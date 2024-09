Pronašli 'brod duhova' u Bermudskom trokutu: Jesu li nestanci u tom dijelu oceana zaista djelo neobjašnjivih sila?

Tijekom posljednja dva stoljeća Bermudski trokut, 'komadić' mora od 1.140 četvornih kilometara, između Bermuda, Portorika i obale Floride u Atlantskom oceanu, izaziva strah, ali i veliki interes ljubitelja misterija, s obzirom da slovi za mjesto u kojem misteriozno nestaju letjelice i brodovi. Bermudski trokut zbog toga još nazivaju i Đavoljim trokutom, Grobljem Atlantskog oceana i Trokutom smrti. Teorije zavjere oko tog mjesta započele su 5. prosinca 1945. godine, kada je zrakoplov na Letu 19 poletio iz Floride, a zatim nestao upravo iznad spomenutog područja, piše LadBible.

Nestanak aviona s Leta 19 bio je tek početak, a još je misteriozniji kad se u obzir uzme činjenica da nikad nisu pronađena tijela ni olupina zrakoplova. Od 1945. do 2017. na istom području prijavljeno je oko 10 nestalih zrakoplova. Ako tome dodamo pomorske podatke o 14 brodova koji su na istom području nestali od 1800. do 2015., sve počinje izgledati prilično čudno, a mnogi nestanke pripisuju otmicama izvanzemaljaca te imaju slične teorije zavjera.

Međutim, ne slažu se svi s takvim objašnjenjima. Tako je, primjerice, australski znanstvenik Karl Kruszelnicki za news.com.au istaknuo kako je broj nestalih aviona u Bermudskom trokutu, gledano u postotcima, isti kao bilo gdje u svijetu. Channel 5 također je pokušao opovrgnuti teoriju o ukletom mjestu, snimivši dokumentarni film 'Tajne Bermudskog trokuta', stavljajući, među ostalim, naglasak na oluje i slične vremenske nepogode koje mogu zahvatiti to područje.

'Bermuda je u osnovi morska planina - podvodni vulkan. Prije 30 milijuna godina, bila je iznad razine mora. Sada je erodirala i ostao je samo vrh vulkana. Imamo nekoliko uzoraka koji sadrže magnetit, koji je najmagnetičniji prirodni materijal na Zemlji', pojasnio je Nick Hutchings, znanstvenik i istraživač minerala.

Kako magneti mogu ometati kompase i druge uređaje za snalaženje, ljudi se na takvim područjima mogu lako izgubiti. No, to objašnjenje ne čini Bermudski trokut ništa manje zastrašujućim mjestom, u što su se uvjerila i dvojica mornara koja su ondje naišla na 'brod duhova'.

Članovi Ocean Research Projecta 2013. godine istraživali su Atlantski ocean, kada su nabasali na jezivo otkriće u Bermudskom trokutu. Naišli su na napušteni brod bez motora i ispravnog jedra. Na brodu nije bilo znakova života pa su se popeli kako bi provjerili treba li nekome medicinska pomoć.

Jedan od članova, Matt Rutherford, sve je snimio svojom kamerom. 'Ovo je napušten jedrenjak Wolfhound iz Irish Yacht Cluba. Nemam pojma što je unutra, idem istražiti i nadam se da neću naći mrtva tijela ili nešto slično', kazao je tom prilikom Rutherford. Priznao je da ga je bilo strah otvoriti vrata u slučaju da naiđe na nešto sablasno, no odahnuo je kada ondje nije pronašao tijela.

'Ovo je apsolutno ludo. 800 milja od Bermuda, 1.500 milja od SAD-a, stojim na vrlo lijepom Swanu 48, usred oceana', rekao je. Rutherford je zatim stupio u kontakt s vlasnikom broda, koji mu je ponudio nagradu ako uspije dotegliti brod natrag do Bermuda. Rutherford i njegov tim su zaista pokušali to učiniti. Do drugog dana uspjeli su povući brod oko 50 milja. 'Pomalo je smiješno, teglimo brod od 48 stopa brodom od 42 stope. Dajemo sve od sebe da ga odvedemo do Bermuda', rekao je Rutherford.

No, nakon 47 dana na moru, ostali su bez goriva, a unatoč tome što su uspjeli nabaviti gorivo od teretnog broda koji su susreli u prolazu, napušteni brod morali su na koncu odvezati jer se uže kojim su ga vukli zaplelo oko kormila pa je postojala opasnost od pucanja.

Vjeruje se kako je brod pripadao skiperu iz Royal Irish Yacht Cluba po imenu Alan McGettigan, koji je putovao s trojicom članova posade, a nakon nezgode na moru spasio ih je grčki teretni brod, 64 milje sjeverno od Bermuda. Brod Wolfhound oštetili su valovi visoki 20 stopa i vjetrovi brzine 50 čvorova, a Alan je donio odluku da napuste brod zbog vlastite sigurnosti. Devet tjedana kasnije pronašli su ga Matt Rutherford i njegov kolega.

