Prištići na licu ili stražnjici, pureća koža, miteseri... Što govore o zdravlju i kako ih se riješiti?

Često su to bezopasna stanja koja zahtijevaju samo male prilagodbe ili tretmane kako bi se očistili. The Sun daje nekoliko savjeta kako smanjiti pojavu neželjenih nepravilnosti, osipa i prištića - i kada biste trebali posjetiti svog liječnika. Mnoge kožne tegobe spadaju pod hiperpigmentaciju, što je općenito stanje kada je područje kože tamnije od ostatka. To je rezultat prekomjerne proizvodnje melanina, pigmenta koji daje boju koži.

Primjerice, staračke pjege su odraz izlaganja suncu tijekom mnogih godina. Općenito su bezopasne, no svako područje kože, bilo da se radi o mrlji, madežu, kvržici ili promjeni boje, koje brzo raste, mijenja boju ili oblik, trebalo bi provjeriti zbog mogućeg raka kože.

VEZANI ČLANCI:

Dr. Munir Somji kaže da uzroci pigmentacije uključuju trudnoću, pri čemu dolazi do tzv. "trudničke maske" s velikim tamnim mrljama na koži. Dijabetes može uzrokovati smeđe okrugle ili ovalne mrlje na koži kao mrlje na potkoljenici, medicinski nazvane dijabetička dermopatija. Osobe sa srednje tamnom do tamnom kožom sklonije su hiperpigmentaciji i može biti teže liječiti je. Lesley Reynolds iz The Harley Street Skin Clinic kaže: "Nježno obavljanje pilinga kiselinama poput mliječne ili mandelične kiseline, upotreba sastojaka koji posvjetljuju kožu, poput vitamina C i niacinamida, te redovita zaštita od sunca sa širokim spektrom SPF-a - ključni su. Dosljednost je ključna i rezultati mogu potrajati duže da postanu vidljivi u usporedbi s osobama svjetlije puti."

Mali prištići na stražnjici mogli bi biti folikulitis, prema dr. Somjiju, estetskom liječniku i osnivaču Dr. Somji Skincare. On kaže: "To je stanje kada se folikuli dlake začepe bakterijama, što dovodi do upale i pojave crvenih kvržica/gnojnih folikula. Nošenje uske odjeće, poput sportske odjeće koja zadržava znoj uz kožu i blokira folikule, ne tuširanje nakon vježbanja ili dugo sjedenje u znojnoj odjeći također mogu doprinijeti tome." Kako biste spriječili prištiće na stražnjici, birajte laganu, prozračnu odjeću i tuširajte se što prije nakon znojenja. Lesley dodaje: "Koristite blagi antibakterijski sapun ili gel za tuširanje s benzoil peroksidom kako biste smanjili količinu bakterija i nježno odradili piling područja, da biste spriječili začepljenje pora." Proizvodi za liječenje prištića koji sadrže salicilnu kiselinu ili ulje čajevca mogu pomoći u uklanjanju prištića na stražnjici.

VEZANI ČLANCI:

Urasle dlake obično se nalaze na područjima gdje se ljudi briju, a općenito su bezopasne, iako njihovo nepravilno uklanjanje može uzrokovati probleme. Bilo je rijetkih slučajeva gdje je uklanjanje urasle dlake dovelo do infekcije, pa čak i smrti. Urasle dlake nastaju kada se dlaka vraća natrag u kožu, uzrokujući iritaciju. Dr. Somji kaže: "Ako su folikuli začepljeni prljavštinom, nečistoćama i mrtvim stanicama kože, to također može dovesti do uraslih dlaka. Pobrinite se da redovito radite piling kako biste spriječili urasle dlake, jer to uklanja mrtve stanice kože koje ih mogu zarobiti."

Također možete pokušati pustiti dlaku da malo dulje raste prije brijanja. Možete izvaditi urasle dlake pincetom, ali nemojte ih besciljno čupati, jer možete probiti kožu, oštetiti folikul i kožu te potencijalno povećati rizik od infekcije i ožiljaka. Dr. Somji predlaže piling i topli oblog na to područje. "Kad dlaka izbije, možete je nježno izvući steriliziranom pincetom." Trebali biste posjetiti liječnika ako je urasla dlaka ili područje bolno, vruće, otečeno, osjećate se loše, ili imate visoku temperaturu.

VEZANI ČLANCI:

Kvržice po nogama ili pureća koža javljaju se kad su pore i folikuli dlaka začepljeni zarobljenim uljem i mrtvim stanicama kože, a mogu se pojaviti kao crne točkice. Te točke, raširene i ujednačenog uzorka, obično na nogama, izgledaju slično purećoj koži. Osobe s grubom dlakom, suhom ili osjetljivom kožom te oni koji se često briju, mogu biti skloniji purećoj koži. Lesley objašnjava da kako biste smanjili njihovu pojavu, radite piling dva do tri puta tjedno nježnim pilingom. "Za dublji piling, proizvodi sa salicilnom kiselinom ili glikolnom kiselinom mogu pomoći. Pravilno se brijte oštrim britvicom i kremom za brijanje." Za one s upornim problemima, lasersko uklanjanje dlaka može dati dugotrajne rezultate. Lesley također preporučuje svakodnevnu upotrebu nekomedogene hidratantne kreme, što znači one koja ne začepljuje pore.

VEZANI ČLANCI:

Miteseri se obično nalaze na nosu, a oni su male tamne točkice na koži. Lesley kaže: "Nastaju kada se folikuli dlake začepe uljem i mrtvim stanicama kože, a tamne postaju kada su izloženi zraku. Izbjegavanje teške šminke može pomoći u sprječavanju mitesera, kao i korištenje nekomedogenih proizvoda." Nekomedogeni proizvodi (dizajnirani za minimaliziranje začepljenja pora) idealni su za one sklone miteserima, kvržicama ili gruboj koži. Primjeri sastojaka uključuju hijaluronsku kiselinu, skvalan i cinkov oksid. Koristite blagi čistač ujutro i navečer kako biste uklonili ulje i nečistoće, zatim nanesite piling koji sadrži salicilnu kiselinu. Lesley dodaje: "Za jake slučajeve, razmislite o retinoidu ili profesionalnom uklanjanju kod dermatologa."

Dermatologinja govori o važnosti zaštite od sunca: