Stručnjaci upozoravaju: Evo zašto nikada ne biste trebali spavati s upaljenim grijanjem

Naime, liječnici su izdali upozorenja o spavanju uz upaljeno grijanje, piše LadBible. Istraživanje tvrtke Slumberdown pokazalo je da čak 29 posto ljudi u Velikoj Britaniji spava s upaljenim grijanjem preko noći, a to može imati zbilja ozbiljne negativne posljedice za zdravlje. Prvo, utječe na san. ‘Sleep Foundation’ procjenjuje da je idealna temperatura za dobar noćni san između 15,6 i 20°C, što može varirati od osobe do osobe. No, ako se vaše tijelo previše ugrije dok spavate, mogli biste se probuditi u znoju.

Osim toga, ako ste se već osjećali pomalo začepljeno, ostavljanje upaljenog grijanja neće vam pomoći da pročistite sinuse. Istraživanje Medicinskog sveučilišta u Varšavi pokazalo je da su određene metode grijanja u zatvorenim prostorima važan rizični faktor za pojavu alergijskog rinitisa i astme. Grijanje koje cirkulira vašom sobom može isušiti vaš nos i grlo, čime slabi bilo kakvu zaštitu. Stoga, posebno ako osjećate da vas hvata prehlada, ugasite grijanje.

Osim toga, svaka njega koju posvećujete svojoj koži i novac koji trošite na proizvode mogao bi biti uzaludan ako spavate s upaljenim grijanjem. Radijator koji neprestano radi u vašoj sobi dok spavate može isušiti kožu. Dr. Hiba Injibar iz klinike Dermasurge kaže: “Gašenje grijanja tijekom noći odličan je način za ublažavanje suhoće kože (posebno ako imate kožna stanja kao što su ekcemi ili druge upalne probleme), kao i za uštedu nešto novca.“

Dermatolozi tvrde da položaj spavanja i jastučnica mogu uzrokovati bore na licu