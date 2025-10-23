RECEPT DANA U ovaj će se kolač baš svi zaljubiti pa se zato i zove 'Privlačnost'

Naši Portali
Ana Hajduk
23.10.2025.
u 09:30

Ovaj kolač je odličan za sve prilike – od obiteljskih okupljanja do posebnih slavlja.

Ako tražite kolač koji spaja sočne slojeve biskvita s bogatom kremom i čokoladnom glazurom, recept za kolač ‘Privlačnost’ idealan je izbor! Ovaj desert osvaja okusom i izgledom, a sastoji se od mekanog čokoladnog biskvita, lagane kreme i svilenkaste čokoladne glazure. Priprema je jednostavna, a rezultat je desert kojem nitko neće moći odoljeti. Recept je podijelila food blogerica @mariannine.carolije. U nastavku pronađite sve što vam je potrebno za ovaj prefinjeni kolač.

Sastojci:

Biskvit:

  • 6 bjelanjaka
  • 90 g šećera
  • Prstohvat soli
  • 90 g brašna
  • 6 g praška za pecivo
  • 120 g naribane čokolade

Krema:

  • 6 žumanjaka
  • 100 g šećera
  • 500 ml mlijeka
  • 60 g gustina
  • 1 vanilin šećer
  • 100 g maslaca

Namakanje biskvita:

  • 100 ml mlijeka

Glazura:

  • 60 g čokolade
  • 30 ml mlijeka
  • 30 g maslaca

Priprema: Odvojite bjelanjke od žumanjaka. U posudu dodajte žumanjke, šećer, gustin, vanilin šećer i malo mlijeka. Sve dobro izmiješajte da nema grudica, a zatim ulijte ostatak mlijeka. Smjesu kuhajte na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Pokrijte prozirnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađeni fil dodajte omekšali maslac i dobro umutite dok ne postane glatko. Bjelanjke istucite s prstohvatom soli i šećerom dok ne postanu čvrsti snijeg. Dodajte brašno, prašak za pecivo i naribanu čokoladu te lagano umiješajte. Smjesu rasporedite po plehu obloženom papirom za pečenje. Pecite na 180°C oko 8-9 minuta. Dok je biskvit još vruć, pažljivo uklonite papir za pečenje i ostavite da se ohladi. Zatim prerežite biskvit na 3 jednaka dijela.

Položite prvi biskvit na podlogu i namočite ga mlijekom. Premažite ga trećinom kreme, a zatim položite drugi biskvit. Ponovite postupak još dva puta. Završite s posljednjim biskvitom premazanim kremom. U posudu stavite čokoladu, mlijeko i maslac te zagrijavajte na laganoj vatri dok se sastojci ne otope. Malo ohladite i prelijte glazuru preko torte. Ostavite kolač u frižideru da se stegne, najbolje preko noći.
Ključne riječi
kolač Privlačnost kolač recept dana recept

