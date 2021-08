Super trikovi za rezanje lubenice: Evo kako ukloniti sjemenke i napraviti trokutiće, kockice ili štapiće

Prvi savjet pri rezanju lubenice je da ne kupujete prevelike - što je lubenica veća, to će biti teže s njom baratati na dasci za rezanje. Također, imajte na umu da su lubenice pune vode, pa dasku za rezanje možete staviti na plastični poslužavnik kako biste uhvatili kapljice. Na kraju, odaberite dovoljno dugačak nož kako biste mogli lako prerezati cijelu lubenicu. U nastavku teksta donosimo tri metode rezanja, ovisno o obliku koji želite - trokutići, kockice i štapići.



Kako ukloniti sjemenke lubenice?

Neke lubenice imaju blijedožute sjemenke koje se lako mogu izvaditi vrškom noža. Ako lubenica ima puno sjemenki, morat ćete ih izvaditi dok je režete.



Sjemenke rastu u 'šavovima' kroz njeno meso, a ako ju prepolovite i pogledate površinu, vidjeti ćete da ih krug u sredini nema. Režite lubenicu na tanke kriške od sredine prema van, uklanjajući sjemenke s rubova rezova.



Kako napraviti trokutiće lubenice?

1. Stavite lubenicu na dasku za rezanje i nožem ju prepolovite kroz sredinu.

2. Prerežite svaku polovicu na dvije da dobijete četvrtine. Ako je lubenica jako velika, prepolovite i te četvrtine da dobijete tanje kriške koje ćete lakše rezati.

3. Jedan komad lubenice stavite na dasku, a ostale pomaknite na stranu. Oštrim nožem prerežite po duljini, od jednog kraja do drugog, sve do bijelog dijela kore.

4. Odvojite trokutiće od ostatka lubenice.



Kako napraviti kockice lubenice?



Kockice lubenice su zbog boje i okusa savršen dodatak salatama.



1. Stavite lubenicu na dasku za rezanje i prepolovite ju po sredini.

2. Svaku polovicu opet prepolovite na četvrtine. Ako imate jako veliku lubenicu, ponovno prepolovite četvrtine kako biste dobili tanje kriške koje ćete lakše rezati.

3. Stavite jedan komad lubenice na dasku, a ostale pomaknite na stranu. S oštrim nožem narežite unutrašnjost na širinu koju želite za kocke, do bijelog dijela kore.

4. Napravite široki rez uz dno lubenice od jednog kraja četvrtine do drugog kako biste oslobodili prvu krišku, a zatim je nasjeckajte na kockice. Pazite da komadići nisu predugi.

Kako napraviti štapiće od lubenice?

1. Stavite lubenicu na dasku za rezanje i prepolovite je kroz sredinu.

2. Ako je lubenica ovalnog oblika, napravite dva reza da biste je prepolovili, ostavljajući debelu krišku u sredini - inače bi vam štapići mogli biti predugi. Srednju krišku možete koristiti narezati na dugačke tanke klipove.

3. Okrenite dasku za 90 stupnjeva, a zatim od drugog dijela narežite kriške i oblikujte štapiće. Sa svakog komada skinite koru, savjetuje Good Food.

