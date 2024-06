Hrvatski konobari ispričali od čega im se diže kosa: 'Pojeo je platu za dvoje, a tražio da mu se naplati kao jednom'

''Daj mi ono moje'', ''Dođi mala/i'', ''Ja znam gazdu'' i ''vidim da si krivo donio/ijela'' - četiri su izjave koje konobari često čuju, a od koje im se diže kosa na glavi. Barem oni s kojima smo mi razgovarali, istražujući što hrvatske konobare, u jeku još jedne turističke sezone, najviše smeta u kod ljudi koje poslužuju. A konobari su itekako traženo zanimanje ovoga lipnja. Temeljem Kolektivnog ugovora u ugostiteljstvu koji je stupio na snagu ovog svibnja, početna plaća radnika u sektorima smještaja i prehrane povećana je za prosječno 17 posto, čime se minimalac podigao na oko 900 eura, no poslodavci će za dobrog i kvalitetnog konobara izdvojiti i puno više. One se prema oglasima na koje smo naišli kreću između 1.100 do 1.300 eura, no neki će za pizza grill majstore i kuhare izdvojiti i do 2.000 eura. Osigurani smještaj i hrana već su odavno postali ''normala''.

Bilo da rade u Zagrebu, u Splitu ili na Kvarneru, da su studenti ili su stalno zaposleni, i da rade u mirnim obiteljskim kafićima ili noćnim klubovima, svi s kojima smo mi razgovarali su složni - najmanje se cijene nepristojni gosti. Niti loše napojnice ni svakakvi prohtjevi nikada im neće toliko loše ''sjesti'' kao kada se gost ponaša nepristojno.

- Ljudi su se jako počeli ponašati kao da su vlasnici kafića. Znali su nam govoriti da pozovemo šefa kad ne bi dobili kavu 15 minuta, jer su bile gužve, i govorili su nam kako se žure. Ljudima nije bilo jasno da šef stoji iza nas i dobro zna što i kako radimo - objasnila nam je jedna mlada konobarica s područja Kvarnera koja dodaje kako barem pet puta dnevno mora voditi takve razgovore.

- Znate kako kažu - ''sto ljudi sto čudi''. Nagledate se svačega od gostiju koji su prirodno gunđavi i imaju neke izuzetne zahtjeve, zatim onih koji i dalje sjede kad trebate zatvarati pa do ljudi koji misle da znaju sve. Neostavljanje manče je najmanji problem. A od ove godine se i ona oporezuje tako da eto… Ti radiš prvo za državu, a onda za sebe i poslodavca - nadovezuje se konobar iz Senja. Kada kažu nepristojan gost, u to ulazi i čuvena rečenica koju često čuju - ''daj mi ono moje''.

- Imamo jednog gosta koji stalno dolazi i traži ''ono njegovo'', a to je u prijevodu espresso s kapljicom mlijeka, mineralna voda, natren... I onda ako slučajno u gužvi nešto zaboravim, uvijek me dočeka komentar ''vidim da si fulala'' - kaže konobarica s područja Zagreba. Usto, među lošim manirima konobari s kojima smo razgovarali navode i dozivanje poput pucketanja prstima, zvižduka i još jedan čuveni koji se odnosi na ženski dio konobara - ''dođi mala''.

- Naravno da ih ne mogu uvijek uočiti i da me trebaju pozvati do svog stola ako im treba pomoć, konobarenje je uslužna djelatnost, ali postoji i ugodnije i pristojnije dozivanje, da samo podignu suptilno ruku ili me pogledaju, a ne dozivaju kao da sam životinja - kaže oko ove teme konobarica u kafiću u Zagrebu.

- Smeta me kad mi zvižde i misle da su jedini gosti na svitu - dodaje am šanker jednog splitskog noćnog kluba. U navike gostiju koje konobare smeta svakako bi bilo i neostavljanje napojnica, pa kad se gosti ljute kada nečega nema u ponudi, a na velikom ''piku'' im je i kada gosti razmještaju stolove i stolice.

- Imali smo jedan dječji rođendan, a u sklopu kafića imamo ljuljačku, trampolin i tobogan. Ljudi su na terasi prostrli veliku deku i na nju stavili igračke, a te su igračke naravno onda završile po cijelom dvorištu. Mi nismo mogli raditi, igračke su nam se saplitale, djeca su puzala po podu, donosili su nam i prljave pelene da mi to bacamo - prepričala nam je konobarica s Kvarnera.

- Uvijek ima fiks ideja, ali samo im uzvratiš osmijehom i nastaviš dalje. Jedna situacija u sezoni je bila kad je gost sam pojeo cijelu platu za dvije osobe i htio platit za jednu osobu budući da je on sam jeo - ispričao je konobar iz Senja.

- Najviše me smeta kad zovu kako bi naručili, a još nisu pogledali jelovnik pa se gledamo 10 minuta. Kao da nemam pametnijeg posla nego stati za njegovim stolom dok se ne smisli - kaže nam konobar u restoranu u Zagrebu. Neugodne komentare doživljavaju na dnevnoj bazi, posebice konobarice s kojima smo razgovarale, a koje kažu da su muškarci koji im se upucavaju nerijetko puno stariji od njih. Međutim, konobarica iz Kvarnera kaže da komentara nisu lišeni ni njeni muški kolege.

- I mojim muškim kolegama su žene znale dobacivati svašta tako da takvi komentari nisu usmjereni isključivo ženama nego generalno prema konobarima. Općenito su ljudi mijenjali ponašanje prema meni kada bih im govorila da sam studentica i da nisam zaposlena za stalno - ispričala nam je.

