Preživjela je komu pa otkrila što je vidjela s 'druge strane': 'Nije bilo nikakvih tunela, već samo ovo'

32-godišnja Nicola Hodges preživjela je situaciju za koju se liječnici nisu nadali da će preživjeti. Nakon što joj je promjena lijeka za epilepsiju uzrokovala opasno zakiseljavanje krvi, hitno je prevezena u bolnicu William Harvey u Ashfordu u Kentu. Stavili su je na 24-satnu dijalizu, a ubrzo je pala u komu. Njezinim bližnjima rečeno je da se okupe oko kreveta jer su šanse za preživljavanje bile samo 20%.

“Moja obitelj je slušala sve one strašne riječi koje čujete u medicinskim dokumentarcima. Nije se očekivalo da ću preživjeti noć, ali jesam, srećom”, prisjeća se Nicola za Mirror. Dodaje kako su joj liječnici upozorili da će, ako se probudi, biti vrlo drugačija osoba. Tijekom kome doživjela je iskustvo bliske smrti. “Nije bilo biserno bijelih vrata, nisam ništa vidjela, samo sam osjećala toplinu i jantarno svjetlo. Dalo mi je osjećaj da nakon smrti postoji nešto – život ili energija”, objašnjava.

Iako se probudila, Nicola je ostala zbunjena i dezorijentirana. Šest mjeseci kasnije, tijekom napadaja, pala je i zadobila četiri krvarenja u mozgu, što je dodatno pogoršalo njezino stanje. “Osjećala sam se kao da mi je glava omotana vatom. Nekad sam bila brza, smiješna, duhovita, a sada nisam mogla ni prepoznati koji je dan”, kaže.

Godine koje su uslijedile obilježile su migrenske glavobolje, senzorno preopterećenje i nove napadaje. Nicola danas živi s roditeljima jer više ne može samostalno. “Nije idealno, ali jednostavno nije sigurno”, priznaje. Pad niz stepenice ostavio ju je gluhom na jedno uho, a napadaj u bazenu mogao je završiti tragično.

Iz tih najmračnijih trenutaka rodila se njezina inspiracija. Nicola je zapisala sve što želi postići prije 40. godine – na vrhu liste bila je knjiga. Na improviziranom “franken-laptopu” i svojim crvenim bilježnicama počela je bilježiti priču koja joj je živjela u glavi od trenutka buđenja iz kome.

“Pisanjem sam se vraćala sebi. Osjećala sam se kao da ponovno mogu disati i da sam opet ja”, kaže Nicola. Kada je prvi nacrt dovršen, njezin otac Nick pročitao ga je i rekao samo šest riječi: “Jako sam uživao. Ovo treba objaviti”. Te riječi promijenile su njezin život.

Nakon osam mjeseci traženja, potpisala je ugovor s nezavisnim izdavačem Morning Mist. Ne samo da su objavili njezinu knjigu Spirit Born, već su dogovorili cijelu seriju od pet knjiga. Druga knjiga izlazi u rujnu, a treći nastavak je već u pripremi.

Sada Nicola koristi svoju priliku kako bi pomogla drugima. Godine 2024. pokrenula je “Crazy’s Creative Corner” na TikToku – virtualni prostor za pisce koji se suočavaju s invaliditetom ili izazovima mentalnog zdravlja. Stotine ljudi pridružuju se njezinim prijenosima uživo, dijele rad, dobivaju povratne informacije i podršku. “Mnogi pisci se muče i na kraju sami objavljuju, ali ovdje si međusobno pomažemo da nas se vidi i čuje”, kaže. Njezin otac Nick ostaje njezin najveći obožavatelj: “Kad ljudi pročitaju ove knjige, one će se same prodavati, apsolutno sam uvjeren u to”.