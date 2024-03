Noćna mora svakog tinejdžera: Doznajte što nikako ne smijete koristiti na koži sklonoj aknama

Akne su jedan od najvećih problema tinejdžerske dobi. Promjene u razini hormona, genetika, sklonost upalama samo su neki od razloga zašto dolazi do njihove pojave. Istraživanja pokazuju da oko 85 posto populacije u dobi između 12 i 24 godine muku muči s prištićima i ožiljcima, koji mogu ostaviti dugoročne posljedice na licu zbog prevelikog lučenja sebuma što dovodi do začepljenja pora. Isto tako akne ostavljaju posljedice i na samopouzdanje adolescenata jer se često zbog toga osjećaju loše što može utjecati na izbjegavanje druženja s vršnjacima, a mogu izazvati stres, tjeskobu i depresiju. Unatoč tomu, problem nije neriješiv. Donosimo vam savjete dermatologice, dr. Maje Kovačević što izbjegavati ako imate problematičnu kožu sklonu aknama.



Denaturirani i stearilni alkohol česti su sastojci tonika, ali mogu isušiti i iritirati kožu. Uklanjanje previše ulja s kože potaknuti će tijelo da pretjerano proizvodi sebum, a previše sebuma dovodi do začepljenja pora i prištića. Umjesto alkohola preporučuju se aktivni sastojci poput glikolne i salicilne kiseline, koji smanjuju vidljivost pora.



Sulfati se često nalaze u sredstvima za čišćenje i šamponima. Mogu ukloniti ulja s kože i ostaviti je suhom, slično kao što alkohol isušuje kožu. To može pojačati učinak isušivanja što dovodi do prekomjerne proizvodnje sebuma i stvaranja akni. Preporučuje se koristiti pjenušave gelove za bez sulfata kako biste imali osjećaj čiste kože.



Silikoni ispunjavaju linije i pore kako bi stvorili gladak izgled kože, a čest su sastojak primera i BB krema. Kako kako stvaraju zaštitni film na koži i teže se ispiru, mogu ‘zaključati’ prljavštinu i sebum u koži. Umjesto primera sa silikonom preporučuje se koristiti primere na bazi vode koji hidriraju kožu, a i matiraju je.

Kokosovo ulje dobro je za kosu, no za kožu lica ne odgovara svakome Foto: Shutterstock

Kokosovo ulje i kakao maslac koji, iako imaju hidratantna svojstva za kožu, komedogeni su sastojci koji začepljuje pore. Izvrstan je za kosu, no za kožu lica ne odgovara svakome. Također je bitno izbjegavati mineralna ulja koja se često koriste u hidratantnim kremama i kozmetici, tekuća je mješavina ugljikovodika dobivenih od nafte i može biti mogući otrovni ili alergen ljudskog imunološkog sustava. Lanolin pomaže održati kožu mekom i hidratiziranom. no može začepiti pore i teško ga je ukloniti ga s kože što dovodi do daljnje iritacije. Alternativni sastojci su shea maslac i ulje sjemenki konoplje, koja nisu komedogena.

Parabeni se često nalaze u različitim proizvodima za njegu kože; koriste se kao konzervansi jer produžuju rok trajanja proizvoda. Mogu izazvati iritacije i upale pa ih je najbolje izbjegavati ako imate kožu sklonu aknama.



Mnogi proizvodi za njegu kože sadrže sintetičke mirise, koji mogu iritirati kožu. Ovi mirisi obično sadrže alkohol, a mogu i isušiti kožu. Izbjegavajte proizvode s mirisom. Kako se smjesa mirisa može navesti pod različitim imenima sastojaka, uključujući neka esencijalna ulja i mirisne biljne ekstrakte, provjerite naljepnice kako biste pronašli proizvode bez mirisa.



Oksibenzon je UV blokator, koji se često nalazi u kremama za sunčanje, puderima i proizvodima za njegu kože. Može začepiti pore i pogoršati izbijanje akni. Umjesto toga odaberite UV zaštitu koja sadrži titanijev dioksid ili cink oksid.



Umjetne boje često se koriste u proizvodima za njegu kože kako bi im se dao specifičan izgled, no one mogu iritirati kožu. Umjesto toga, izbjegavajte proizvode neobičnih boja i umjesto toga birajte proizvode s oznakom ‘hipoalergeni’.

dr. Maja Kovačević Foto: Privatna arhiva

Iako akne mogu utjecati na oba spola, muškarci su skloniji težim oblicima u adolescenciji dok ih žene imaju tijekom životnih promjena poput menstruacije, trudnoće i menopauze. To govori da da hormonske promjene imaju značajan utjecaj na pojavu akni kod žena u kasnijoj dobi. Osim odgovarajuće kozmetike, pomoći mogu i tretmani lica.

- Dvadesetogodišnji muškarci najčešće na konzultacije dolaze radi ožiljaka nakon akni u adolescenciji. Preferiraju minimalno invazivne metode poput microneedlinga i kemijskog peelinga – zaključila je dr. Kovačević