Psihoterapeutkinja otkriva što napraviti kada vas partner ne može seksualno zadovoljiti

Deidre, psihoterapeutkinja iz Velike Britanije putem portala The Sun odgovara na pisma ljudi koji otkrivaju svoje životne probleme, najčešće vezane za ljubav i seks. Ovoga puta javila se jedna 40-godišnjakinja koja se požalila da je bila djevica sve dok nije upoznala sadašnjeg partnera. "Imala sam višak kilograma i sramila sam se svoga tijela, ali napokon sam pronašla muškarca koji me stvarno voli zbog toga kakva sam osoba. Govori mi da sam mu jako privlačna, lijepa... Dosta eksperimentiramo u seksu, isprobavamo svašta, ali jednostavno mi to nije to."



Čini joj se kako još uvijek nije 'isključila' prošlost i neke komplekse, pa ju isti koče da se opusti u krevetu i uživa u seksu. Nikako ne može postići orgazam s partnerom.

Deidre joj je rekla da potraži pomoć i pokuša otkriti kakva trauma je to uzrokovala, ako se ne sjeća točno. "Probaj otkriti i što te uzbuđuje i pomaže da postigneš orgazam. Razgovaraj iskreno s partnerom o problemu i pronađite zajedno neke metode."

