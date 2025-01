Vaš pas stalno naginje glavu dok mu se obraćate? Ovo su tri moguća razloga za to

Kućni ljubimci imaju brojne pametne načine prenošenja svojih osjećaja ljudima. Za pse to varira od lajanja do lizanja i mahanja repom, a sve to možemo osjećati da razumijemo. Jeste li se ikada zapitali zašto vaš pas naginje glavu dok govorite? Naginjanje glave može postati zbunjujuće jer nije uvijek jasno što to ponašanje znači, piše Express.

Veterinar dr. Alex Crow podijelio je tri različita razloga zbog kojih vaš pas može nagnuti glavu dok se fokusira na nešto. "Prvo, pomaže im odrediti točnu lokaciju zvuka. Kada naginju glavu, tada mogu bolje odrediti odakle dolaze zvukovi. Pogotovo ako je riječ o čudnom ili nepoznatom zvuku", objasnio je.

Psi mogu čuti mnogo veći raspon frekvencija nego mi. Kad nagnu glavu, tada možda slušaju zvuk koji je previsok da bismo ga mi mogli čuti. Drugi razlog zašto bi vaš pas mogao naginjati glavu je pokušaj čitanja vaših izraza lica i govora tijela. "Kada nagnu glavu, tada mogu vidjeti dalje od svoje njuške i bolje vidjeti naša usta i oči, što im pomaže da čitaju naše emocije", rekao je Crow.

Treći razlog naginjanja glave također može biti znak koncentracije. "Ako vaš pas naginje glavu, to može značiti da pokušava razumjeti što govorite ili shvatiti što želite od njega. Dakle, sljedeći put kada vaš pas nagne glavu prema vama, tada se nasmiješite i pogladite ga. Psi samo pokušavaju biti najbolji što mogu", rekao je veterinar.

Unatoč objašnjenju, ljudi su u komentarima i dalje imali pitanja za dr. Alexa. "Kako to da neki psi to rade, a neki ne?" upitao je jedan korisnik. "Neki psi, posebno oni s ravnim licima, možda se neće toliko nagnuti jer nemaju dugu njušku pokraj koje pokušavaju gledati", objasnio je dr. Crow. "Moj to radi kada zna da su u pitanju poslastice", primijetio je jedan korisnik.

Međutim, ako ustanovite da vam pas naginje glavu bez vidljivog razloga, trebali biste kontaktirati veterinara jer to može biti znak zdravstvenih problema, piše Purina. To može uključivati ​​infekcije uha ili vestibularni sindrom, što je stanje u kojem psi gube normalan osjećaj za ravnotežu.