VIDEO Katarinu zbog invalidnosti nitko nije htio zaposliti, a onda je odlučila postati sam svoj šef

U Slunju živim neprekidno zadnjih osam godina, a iz svog hobija i ljubavi prema noktima odlučila sam prije dvije godine otvoriti salon za njegu i uljepšavanje noktiju. Sa 16 godina stradala sam u prometnoj nesreći nakon koje mi je, kako bi mi spasili život, amputirana lijeva noga. Bio je to težak period za mene i moje odrastanje. Pošto sam bila tinejdžer i trebala sam graditi planove za daljnju budućnost i život', priča Katarina Brajdić (30) o sudbini koja ju je zadesila.

Ali nije se predala. 'Dosta mi je pomogla moja škola koju sam išla, Vladimir Prelog u Zagrebu. Oni su mi kad sam se vraćala natrag u školu organizirali veliki koncert kako bi me ohrabrili i sakupili novac za najnoviju protezu. Imala sam i veliku potporu od prijatelja i obitelji što je znatno pomoglo budući sam u tom tinejdžerskom razdoblju i životu morala proći kroz jako puno operacija, jako puno teških perioda za jednu tinejdžericu.'

VIDEO Unatoč nozi koju je izgubila u nesreći nije se predala: Nisam htjela druge moliti za pomoć

Katarina je sanjala o poslu forenzičara. 'Tu školu sam upisala zbog tog cilja. Imala sam velike planove i snove s tim, ali nažalost, morala sam se okrenuti nečem drugom. Radila sam jako puno poslova. Unatoč tome što sam uspjela pronaći nekakve sezonske poslove svejedno sam htjela neki koji ću željeti baš 100%. I to je bilo jako teško zato što svi gledaju tvoju bol. Kao da su govorili time 'ti ne možeš naći posao, tj. ne treba im osoba koja je invalid'.

'Postala sam svoj šef i od svog hobija napravila. Posao u kojem ću se ja pronaći u posao u kojem ću ja uspjeti i u kojoj ću davati sebe, educirati se i danas sutra pokazati drugim ljudima da jednostavno sve što želiš da to i možeš', kaže. ova hrabra žena.

U svoj rodni kraj se vratila jer joj je to bilo jako važno. I zbog obitelji i zbog prijatelja. 'Sve sve sam mogla lakše obavljati. Puno mi je značilo to što se svi poznajemo. I osjećala sam se mentalno stabilnije, a to je ono što mi je tada najviše trebalo. Uz sve to htjela sam se osamostaliti i početi živjeti kao odrasla osoba bez da ja moram moliti nekoga za pomoć. Najveća inspiracija u mome životu je moja majka koja je jako hrabra žena. Također, i ostale žene iz mog života. Svaka u sebi ima nešto nešto što me inspirira zbog njihove priče. Za mene je svaka žena Superžena. Svaka u sebi ima ustrajnost i hrabrost. I svaka žena je hrabra na svoj način', zaključuje ova snažna 30-godišnjakinja.