Žena (27) želi zaustaviti starenje: Spava s trakom za čeljust i zalijepljenim ustima

Mayte dolazi iz teksaškog Dallasa i na društvenim mrežama objavljuje videe o svojoj 'beauty rutini'. Na TikToku i Instagramu u posljednje vrijeme popularni su videi koji pokazuju jutarnju rutinu, a nazivaju se 'morning shed' videi - u prijevodu, videi jutarnjeg 'skidanja' svega što na licu preko noći imaju.

'Ljudi me okrivljuju da postavljam visoke standarde ljepote', rekla je Mayte. 'Također su mi govorili da to radim zbog muškaraca'. Moj suprug Dakota se isprva smijao, ali sada me zove 'kraljicom skidanja'. Čak sam i na njemu isprobala flaster za čelo i traku za usta, piše The Sun.

'Izgleda čudno, ali je prozračno, udobno i potiče vas da držite usta zatvorenima dok spavate. Osjećam se puno samopouzdanije u svojoj koži otkad to radim. To je mojih dvadeset minuta ugađanja navečer i lijepo je imati nešto čemu se radujem', kaže ova influencerica čiji videi su pogledani više milijuna puta.

GALERIJA: Vitamin C ubrzava sagorjevanje masnoća? Ovo su namirnice koje biste trebali jesti za gubitak kilograma

Mayte kaže da je prije jako loše spavala, ali od kada je uvela svoju rutinu, bolje spava i osjeća da 'može učiniti bilo što nakon dobrog sna'. Otkrila je flastere za ispod očiju i čelo u veljači 2023. i od tada ih stalno koristi. Iako je primijetila neke početne promjene, kaže da su bile kratkotrajne. Mayte je rekla: 'Vidjela sam neke rezultate, ali nisu trajali, pa sam znala da moram učiniti više.' Počela je sa svojom punom rutinom u lipnju 2024. i spava s trakom i flasterom tri puta tjedno. 'Imam prilično duboke bore smijalice, i bila sam zabrinuta zbog podbratka prije svog vjenčanja u lipnju.'

'Traka za čeljust je bila poput steznika za lice. Znam da je starenje prirodno, ali želim to učiniti što gracioznije moguće', priča. Mayte je podijelila svoju jutarnju rutinu na TikToku - gdje se snimila kako 'skida' sve s čime je na licu spavala. Rekla je: 'Prvo obavim njegu kože, pričekam da se upije i operem zube. Zatim stavljam flastere za ispod očiju, kapu za kosu, traku za čeljust i na kraju flaster za usta.'

VEZANI ČLANCI:

'Dišem na usta i budila sam se sa suhim jezikom prije nego što sam počela koristiti flaster za usta', tvrdi Mayte. Želi 'pokazati ljudima rezultate tijekom vremena', i realnu stranu korištenja njege kože - pokazujući bore u svojim videozapisima i kako ih tretira. Kaže da je bila sklona aknama i imala je akne u školi, ali otkako radi 'jutarnje skidanje' primijetila je veliku razliku na svojoj koži. Rekla je: 'Moja koža izgleda puno bolje i bore nisu toliko uočljive.'

VEZANI ČLANCI:

'Objavila sam fotografiju prije i poslije rezultata korištenja trake za čeljust, stvarno možete vidjeti razliku. Stavljam upozorenja na svoje videozapise jer ovo je reakcija moje kože, a svačija koža je drugačija.' Kaže da je ‘skidanje’ važan dio njezine rutine sada i da će nastaviti s time. 'To je nešto čemu se radujem. Pomaže mi da održim dosljednu rutinu, i ne samo da mi pomaže izgledati dobro, već se osjećam dobro. Dobivam puno pozitivnih povratnih informacija od ljudi, također. Neki ljudi kažu da im je flaster za usta bio revolucionaran za njihove rutine prije spavanja.'

Frizerka joj uništila kosu na dan vjenčanja!