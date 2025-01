Stručnjakinja je podijelila svoju zabrinutost: 'Ova igračka za pse bi trebala biti ilegalna'

Psi su izuzetno društveni i energični ljubimci koji obožavaju interakciju sa svojim vlasnicima, a igre s njima su odličan način za jačanje tog posebnog odnosa. Krzneni prijatelji uživaju u aktivnostima koje im omogućuju fizičku i mentalnu stimulaciju. Ako ste vlasnik psa, bez sumnje ćete prepoznati radost na licu svog ljubimca kada shvati da ga vodite u šetnju ili u park na igru jer je igra ključna za pse.

To je za njih prirodni instinkt koji im pomaže u izgradnji društvenih veza, vježbanju tijela i stimuliranju uma. No, kada je riječ o igračkama koje biste trebali koristiti, stručnjak za rehabilitaciju pasa rekao je da postoji jedna koju bi vlasnici trebali izbjegavati jer može biti opasna, piše Express. Na TikToku, Felicity, osnivačica The Canine Rehab Co, pokazala je igračku za pse, a radilo se o bacaču loptica.

"Ove igračke bi trebale biti ilegalne, a evo zašto. Vidjela sam toliko pasa s ozljedama križnog zgloba zbog ovih bacača loptica", objasnila je. Bacači loptica omogućuju vlasnicima pasa da bacaju loptice do tri puta dalje nego što mogu biti rukom. Felicity, koja je ovlaštena veterinarska fizioterapeutkinja, rekla je da kada se lopta lansira, tada se obično odbije u stranu kada padne. "Znate li što to čini nogama vašeg psa i njegovim križnim ligamentima?", upitala je.

Odlučila je to demonstrirati na psećem kosturu, te je pokazala što se dogodi kada pseća šapa ostane na mjestu, ali se tijelo okrene. Naime koljeno se uvrne i pukne ligament. "Zato ih treba zabraniti", rekla je. Hannah Capon, koja je osnovala web stranicu Canine Arthritis Management, rekla je da upotreba bacača loptice može nepotrebno opteretiti zglobove, mišiće i hrskavicu vašeg ljubimca. To može uzrokovati dugoročne zdravstvene probleme poput artritisa.

"Moramo shvatiti da od pasa tražimo da trče kao sportaši. Oni prelaze iz stajanja u galop, zatim se bacaju u zrak, koče i kližu. To može biti uzbrdo ili nizbrdo i to uzrokuje štetu njihovim zglobovima i traumu na mišićima i hrskavici, ali budući da je pas toliko uzbuđen, on nastavljaju iako osjeća bol", objasnila je Capon.

Tako se samo pogoršava stanje koja pasa koji možda imaju ozljede ili probleme s pokretljivošću. To može dovesti do toga da će pas završiti na lijekovima. "To može smanjiti njihovu očekivanu životnu dobi", rekla je Capon. Ako ste zabrinuti da bi vaš pas mogao biti ozlijeđen ili da osjeća bol, obavezno se posavjetujte sa svojim veterinarom.