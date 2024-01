Ljudi koji čine razliku: Vizažistica Marija pomaže ženama koje su oboljele od karcinoma

Više od dvadeset godina radi u kozmetičkoj industriji i gotovo da ne postoji osoba koju nije šminkala. Vješte ruke i kreativnost vizažistice Marije Butković dale su poseban sjaj licima glumica, glazbenicama, televizijskim voditeljicama... Njezino je ime iza slavnog brenda Marra, prirodne kozmetike s njezinim potpisom, a humanitarnim radom bavi se kroz svoju Udrugu Marra Altrui.

– Osnovana je prije deset godina nakon jednog shootinga gdje sam šminkala mladu djevojku koja je tada bila u fazi liječenja kemoterapijom. Njezin me doživljaj sebe nakon šminkanja jako dotaknuo, inspirirala me da osnujemo udrugu jer bih svaki put kada bih vidjela osobu koja ima maramu na glavi ili nema kosu u sebi, osjetila želju da joj priđem, da joj se obratim i pomognem – započinje svoju priču Marija.

Oboljeli od malignih bolesti u procesu kemoterapije gube kosu, trepavice i obrve, a Marra i njezine kolege iz Udruge im ih tretmanom mikropigmentacije vraćaju i tako olakšavaju proces.

– Klijenti su dolazili, poklanjali smo im tretmane, no lani smo odlučili pojačati našu vidljivost, informirati javnost o mogućnostima tretmana koji emocionalno podižu ženu u fazama liječenja, a to je iscrtavanje obrva u fazama kemoterapije te iscrtavanje areola i bradavica nakon radikalnih mastektomija – objašnjava vizažistica te dodaje kako nakon kirurškog odstranjivanja dojke zbog karcinoma, kirurzi rekonstruiraju dojku, ali bez bradavice i areole te im Udruga potom napravi trodimenzionalnu tetovažu koja izgleda realistično. Marra Altrui jedini je studio u Hrvatskoj gdje se to može napraviti, a tretmani su besplatni.

– Za jednu areolu nam treba oko sat i pol do dva i pol sata, ovisno o ožiljcima. Kroz našu kampanju želimo pokušati omogućiti ženama da HZZO suportira da svaka žena dobije pravo, ako to želi, da joj se omogući iscrtavanja areola i bradavica – navodi Butković.

Kampanja je krenula lani u prosincu na Zračnoj luci Zagreb i na Cvjetnom trgu u caffe baru Cvjetni, gdje su se mogli kupiti artikli udruge, majice i hudice s motivom srca jer ono je pokretač svega, ali i mjesto gdje možemo započeti samopregled dojke.

– Fokusirali smo se na mlađu populaciju, da podsjetimo mlade djevojke na to da je samopregled jako važan i da je rana dijagnostika ključna za sam proces i rezultat liječenja. Željeli bismo da samopregled postane dio njihove rutine koju obavljaju barem jednom u tri mjeseca – ističe.

Humanitarni rad Mariju Butković zanima oduvijek, a raduje ju što su joj se u zadnje vrijeme javile brojne mlade djevojke koje žele volontirati u njezinoj udruzi. Sljedeće što Udruga Marra Altrui organizira, najavljuje, bit će radionica šminkanja za oboljele od karcinoma.

– Djevojke koje su se javile žele biti dio te priče i radionicama će susresti mlađe ili zrelije žene koje su u procesu liječenja karcinoma dojke i mislim da će im to biti jedna veliki poticaj , jedan veliki poticaj da kroz svoje društvene mreže šire poruku važnosti samopregleda dojke - govori. Kroz iskustvo rada u Udruzi, kaže, shvatila je da ljepota nije odvojiva od žene ma kroz što ona prolazila.

– Bez obzira na to što kemoterapijom žene izgube jedan dio sebe i što osjećaju emocionalnu patnju zbog fizičkih promjena, mi želimo biti tu da ih da ih okupimo, da im pokažemo da su i dalje lijepe, da i dalje imaju svoj identitet. Želimo im biti podrška. Jasno je da medicina, kirurgija, onkolozi i liječnici, lijekovi čine ogromne stvari u odnosu na ono što činimo mi, no i mi smo jedna mala točka brige za pacijenta, ali na onoj ljudskoj razini – kazuje naša sugovornica.

Najviše od svega, raduje ju niz pozitivnih reakcija na ono što radi. – Javljaju nam se tvrtke i ljudi koji žele biti dio kampanje, podržati nas i mi tu podršku trebamo podršku jer je ljepota bitna zbog emocionalnog stanja žene u svim fazama liječenja. Uključila se i jedna mlada umjetnica koja je nacrtala motiv velikog srca. Tako da evo, reakcije su stvarno predivne i meni osobno je predivno da sam inspiracija, pogotovo mladim ljudima – zaključuje Marija.

U ljudskoj je prirodi htjeti pomoći, no mnogi ne znaju kako. Priča Udruge Marra Altrui, ženska je priča, bliska djevojka, a ženama i zrelijim gospođama.

– Mislim da sve to što smo napravili do sada i što planiramo napraviti čini ovaj grad boljim, kao i naše društvo jer pokazuje da postoji to srce koje pokreće mene prema vama, vas prema nekome drugom. I tako možemo egzistirati – priča Marija. A koliko je ono što radi važno, dokazuju i reakcije oboljelih žena koje su prošle tretmane koje nudi udruga.

– Evo, na mom Instagram profilu smo stavili tri slike. Na prvoj je korisnica na kemoterapiji, priključena na infuziju. Druga slika je iz studija gdje smo iscrtavali njezine obrve. I treća slika je s naše donatorske večere u hotelu Esplanade u desetom mjesecu gdje je ona u večernjoj haljini, s frizurom, make up-om... To je inspiracija o kojoj govorim, poticaj koji je žene žele vidjeti. I žene koje su se susrele s dijagnozom, ali i žene koje od nje strahuju - ispričala je Marija. A što za nju znači biti Superžena, pitamo za kraj.

–Svatko od nas u životu ima superžene, a za mene je superžena apsolutno svaka žena koja podiže svoju djecu i koja je inspiracija svojoj djeci. Superžene su apsolutno sve žene koje daju dio sebe, dio svog vremena, dio svog talenta nekom drugom. Taj netko drugi ne mora nužno biti njihovo dijete, njihova obitelj. To može biti bilo tko. Superžene su, kao i super ljudi, apsolutno svi oni koji znaju što je čovjek i što su vrline čovjekove i kako ih trebaju koristiti kroz život. Ne za sebe, nego krenuti od sebe prema drugima –poručuje.

Večernji list je pokrenuo projekt posvećen ženama s inspirativnim životnim pričama – biramo superžene Hrvatske. Prijavite hrabre superžene, uporne, vrijedne i nevjerojatne! Žene s bezbroj epiteta. Njihovu ili svoju priču pošaljite nam na superzena@vecernji.net, a mi ćemo ispričati priču o njima. Učinimo svaku ženu superženom. Jer svaka je žena inspiracija.