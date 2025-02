Svi ponovno pišu o zloglasnom pismu kojim se Jack Trbosjek narugao londonskoj policiji: Evo što u njemu stoji

U javnosti se ovih dana ponovno na veliko piše o zloglasnom pismu koje je Jack Trbosjek napisao kako bi ismijao londonsku policiju koja ga je uzaludno pokušavala identificirati. Taj se dopis ponovno našao pod povećalom, nakon obave vijesti da je identitet jednog od najpoznatijih ubojica u povijesti navodno 'otkriven', piše LADBible.

Trbosjek je 1888. godine terorizirao ulice Whitechapela, brutalno ubivši i unakazivši tijela najmanje pet žena. Ciljao je prostitutke koje su živjele u siromašnim četvrtima istočnog Londona, svake noći šireći strah i paniku. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes i Mary Jane Kelly bile su njegove žrtve, ubijene između 31. kolovoza i 9. studenoga.

Iako je njegova prava osobnost navodno otkrivena putem '100-postotnog DNK podudaranja', to ne umanjuje istinski užas koji je Trbosjek usadio u svijest žena diljem Londona tijekom svog krvavog pohoda. Ozbiljnost situacije dodatno je pojačana kada je Jack Trbosjek navodno poslao pismo novinarima Central News agencije u Londonu. Pismo, datirano 25. rujna 1888., objavljeno je nakon prva dva ubojstva i samo nekoliko dana prije nego što je Trbosjek dvaput udario u jednoj noći.

U njemu ubojica ismijava policiju i njihovu nesposobnost da ga uhvate te otkriva svoje zlokobne namjere, uključujući unakaživanje sljedeće žrtve i slanje njezinih dijelova tijela detektivima 'za zabavu'. Čini se da Trbosjeka njegovi prijašnji zločini još više motiviraju jer u pismu piše da neće prestati 'parati' žene sve dok ga ne uhvate. Cijeli tekst pisma glasi:

'Dragi Šefe, stalno slušam kako policija govori da me uhvatila, ali neće me uhvatiti još neko vrijeme. Smijao sam se dok sam gledao kako se trude izgledati pametno te govore da su na pravom tragu. Ta šala o ''kožnoj pregači'' nasmijala me do suza. Dolje s kurvama, neću ih prestati parati dok me ne uhvate. Posljednji posao je bio sjajan. Nisam dami dao vremena ni da vrisne. Kako me sad mogu uhvatiti? Volim svoj posao i jedva čekam opet početi. Ubrzo ćete čuti za mene i moje smiješne male igre. Sačuvao sam malo prave crvene tekućine u boci od piva da pišem njome, ali zgusnula se poput ljepila pa je ne mogu koristiti. Crvena tinta je, nadam se, dovoljno dobra, ha ha. Tijekom sljedećeg posla, odrezat ću dami uši i poslati ih policiji samo za zabavu. Zadržite ovo pismo dok ne obavim još koji posao, a onda ga objavite. Moj nož je tako lijep i oštar da želim odmah na posao, čim mi se pruži prilika. Sretno. Vaš Jack Trbosjek.'

Ovo pismo ponovno je dospjelo u javnost nakon što je istraživač Russell Edwards objavio da je pronašao 'savršeno' DNK podudaranje za Jacka Trbosjeka dok je radio s Jari Louhelainenom, biokemičarom s Liverpool John Moores Universityja. Njih dvojica su uzeli uzorak DNK s marame pronađene na mjestu ubojstva jedne od njegovih žrtava, Catherine Eddowes. Edwards tvrdi da rezultati identificiraju Aarona Kosminskog, poljskog brijača koji je emigrirao u London, kao čovjeka iza ovih zločina. Kosminski je u to vrijeme bio osumnjičen, ali nikada nije službeno optužen. Kako bi dodatno potvrdili istraživanje, pronašli su živućeg rođaka Kosminskog, koji je pristao na testiranje kako bi se njegov DNK mogao usporediti s maramom. Rezultati su pokazali pozitivno podudaranje, zbog čega je Edwards zaključio da je konačno riješio slučaj. Njegov pravni tim sada traži otvaranje istrage kako bi predstavili dokaze, dok obitelji žrtava također zahtijevaju odgovore.

