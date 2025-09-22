Palijativna sestra otkriva 5 stvari koje gotovo nitko ne zna o umiranju
Lucy Dowland, medicinska sestra u britanskoj organizaciji Marie Curie, koja pruža podršku pri skrbi na kraju života, ima dugogodišnje iskustvo u radu s pacijentima u njihovim posljednjim trenucima. Istraživanja pokazuju da 58% ljudi izbjegava razgovore o smrti jer je smatraju tabu temom’, i to više nego razgovore o financijama, vjeri ili politici. No, suočavanje s gubitkom voljenih može postati manje zastrašujuće kada razumijemo što možemo očekivati. Lucy dijeli pet čestih, a manje poznatih činjenica koje mogu pomoći u razumijevanju procesa umiranja, piše Metro.
Samrtni hropac: Često se javlja tijekom posljednjih dana ili sati života kada disanje postaje bučno zbog nakupljene sluzi u dišnim putevima. Iako zvuk može biti neugodan za prisutne, Lucy ističe kako ga pacijent obično nije svjestan niti osjeća bol.
Terminalni val energije: Nekim se pacijentima dogodi ‘nalet energije’ u posljednjim trenucima – jedu, razgovaraju, pa čak i prividno ‘ozdrave’. To može stvoriti dojam poboljšanja, ali često se događa nekoliko dana ili sati prije smrti, što može biti emocionalno zahtjevno za obitelj.
Terminalna agitacija: Neki pacijenti postaju nemirni i uznemireni, imaju poteškoća s opuštanjem, pokušavaju ustati ili lutaju. Održavanje ugodnog okruženja, nježni razgovori i dodiri mogu im pomoći da pronađu mir.
Promjene na koži: Kako se cirkulacija usporava, udovi mogu postati hladniji, a kod osoba svjetlije puti, koža može dobiti plavičasti ton. Kod osoba tamnije puti, promjena može biti primjetna na usnama, obrazima i unutrašnjosti usta.
Lucy naglašava da je svako iskustvo umiranja jedinstveno i preporučuje traženje pomoći ako postoji zabrinutost za voljenu osobu. Medikamentna terapija može se prilagoditi kako bi se olakšali simptomi i pružila dodatna podrška.