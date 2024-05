Povećala je grudi iz straha da će ju suprug ostaviti: 'Skoro sam umrla!'

Pozirajući za svoje vjenčane fotografije, Ionela Ardelean nikada se nije osjećala tako samouvjereno. Duboki izrez njezine asimetrične bijele haljine pokazao je njezine 34DD implantate do savršenstva - i bila je uvjerena da se njezin novi suprug nikada neće okrenuti za nekom drugom.

Ali to je imalo svoju cijenu. Samo nekoliko godina kasnije, Ionela se borila s gubitkom kose, slabljenjem pamćenja i lupanjem srca toliko iscrpljujućim da se bojala da bi mogla umrijeti. "Imala sam samo 33 godine, ali osjećala sam se kao slabašna 85-godišnjakinja. A krivac su bile moje grudi. Osjećala sam se kao da me moji implantati pokušavaju ubiti", ispričala je.

Procjenjuje se da svake godine pod nož ide oko 8000 žena, korekcija grudi je najčešće izvođena estetska operacija u Velikoj Britaniji.Ali malo tko bi čuo za bolest implantata dojke. Trenutačno nije priznato kao službeno medicinsko stanje, ali neki stručnjaci vjeruju da simptomi - koji uključuju moždanu maglu, tjeskobu i bolove u zglobovima - mogu biti uzrokovani autoimunom ili upalnom reakcijom na implantate.

Ionela, koja je prije operacije imala grudi veličine 34B, uvijek je bila nezadovoljna svojim manjim prsima. "Bio sam iscrpljena i utučena", priznaje. Supruga Vlatka (40), skladištara, upoznala je na kavi u srpnju 2015. godine. Par je brzo ušao u vezu, ali nije prošlo dugo prije nego što se počela brinuti da će je on ostaviti zbog žene s većim poprsjem.

"Vlatko je uvijek inzistirao na tome da sam lijepa i da je sretan samnom takvom kakva jesam – i nikada nije učinio ništa zbog čega bih pomislila da će zalutati. Ali u prošlosti sam imao posla s nevjernim bivšim, zbog čega sam imala problema s povjerenjem. Tako sam dobila ovu ideju u glavi i nisam je se mogla otresti. Vlatko je rekao da će me on podržati ako trebam ugraditi implantate za podizanje vlastitog samopouzdanja", prisjetila se.

U svibnju 2016. Ionela je platila 5000 funti za 105-minutni zahvat u klinici u Midlandsu. Isprva je bila oduševljena povećim grudima Osim određene nelagode pri trčanju, nije imala značajnijih nuspojava. No nakon rođenja njihova sina u listopadu 2019. sve se promijenilo. "Bila sam iscrpljena i shrvana. Onda, kad je moj sin imao par mjeseci, otišla sam u saunu i nakon deset minuta osjetila sam mučninu i nesvjesticu. Dobila sam jaku glavobolju, smanjen raspon pokreta, nula energije i čudno peckanje u prsima. Noć sam provela sklupčana, tiho jecajući, da ne probudim muža i sina", rekla je.

Foto: Instagram

Odatle su stvari krenule nizbrdo, a Ionela je razvila ozbiljan gubitak pamćenja i moždanu maglu. Zaboravljala bi sastanke, dogovore za čuvanje djece i društvena događanja i nije mogla izračunati ni najjednostavniji iznos. Zatim je došlo do gubitka kose. Pri svakom pranju ispala bi šaka. Također je patila od gubitka osjećaja u rukama i prstima, goruće boli u desnom stopalu i desnom zglobu, jakih glavobolja, lupanja srca, zamagljenog vida, bolova u očima, sindroma iritabilnog crijeva i stalne iscrpljenosti. "Mislila sam da je to možda postnatalna depresija, ali to nije objasnilo fizičke simptome”, kaže ona. “Išla sam nekoliko puta kod liječnika opće prakse žaleći se na iscrpljenost i bolove, ali nisam dobila nikakav odgovor. Osjećala sam se kao da umirem i nije bilo razumnog objašnjenja za ništa od toga. Srećom, Vlatko je bio velika podrška i pun razumijevanja. Kad nije radio, brinuo se o našem sinu i činio koliko je mogao da pokuša ublažiti jak umor i loše raspoloženje koje sam imala. Samo je želio da se osjećam bolje."

Potkraj 2021. Ionela je iznenada primijetila da su joj implantati znatno popustili. "Počela sam istraživati ​​lokalne klinike koje bi mogle obaviti zamjenu implantata i podizanje grudi i slučajno sam naišla na pojam koji nikad prije nisam čula — bolest grudnog implantata. Bilo je to kao popis za provjeru svih simptoma koje sam osjećala. Vratila sam se svom liječniku opće prakse i pokazala mu dugačak popis, ali on to nije smatrao stvarnim stanjem. Pristao je izvaditi mi krv i, naravno, rezultati su bili normalni. Ali nastavila sam istraživati ​​i rekla sam sebi da će to biti posljednji put da petljam oko svog tijela i zdravlja, ako mi uklanjanje implantata riješi probleme", tvrdila je.

Nakon što su joj dali ponudu od 10.000 funti za operaciju uklanjanja implantata u Ujedinjenom Kraljevstvu, odlučila je obaviti operaciju u Litvi u lipnju 2022. Operacija vrijedna 6000 funti trajala je pet sati i uključivala je smanjenje i podizanje grudi. "Čim sam se probudila, odmah sam se osjećala bolje. Bol u mojim zglobovima jednostavno je nestala i kroz mene je prostrujala ta živahna energija. Više nisam imala moždanu maglu, gubitak pamćenja je nestao, a nestali su i svi ostali simptomi koje sam imala", ispričala je.

Od tada je Ionela postajala sve snažnija. I ponovno cijeni svoje manje grudi veličine 34B. "Ne mogu shvatiti kako sam ikada mogla biti nezadovoljna onim što imam ili brinuti da će me Vlatko ostaviti zbog mojih grudi", kaže. Njezin najveći strah sada je da bi i njezin sin mogao biti pogođen svime. "Brinem se da su teški toksini u mojim implantatima mogli oštetiti njegovo zdravlje dok sam ga dojila. Većina istraživanja na internetu tvrdi da je sigurno, ali postoje znanstvenici koji su identificirali abnormalnosti. Srećom, izrastao je u zdravog i pametnog četverogodišnjaka, ali jednostavno ne znam što je moje majčino mlijeko unijelo u njegovo tijelo. Svakome tko razmišlja o operaciji grudi, rekao bih da vas velike grudi ne čine zdravijim, sretnijim ili pametnijim. Implantati su mi ukrali 11.000 funti iz novčanika i dragocjeno vrijeme i uspomene s mojim sinom. Imam sreće da me nisu koštali i života", zaključuje Ionela.

