Što se događa kada vidite da netko flerta s vašim partnerom? Evo što je pokazalo istraživanje

"Pitala sam se: djeluje li ta strategija uistinu? Čini li partnera da se osjeća poželjnijim ili, naprotiv, djeluje kontraproduktivno i šteti vezi?" rekla je Birnbaum za HuffPost. Zaintrigirana, udružila je snage sa svojim istraživačkim timom sa Sveučilišta Reichman u Herzliyju i istraživačima sa Sveučilišta Rochester u New Yorku. Nedavno objavljena studija u časopisu Journal of Sex Research otkriva rezultate njihova istraživanja. Studija je pokazala zanimljiv obrat u načinu na koji reagiramo na interes drugih prema našim partnerima: isprva nam to može imponirati, ali taj osjećaj brzo nestaje. Kad smo u vezi, gledanje kako netko drugi flerta s našim partnerom smanjuje našu privlačnost prema njemu i spremnost na ulaganje u vezu.

"Muškarci i žene pokazali su slične obrambene reakcije, uključujući smanjenu želju za partnerom, manju spremnost za ulaganje u vezu i pojačanu pažnju prema potencijalnim suparnicima," rekla je Birnbaum. Ranija istraživanja sugeriraju da je gledanje flertanja s našim partnerima pozitivno do određene točke i onda sve krene nizbrdo. Budući da smo društvena bića, koristimo društvene signale pri odabiru poželjnog partnera. Jedan od tih signala, uočava se kod ljudi i drugih životinja: kad drugi pokažu interes za potencijalnog partnera, on postaje privlačniji i traženiji.

“Zamislite da ste na zabavi,“ kaže Birnbaum. “Možda primijetite nekoga tko vam je fizički privlačan, ali niste sigurni kakva mu je osobnost ili bi li bio dobar partner. Tu nastupa to takozvano kopiranje izbora partnera." Taj vanjski interes može nas uvjeriti da je ta osoba vrijedna našeg truda. Istraživanja također pokazuju da žene često percipiraju muškarce poželjnijima ako su na fotografijama s drugim ženama, a još više ako imaju osmijeh na licu, nego na slikama s muškarcima ili sami. Također, muškarci i žene skloniji su pozitivnije procijeniti potencijalnog partnera ako vide da je bivši partner bio privlačan.

Ovaj signal koristimo za brze procjene vrijednosti partnera, budući da druge poželjne osobine nisu tako lako vidljive. No, kad smo već u vezi, kopiranje izbora partnera ustupa mjesto strahu od “preotimanja” partnera. U evolucijskoj psihologiji, preotimanje partnera događa se kada netko pokušava uspostaviti romantičan ili seksualni odnos s osobom koja je već u vezi. Ponekad to može biti samo pokušaj za jednu noć, a ponekad težnja za dugoročnim odnosom. "Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako čak i kada smo primatelji neželjenog flerta, to može uvesti nesigurnost u našu vezu, potencijalno slabeći povezanost između partnera," rekla je Birnbaum.

U ovom istraživanju, u tri eksperimenta, istraživači su zamolili 244 sudionika (126 žena i 118 muškaraca) da zamisle situaciju u kojoj treća osoba flerta s njihovim partnerom ili se ponaša neutralno. Nakon svakog eksperimenta, sudionici su ocijenili svoju seksualnu želju prema partneru, interes za očuvanje veze. Najzanimljiviji od eksperimenata uključivao je virtualnu stvarnost. Koristeći VR tehnologiju, tim dr. Birnbaum stvorio je sigurno okruženje gdje nitko neće fizički reagirati na flertanje s partnerom, ali emocije ljubomore i posesivnosti mogle su se proučiti u stvarnom vremenu. Pomoću VR uređaja sudionici su promatrali kako virtualni stranac u baru prilazi njihovom partneru. Stranac je pokazao ili interes za njihova partnera ili se ponašao neutralno.

Eksperiment je otkrio da bilo koji oblik flerta šteti vezi. Sudionici su na neželjenu pažnju prema partneru reagirali smanjenjem želje prema partneru, pokazali su manji interes za ulaganje u vezu i jaču volju za odbacivanje flertujućeg stranca. Rekli bi nešto kako bi smanjili privlačnost druge osobe ili bi je omalovažili. "Stvaranjem emocionalne distance i povlačenjem ulaganja, i muškarci i žene nastoje umanjiti potencijalnu bol i patnju, ako bi se strahovi o gubitku partnera ikada obistinili," rekla je Birnbaum.

Dakle, što ovo znači ako ste u vezi? Ključna poruka je da je generalno loša ideja izazivati ljubomoru kod partnera tražeći pažnju drugdje. "Iako se može činiti da bi to moglo stvoriti osjećaj poželjnosti ili sigurnosti, istraživanja pokazuju da takvo ponašanje često ima suprotan učinak," rekla je Birnbaum. "Umjesto da ojača vezu, može je oslabiti." Ako se nađete u situaciji u kojoj netko pokazuje interes prema vašem partneru, imajte na umu da biste mogli postati posesivni i manje smireni nego što biste željeli. Ako vaš partner ne uzvraća flert, nemate razloga za brigu. Svijest o tome da vas to može zasmetati i kontroliranje tih osjećaja može pomoći da održite smirenost i stabilnost u vezi. "Ova svijest može pomoći u sprječavanju eskalacije, minimiziranju potencijalno bolnih reakcija i promicanju otvorene komunikacije unutar veze," zaključila je Birnbaum.

