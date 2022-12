Stručnjaci otkrivaju: Evo koliko puta tjedno trebate imati seks kako biste bili zdravi!

Svatko tko želi poboljšati svoje zdravlje trebao bi se okrenuti prema poboljšanju intime s partnerom, jer seks ima mnogo prednosti, tvrde stručnjaci. Naime, seks jednom ili dva puta tjedno može pomoći u borbi protiv infekcija, a također može pomoći u borbi protiv drugih stanja.

Kaye Wellings, profesorica seksualnog i reproduktivnog zdravlja na London School of Hygiene and Tropical Medicine rekla je da je normalno da vaše zdravlje nije na vrhu liste kada je u pitanju seks. No, imunitet, zdravlje kardiovaskularnog sustava i depresija samo su neka od područja u kojima studije pokazuju da bi seksualna aktivnost mogla imati koristi.

Za The Sun je otkrila različite načine na koje seks može poboljšati vaše zdravlje, od odgađanja menopauze do pomoći u borbi protiv infekcija.

Pomaže u borbi protiv infekcija

Studija iz 2004. objavljena u časopisu Psychological Reports otkrila je da seks jednom ili dvaput tjedno povećava razinu imunoglobulina A. Ovo je dio odgovora protutijela imunološkog sustava koji se brani od infekcije.

Rješava začepljen nos

Borba s prehladom može biti teška za mnoge osobe, ali mogli biste razmisliti o intimnosti sa svojim partnerom kako bi se lakše izborili s njom. Liječnici koji su prošle godine pisali u časopisu Ear, Nose & Throat otkrili su da je orgazam jednako učinkovit kao sprej za nos. Sve ovisi o tome koliko ste aktivni kada je u pitanju ulaženje pod plahte. Oni malo energičniji mogu seks svrstati u tjelovježbu. A aktivnost se pokazala kao dekongestiv jer porast tjelesne temperature oslobađa sluz dok povećanje cirkulacije potiče protok nosnog iscjetka.

Pomaže kod menopauze

Istraživanje Sveučilišnog koledža u Londonu pokazalo je da žene srednje dobi koje svaki tjedan imaju seks imaju 28 posto manju vjerojatnost da će doživjeti menopauzu u sljedećem desetljeću. A one koje i dalje imaju seks barem jednom mjesečno imaju 19 posto manji rizik za to.

Megan Arnot, s University Collegea u Londonu, rekla je: “Otkrića sugeriraju da ako žena nema spolni odnos i nema šanse za trudnoću, tada tijelo ‘odlučuje’ ne ulagati u ovulaciju jer bi to bilo besmisleno. Možda postoji biološki kompromis između ulaganja energije u ovulaciju i drugdje, kao što je održavanje aktivnosti čuvanjem unuka."

Zdravlje srca

Srce je najvažniji organ u tijelu i ključno je za njegovo zdravlje. Dobra vijest je da redovit seks može spriječiti srčane bolesti, loša vijest je da to djeluje samo na muškarce. Redovit seks smanjuje razinu homocisteina, štetne kemikalije u krvi koja može izazvati probleme sa srcem. Smatra se da muškarci koji imaju više seksa također imaju bolju cirkulaciju i zdravije krvne žile. Ovo je ključno za sprječavanje nakupljanja homocisteina.

No znanstvenici kažu da žene imaju mnogo manje koristi jer seksualno uzbuđenje manje ovisi o zdravom protoku krvi, što je ključni čimbenik u održavanju homocisteina pod kontrolom.