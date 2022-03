'Supruga odjednom želi seks sa mnom jer sam otkrio da me prevarila'

– Ja sam muškarac u svojim 30-ima i nedavno sam saznao da je moja žena imala aferu s drugim muškarcem. U osnovi zvuči kao emotivna afera, iako je priznala da ga je poljubila. Bio sam povrijeđen i ljut i ne bih saznao za to da nisam naišao na njihove poruke – napisao je jedan muškarac za Mirror.

To je trajalo nekoliko mjeseci i ne zna što bi bilo da nije slučajno saznao. Priznala mu je da su se previše zbližili i da je očajnički željela ispraviti stvari među njima te je rekla da ju je to natjeralo da shvati da ne želi uništiti njihov brak.

– Tvrdila je da je to bijeg od problema, ali da nikad ne bi spavala s njim niti me ostavila zbog njega. Dajem sve od sebe da to zaboravim, ali sam zbunjen jer ona sada želi seks puno više nego prije i daje sve od sebe da učini lijepe stvari za mene i bude stvarno pažljiva. Samo se osjećam sumnjičavo i pomalo ogorčeno – nastavio je.

– Vjerojatno se osjeća krivom i pokušava vam dokazati da želi biti s vama i da može biti sve što želite da bude. Zašto ne razgovarate s njom o tome kako se osjećate? U redu je priznati da niste preboljeli jer je potrebno vrijeme da se pređe nešto poput ovoga. I u redu je priznati da se osjećate nesigurno, sumnjičavo i ogorčeno. Također morate razgovarati o tome zašto joj je trebala smetnja i bijeg, te što možete učiniti da se nitko od vas ne osjeća tako u budućnosti – započela je svoj odgovor Coleen Nolan.

– Što se tiče seksa, mislim da je to zapravo prilično uobičajeno nakon afere jer se osjećate kao da je veza ugrožena. Emocionalne posljedice će se smiriti i sve dok nastavite razgovarati i biti iskreni, možete pronaći put natrag jedno drugome – zaključila je stručnjakinja.

