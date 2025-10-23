Seks s bivšim: Psiholozi otkrivaju kada je to dobra ideja – a kada velika pogreška!

Zatvoriti poglavlje s bivšim partnerom zna biti teško – emocionalno, psihološki, pa i fizički. I baš kad pomislite da ste krenuli dalje, dogodi se ono… ponovno spajanje u krevetu. Je li seks s bivšim samo loša odluka u slabom trenutku ili ponekad zaista može imati dublje značenje? Privlačnost prema bivšem partneru nije rijetkost. Tijelo pamti dodire, a um zna povezati osjećaj sigurnosti i poznatosti s fizičkom bliskošću. Ponekad nas ne privlači osoba sama po sebi, već emocija koju je odnos nekoć nosio.

Kada to može biti korisno?

Zatvaranje emocionalnog kruga: Jedan posljednji susret može pomoći u emotivnom oproštaju.

Podsjetnik na vlastitu vrijednost: Osjećaj poželjnosti može biti moćan alat za samopouzdanje.

A kada postaje toksično?

Ako se vraćate u staru dinamiku koja vas je povrijedila

Ako seks s bivšim ometa nove odnose

Ako postaje navika iz potrebe, a ne iz želje

Seks s bivšim nije nužno greška. Može biti terapeutski, ako ste oboje emocionalno zreli. No ako osjećate da vas taj odnos vuče unatrag, vrijeme je da zatvorite to poglavlje jednom zauvijek.