Kako je jedno jaje na Instagramu dokazalo da je svijet posve poludio

Najuspješnija osoba na svijetu prošle godine bez konkurencije bila je Kylie Jenner, no tu je titulu izgubila već u prvim danima 2019. jer joj je krunu neočekivano preotelo jedno – kokošje jaje. Koliko god ova rečenica nekom nemala smisla ili mu barem zdrav razum govori da ga ne bi trebala imati, ona je nažalost sasvim točna, a njezina smislenost otkriva sav besmisao današnjeg društva u kojem takva konstatacija uopće može postojati i još se smatra “normalnom“. No svakako zahtijeva dodatno pojašnjenje, barem za onaj dio populacije koji i dalje zna kako uspješno živjeti izvan svijeta društvenih mreža. Oni drugi će pak znati da je Kylie Jenner 21-godišnja milijarderka koja je većinu svog bogatstva zaradila upravo zahvaljujući društvenim mrežama.

Ona je najmlađa članica klana Kardashian, medijski najeksponiranije obitelji na svijetu koja se proslavila u nizu reality showova, a ujedno je zabilježena i kao najmlađa milijarderka u povijesti. Nadalje, Kylie Jenner poznata je i kao “kraljica Instagrama“, društvene mreže na kojoj objavljuje svoje fotografije koje prati nevjerojatnih 125 milijuna fanova. Isključivo zbog činjenice da je poznata ona zarađuje nevjerojatne cifre svakom objavom, a već je nekoliko puta dokazala da ima toliki utjecaj na svjetske trendove, pa čak i ekonomiju da jednom objavljenom rečenicom može srušiti ili vinuti u nebesa dionice velikih svjetskih kompanija.

Za Kylie Jenner Instagram je ozbiljan posao koji donosi zaradu pa ne čudi da je u svijetu u kojem se uspješnost mjeri lajkovima ona na tronu. Od deset fotografija koje su se najviše svidjele ljudima u 2018. godini, čak polovica je upravo njezinih, a najuspješnija je prikupila najviše lajkova u povijesti Instagrama, više od 18,5 milijuna. I onda se pojavilo jaje. Iako nema točnog i sigurnog odgovora na pitanje o kojem je jajetu riječ, priča o njemu ukratko glasi da je netko na Instagramu 4. siječnja objavio sliku običnog jajeta s jednim ciljem – srušiti rekord Kylie Jenner. Uz sliku je napisano tek kratko objašnjenje koje poziva ljude na lajkanje i to je bilo dovoljno da svijet poludi. Jaje je iz minute u minute skupljalo stotine lajkova i na kraju je uspjelo.

Ljudi su uživo pratili njegov napredak, navijali, brojili te kalkulirali i ono je u samo deset dana prešišalo željenu brojku, a do sada je već prešlo brojku od 45 milijuna lajkova. O jajetu bruje društvene mreže, u nekim intervjuima mu je dano ime Eugene, a navodno ga je snijela kokoš iz Velike Britanije imena Henrietta. Jaje je svjetska zvijezda i dok se njegovi fanovi broje u milijunima, tek su rijetki kratko stali na loptu i pokušali shvatiti što se uistinu događa. Postoji, dakle, jaje koje ima fanove i koje je glavna tema razgovora. Pa ako sada nije vrijeme da se ljudi zapitaju je li svijet poludio, kad će biti?

No postavljanje pitanja što lajkovi i društvene mreže čine ljudskom razumu puno je delikatnije i opasnije nego što se čini. I dok priča o jajetu izaziva oduševljenje, podsmijehe ili zgražanje, u njezinoj se pozadini skriva veoma opasna činjenica koje je malo ljudi svjesno, a to je da lajkovi uistinu utječu na ljudski mozak i mijenjaju ga.

I djeca se rađaju zbog lajkova

Psihologija koja stoji iza lajkova poprilično je jednostavna. Endorfin, serotonin i dopamin hormoni su koji utječu na ljudsko ponašanje. Poznati su i kao hormoni sreće, motivacije i euforije čije lučenje može potaknuti, primjerice, smijeh, zagrljaj, vođenje ljubavi te čokolada, osvajanje novca, ali i – dobivanje lajka. Dakle, taj klik koji označava da se nešto ili netko nekome sviđa, ta mogućnost koju društvene mreže daju ljudima da stisnu “palac gore“ izaziva osjećaj sreće. Tu ljudsku težnju da budu prihvaćeni potvrdila su i brojna istraživanja mozga te stoga ne čudi da se ljudi, nakon što objave nešto na društvenim mrežama, više puta vraćaju pogledati kako kotiraju, koliko su lajkova dobili, koliko su voljeni... I u čemu je onda problem? Zašto je loše tu i tamo dobiti malu dozu sreće?

Problem nastaje kada nekome, a to se u današnje vrijeme događa sve većem broju ljudi, lajkovi postanu glavni izvor sreće i smisla u životu. Problem je što ljudi više ne znaju kako stvoriti kvalitetne međuljudske odnose u stvarnom svijetu, više tome ne posvećuju dovoljno truda, nego na društvenim mrežama traže potvrđivanje, ljubav i sreću. Na internetu stvaraju sliku o sebi te počinju misliti da vrijede onoliko koliko lajkova imaju, a to im poručuje i društvo koje skalu uspješnosti s Kylie Jenner na vrhu kroji prema Instagramu. A što se tek događa s osobom ne dobije li dovoljno lajkova? Umjesto sreće, obuzme je tuga i pita se zašto više nije voljena. Stoga su, kako bi izbjegli osjećaj odbačenosti, ljudi danas spremni za lajk učiniti sve. Doslovno se za njega živi i zbog njega se umire.

Priče o tome što ljudi čine za lajk uistinu su nevjerojatne. Tako nisu rijetke vijesti da su ljudi riskirali, pa čak i izgubili život dok su se, primjerice, penjali na liticu u pokušaju da snime što bolju fotografiju za što više lajkova. Ljudi su čak priznali da su se sramili slika koje nisu dobile dovoljno lajkova te su ih brisali iz svog života čak i ako se radilo o važnim događajima, poput njihova vjenčanja. Oni bez lajka više nemaju smisla, a najnoviji je trend rađanje djece za potrebe društvenih mreža. Istraživanja Instagrama pokazuju, naime, da su bebe najbolje za privlačenje fanova, a čak je i Kylie Jenner sada već srušeni rekord uspjela postaviti uz pomoć svoje novorođene kćeri. Stoga stručnjaci za društvene mreže nerijetko svojim klijentima savjetuju da dobiju bebu za bolje kotiranje. Recept je jednostavan, što je beba manja, to je lajkova više.

I dok se nekada nezadovoljstvo vlastitim životom definiralo kao jaz između onoga što čovjek jest i onoga što želi biti, danas je priča drukčija i ljude u depresiju tjera razlika između onoga što jesu u stvarnosti i na društvenim mrežama. Mnogi su ljudi počeli misliti da nisu dovoljno dobri za osvajanje poželjnog broja fanova pa im se cijeli život vrti oko stvaranja insceniranih slika i lažnog dojma. Tek su rijetke osobe koje su bile iznimno uspješne na Instagramu do sada javno priznale da je cijeli svijet prikazan na društvenim mrežama zapravo lažan.

Ocjene za status u društvu

Ipak, većina je i dalje opsjednuta lajkovima, standardi su iz dana u dan sve veći, brojke rastu i svi žele još, i još i još. Bez lajka nema sreće, on je smisao života i nikad nije dovoljno. Zvuči poznato?

– Iako je ljudima to teško prihvatiti, to je ovisnost. I to u školskom smislu te riječi, jednako pa čak i gore od alkohola. Ljudi se okreću čašici kada su nesretni u stvarnom životu i piće im je zamjena za stvarne odnose. Baš poput lajkova – objašnjava doktor Ante Bagarić s Klinike za psihijatriju Vrapče, koji se specijalizirao upravo za “moderne” ovisnosti o internetu i videoigrama. Ističe kako je dopamin koji se izlučuje u mozgu pri dobivanju lajka isti hormon koji se izlučuje kod konzumiranja alkohola. Kada nema dopamina, ljudi su očajni i sve bi napravili za još jedan “šut“, no problem je što se to danas ne smatra ovisnošću već normalnim razmišljanjem.

– Liječenje je jako teško jer ljudi negiraju problem, a kada ga i priznaju, ne mogu ga riješiti kao “klasičnu“ ovisnost. Kada je netko ovisan o alkoholu, njemu piće treba oduzeti, ali s društvenim mrežama to nije moguće jer su danas svi online. Zato ljude treba naučiti da žive s lajkovima, ali da im oni ne budu smisao života – kaže Bagarić te dodaje kako je možda “jaje“ prekretnica koja se čekala.

– Ne znam koji je bio cilj jajeta, no ono je pokazalo svu apsurdnost današnjeg svijeta. Pretvorilo je cijeli jedan sustav vrijednosti u parodiju i zapravo ga možemo shvatiti kao dijagnostički instrument koji nam je pokazao gdje smo danas – ističe Ante Bagarić koji dodaje da jaje može biti prvi korak u smanjenju značaja lajkova u ljudskim životima općenito. Ipak, stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan kaže kako je to malo vjerojatno jer danas gotovo svaki uspjeh ovisi o društvenim mrežama.

– Možda danas još postoji mali broj ljudi koji mogu bez njih, no to su generacije na izmaku i definitivno idemo prema svijetu gdje će svi ovisiti o lajkovima – govori Macan.

Ostaje dakle otvoreno pitanje kako će društvo budućnosti izgledati te hoće li na vrijeme shvatiti upozorenje. Što će se dogoditi ako se smjer ne promjeni, veoma potresno, ali iznimno uspješno pokazuje jedna od epizoda svjetski popularne distopijske serije “Crno ogledalo“ koja prikazuje kako će svijet izgledati ako neki aspekt tehnologije pođe po krivu. Tako u epizodi “Strmoglavi pad“ svi ljudi imaju ocjene koje si daju na temelju profila na izmišljenoj društvenoj mreži koja je temelj svih vrijednosti. Ljudi očajnički vape za dobivanjem pet zvjezdica, a o tome koju ocjenu imaju ne ovisi im samo društveni status nego i život općenito. “Jedinice“ i “dvojke“, ljudi koji se jednostavno ne sviđaju drugima, na dnu su društvene ljestvice, ne smiju se družiti s peticama, ne mogu dobiti posao, pa čak ni krevet u bolnici. Slika je to zastrašujuće, no ne tako daleke i nemoguće budućnosti u koju društvo vode nimalo bezopasni lajkovi.

