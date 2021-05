Svjetski poznati kuhar priprema večere za 25 milijuna dolara: Stigao je u Hrvatsku

Carmine Esposito, vrhunski talijanski kuhar stigao je u Hrvatsku, točnije u jednu istarsku konobu u kojoj će stvarati svoja jela.



S tek navršenih osam godina otac ga je naučio kako se priprema pizza. Kasnije je odselio u Kinu, ali s nekim drugim planovima - htio se baviti borilačkim vještinama. Ipak, usavršavao je kuhanje u slobodno vrijeme i izbrusio svoj talent. Kasnije seli u Kolumbiju gdje vodi restoran hotelskog lanca Four Seasons, a sada su ga putevi doveli u Lijepu našu.



Cilj mu je, kako kaže, i dalje učiti, razvijati svoj talent i dovesti Michelinovu zvjezdicu u konobu gdje spaja istarsku sa svjetskom kuhinjom, a želja mu je i koristiti što više svježih, lokalnih namirnica.

Foto: RTL.hr/Screenshot

"Spajanje kolumbijskih tehnika s azijskima i ovim lokalnima. Kada sve to spojite, dobivate inovativni zaokret. Plan za Ribarsku kolibu je da budemo kao do sad, među najboljima, u nadi da će nas netko primijetiti", otkrio je chef Carmine Esposito u reportaži za RTL.



Iz Kolumbije je doveo sa sobom i svog asistenta, Sebastiana Rodrigueza koji kaže da je ovo za njega veliki uspjeh i prilika jer ovdje raste kao kuhar, ali i kao osoba.



Esposito je kuhao za poznate i slavne, pod sobom je imao i do stotinu kuhara istodobno, a najskuplja večera koju je pripremio koštala je nevjerojatnih 25 milijuna dolara, odnosno 160 500 000 kuna. Sve to, kaže, ne bi bilo moguće bez jedne važne osobe - njegove supruge koja je ujedno i njegov najveći kritičar. "Gdjegod sam bio, imao sam pokraj sebe jednu važnu osobu, a to je moja supruga. Ona je moja kritičarka, na neki način mentorica, uvijek nađe konstruktivnu kritiku."

Foto: RTL.hr/Screenshot

