Stručnjakinja otkrila: Šampanjac je najbolje piti s jeftinom namirnicom koju gotovo svi vole!

Ako nikad niste zajedno jeli kavijar i običan čips, puno tog propuštate, tvrde stručnjaci. A da jeftiniji i skuplji sastoji zajedno genijalno idu, potvrdila je i Marie-Christine Osselin, menadžerica vinarije Moët & Chandon koja je otkrila s čime je najukusnije piti šampanjac.

Naime, tajna se krije u - običnim krumpirićima jer se slanoća i hrskavost krumpirića odlično slaže s mjehurićima i kiselošću pjenušca. Nadalje, objasnila je i kako se ta kombinacija treba jesti te napomenula da se spajaju isključivo te dvije namirnice, bez dodataka poput sira i slično.

To je prepoznao i restoran Sylvain u New Orleansu koji kao predjelo imaju upravo šampanjac i krumpiriće, a cijena tog jela je od 50 do 90 dolara, ovisno o tome radi li se o maloj ili velikoj porciji.

Sean McCusker, vlasnik restorana, dobio je ideju na eventu Veuve Cliquota, gdje mu je jedan od vodećih ljudi te tvrtke rekao da mu je upravo pommes frites idealna hrana dok ispija šampanjac, prenosi Eater New Orleans.

- Idućeg popodneva, moj prijatelj i ja otišli smo u Les Halles, gdje je šef kuhinje bio Anthony Bourdain te je tamo radio najbolje krumpiriće u New Yorku, rekao je McCusker za Eater te dodao kako su naručili porciju, stavili krumpirić usta i zatim uzeli gutljaj šampanjca te im je spoj bio pravo otkriće.

Dugogodišnji urednik magazina "Food & Wine", Ray Isle, također se slaže i tvrdi kako to govori godinama jer sol, masnoća, kiselost i mjehurići savršeno međusobno odgovaraju, prenosi Town & Country Mag.