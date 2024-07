Thandeka je iz Afrike preselila u Rijeku: 'Koliko značenja ima riječ 'molim' i zašto slavite imendan?

Ako ste se ikada pitali kako je to živjeti u Hrvatskoj, sve ću vam ispričati, kaže Thandeka u jednom od svojih videa. 'Hranaaa! Toliko je savršena. Ja sam iz Južne Afrike i naša hrana nije toliko drugačija od hrvatske hrane, a glavna je razlika to što mi tamo koristimo jako puno začina. No sad kad sam u Hrvatskoj već neko vrijeme, navikla sam se na okus hrane ovdje i draža mi je', priča.

'Na drugom mjestu su ljudi', dodaje. 'Ne znam bi li ljude stavila na drugo ili treće mjesto, ali ljudi ovdje su toliko pristoji, toliko dobri, uvijek će se potruditi da pomognu... Što god vam treba.'

Dalje govori kako je Hrvatska prekrasna. Kaže kako je svaki dio toliko lijep. 'Možete izaći van, šetati, baviti se aktivnostima na otvorenom, otići na plažu, ovisno o tome što volite. Obožavam ovu zemlju!'

U jednom drugom videu Thandeka se divi tome koliko je Hrvatska sigurna zemlja. Kaže kako je jedno jutro slučajno mobitel ostavila u kafiću. Nakon pola sata, shvatila je da ga nema. 'Mobitel me čekao u kafiću, a konobari su bili toliko sretni što me vide!'

Na svom je profilu podijelila i nekoliko videa o kulturalnim šokovima koje je doživjela u Hrvatskoj. Primjerice, priča kako je jedan dan stigla na posao i vidjela kako je kolega donio grickalice i piće u ured. Pitala ga je koja je prigoda, a on je rekao da mu je imendan. Thandeka nikada u životu nije čula da itko slavi imendan i kroz smijeh priča u videu kako je opet nešto novo naučila o zemlji u kojoj živi. 'Želim i ja to slaviti! Rođendan i imendan!', kaže u videu, a pratitelji su joj u komentarima objasnili o čemu se radi.

Osim toga, dotakla se i jezika, pa je upitala svoje pratitelje koliko značenja riječ 'molim' ima u hrvatskom jeziku.

'Kad se ljudi javljaju na mobitel, kažu 'molim'. Kad netko kaže tvoje ime, okreneš se i kažeš 'molim?'. Kad nešto trebaš, pristojno je reći 'molim'... ali isto tako i za vrijeme molitve kaže se 'molim se'. Isto tako, kad vam netko nešto da, vi kažete 'hvala', a druga strana odvrati sa 'molim'... Što ta riječ zapravo znači?!' A netko joj je u komentarima napisao drugu hrvatsku riječ s kojom mnogi stranci imaju problema, a to je 'može'.

