pogledala njegov telefon. Uopće ga nije uznemirilo što mi mora objasniti poruku. To znači „She Who Must Be Obeyed“ (Ona Kojoj Se Mora Pokoravati), rekao je nonšalantno. Osjećala sam kao da sam dobila šamar.'

Žena je nastavila: 'Nije se radilo o pokoravanju meni... To nije traženje neke dozvole, kao da je on tinejdžer, a ja njegova majka. To se zove poštovanje prema svojoj obitelji. Poslije pet godina braka, nisam to očekivala.' Nakon što je pročitala njegov nadimak, nije bilo povratka, kaže, i njihov brak morao je završiti. 'Nisam imala izbora', zaključila je svoj post. 'Ostati sa muškarcem koji nas tako malo cijeni nije bila opcija. Uzela sam svoje dijete i napustila muža sljedeći tjedan.'

