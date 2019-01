Ribafish, Nichim Izazvan, cyberkoza, Bloger Krule... Kako su nastala poznata korisnička imena?

Rapid7 analizirali su koja korisnička imena su najpopularnija na svijetu. Da, znamo, znamo, na Instagramu ne mogu postojati dvije osobe s istim korisničkim imenom, tako da se ove statistike toga ne dotiču.

Najčešća korisnička imena su administrator, koje koristi gotovo 35 posto ljudi, zatim Administrator s velikim početnim slovom, 24 posto, a na trećem mjestu je user1. Zanimljivo je da je na petom mjestu ime, Alex.

Izabrati dobro korisničko ime zaista nije lako, pa neke web stranice čak nude i pomoć. Postoje nasumični generatori imena, ali i oni koji će vam korak po korak objasniti na što biste trebali paziti kada birate imena. Pa vam se onda neće dogoditi da i za 15 godina budete recimo CoolGirl18.

Kod nas se definitivno ističu neka korisnička imena ili "nickovi" s društvenih mreža. Izvršna urednica Netokracije izabrala je cyberkoza, a tu je i poznati bloger Bloger Krule, pa Drito Konj...

Porazgovarali smo sa dva frajera koja su u svijetu Interneta poznati po svojim korisničkim imenima.

Pravim imenom Domagoj Jakopović, poznatiji kao Ribafish ispričao nam je kako je uopće došlo do njegovog nadimka.

- Bio sam najdeblji u kvartu, nešto kao dobri Cartman. Zvali su me debeli, škembo, pajcek i sapun, pa sam dobivši od bake lančić sa zlatnom ribicom iskoristio ukazanu šansu kad me neka ekipa na nogaču proglasila ribicom "Vidi ovog s ribicom kak brani, ribica, dođi opet!" - kaže.

- Kad sam smršavio i narastao postao sam Riba i ostao zauvijek.

Nakon nekog vremena dodao je i dio "fish".

- Ribafish je nastao kad je na Hotmailu bio zauzet riba@hotmail.com, a Ribafish se svidjelo pokojnom uredniku Klika kojem sam poslao svoj prvi tekst. Kako je skraćeno od Domagoj Dodić, Domić, Gogić ili Homić, mislim da ću do daljnjega zadržati Ribafisha - objašnjava.

A koji se njemu nadimci s društvenih mreža najviše sviđaju?

- Veliki sam fan Stjepana Krznarića, alias Drito Konja, a i Govnar Smrti odnosno Dubravko Mataković šuta dupe.

O istom smo razgovarali i sa srpskim infulencerom Milanom Vučičevićem, poznatijim kao Nichim Izazvan.

- Dosta spontano sam došao do tog imena. To ime se “rodilo” puno prije Instagrama. Meni je Nichim Izazvan uvijek zvučalo kao ime i prezime... Kasnije se ispostavilo da u dobroj mjeri opisuje mene i moj karakter. Ljudi su ga brzo prihvatili - priča nam Milan.

Nije mu palo na pamet da mijenja ime, a našalio se, kad mu dosadi - ima svoje pravo ime i prezime.

Otkrio nam je da ga ljudi i zovu "Nichime".

- Vjerovali ili ne, zovu me ”Nichime”. Bude dosta simpatično za nekoga tko to čuje prvi put. Ljudi se malo zbune, ali to je sad dio mog identiteta, malo je reći da sam se navikao - priča, pa dodaje kako mu je jedno ime oduvijek bilo zanimljivo.

- Postoji samo jedno ime koje je meni zauvijek zanimljivo, to je “Momčilo Bajagić Bajaga”. Nije nick, ali je dosta ničim izazvano.

