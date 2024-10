'Svi su nam govorili da smo se prebrzo vjenčali i bili su u pravu... brak je sada - gotov'

“Muškarac sam od 27 godina i vjenčao sam se prije godinu dana, nakon što smo moja partnerica i ja bili zajedno samo godinu dana”, započinje mladić na Mirroru. “Upoznali smo se dok smo putovali i brzo se zaljubili. Gotovo svi u našim životima mislili su da je vjenčanje loša ideja jer se nismo dovoljno dugo poznavali, a i ja sam imao 26 godina, dok je moja partnerica imala samo 24.”

Ona se jako posvetila planiranju vjenčanja, koje je njezine roditelje, a i roditelje mladoženje, koštalo pravo bogatstvo. “Međutim, puno toga se promijenilo u zadnjih godinu dana. Počeli smo se družiti sa svojim zasebnim grupama prijatelja i rijetko izlazimo zajedno. Nakon što smo živjeli zajedno 18 mjeseci, naš seksualni život je također gotovo – nepostojeći”, iskreno priča.

Dodaje kako već mjesecima ima grozan osjećaj u trbuhu i misli da je napravio veliku pogrešku time što se oženio. “Čim je prošla cijela ta priča s vjenčanjem i morali smo se suočiti sa svakodnevnim životom, shvatio sam koliko malo imamo zajedničkog i mučio sam se pronaći razloge zašto smo uopće zajedno. Zato sam prije nekoliko tjedana konačno priznao svojoj ženi kako se osjećam, i sada je brak zapravo gotov.” Mladić iskreno priznaje: “Trenutačno me mrzi i odbija razgovarati sa mnom, dok ja cijelo vrijeme provodim pravdajući se drugim ljudima. To je pakao. Molim vas, recite mi da neću požaliti svoju odluku.”

Coleen odgovara: “Trebat će malo vremena da se stvari smire, ali obećavam vam da ćete se s vremenom osjećati bolje. Prošlo je samo nekoliko tjedana, tako da ste još uvijek u središtu oluje, ali molim vas, ne sumnjajte u svoju odluku. Mislim da je bilo potrebno puno hrabrosti za ono što ste učinili i sigurna sam da ste brinuli o tome kako će to utjecati na vašu ženu i kako ćete razočarati druge ljude.”

Ipak, nastavlja Coleen, mogli ste dopustiti da stvari idu dalje, postajući sve nesretniji i udaljeniji od svoje supruge, što bi moglo dovesti do afere ili čak do djeteta, što bi dodatno zakompliciralo situaciju. “Iako znate da ste donijeli ispravnu odluku, to će i dalje biti teško i bolno jer se završava nešto što vam je jednom značilo puno, čak i ako nije dugo trajalo. Uvijek će biti ljudi koji će suditi ili tračati, ali oni nisu vaša odgovornost.”

Coleen umiruje mladića govoreći da je sigurna da on zna da je učinio pravu stvar. “I iako vaša bivša to možda sada ne vidi, sigurna sam da će s vremenom shvatiti da je to bila ispravna odluka i za nju. Ona zaslužuje biti s nekim tko je voli. Dopustite svojoj obitelji i prijateljima da vas podrže, i oprostite sebi. Svi griješimo u životu, pa naučite nešto iz ovog iskustva i pokušajte krenuti dalje.”

