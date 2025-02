Pametnije AI iskustvo i fotografija, dugotrajna baterija i ekstremna izdržljivost u novoj HONOR Magic7 seriji

Brzina, preciznost, automatizacija, sigurnost, fotografsko savršenstvo … sve to donosi umjetna inteligencija koja je u potpunosti integrirana u HONOR Magic7 Pro, premium model iz najnovije HONOR Magic7 serije. Uz njega tu je i HONOR Magic7 Lite čije su glavne odlike izdržljivost i baterija koja traje, i traje, i traje…

Napredne AI funkcije

Obavljanje svakodnevnih zadataka sad je postalo puno intuitivnije uz HONOR Magic7 Pro koji dolazi s operativnim sustavom Magic OS 9.0 i platformom Magic Portal 2.01 čije unaprijeđene mogućnosti omogućuju korisnicima odabir objekata na zaslonu za trenutnu analizu teksta i slike te brzo pokretanje željenih aplikacija, uključujući društvene mreže, zabavu, putovanja, produktivnost i kupovinu. Za povećanje produktivnosti, serija HONOR Magic7 nudi AI Prijevod2 i aplikaciju HONOR Notes3. AI prijevod omogućuje trenutačno prevođenje do 13 jezika, dok HONOR Notes ima značajku AI Sažetka za analizu bilješki i izdvajanje ključnih informacija. Najnovija Magic7 serija dolazi i s unaprijed instaliranom Google Gemini4 aplikacijom koja nudi brzi pristup Google AI asistentu i omogućuje korisnicima da poboljšaju svoju kreativnost i produktivnost. Korisnici mogu komunicirati s Geminijem kako bi dobili pomoć pri učenju, razmišljanju, pisanju e-maila, planiranju događaja... Tako se kroz tekst, glas, fotografije i kameru dobiva pomoć na nove načine i olakšavaju svakodnevni zadaci.

Foto: HONOR

Sigurnost na Internetu

Za zaštitu korisnika od potencijalnih prijevara s deepfake tehnologijom i sigurnost na internetu, HONOR Magic7 Pro predstavlja prvi komercijalni uređaj u industriji koji integrira revolucionarnu AI Deepfake detekciju5 za otkrivanje lažnog sadržaja izravno na uređaju. Napredni algoritmi mogu prepoznati manipulirani sadržaj analizirajući nesavršenosti na razini piksela, kontinuitet između kadrova i druge elemente, štiteći tako korisnike od potencijalnih prijevara s deepfake tehnologijom tijekom video poziva.

200 MP telefoto kamera s opcijom AI Super zumiranja

Omogućuje to i napredan HONOR AI Falcon sustav kamera koji dolazi s 50 MP Super Dynamic HONOR Falcon glavnom kamerom, kojom se snimaju najsitniji detalji u raznim svjetlosnim uvjetima - Širokokutna kamera od 50 MP proširuje vidno polje korisnika, što je čini savršenom za pejzažne fotografije ili grupne snimke, a 200 MP telefoto kamera s opcijom AI Super zumiranja6 koje omogućava povećanje do x100 idealna je za ljubitelje fotografiranja udaljenih predmeta i noćnih pejzaža. HONOR Magic7 Pro dolazi s AI HONOR IMAGE ENGINE – prvim industrijskim mobilnim sustavom za obradu slika s hibridnim (uređaj-oblak) AI velikim modelima.

Foto: HONOR

Sve to zapakirano je u elegantan dizajn inspiriran svemirom, a 'svemirska' je i izdržljivost ovog premium modela kojega odlikuje IP68 i IP69 otpornost na prašinu i tekućine te dolazi sa silicij-ugljičnom baterijom od 5270 mAh s podrškom za brzo punjenje od 100 W žičano i 80 W bežično - kada vam se jako žuri ovaj se pametni telefon može napuniti za svega 33 minute. Dolazi u dvije atraktivne boje – mjesečevo sivoj i crnoj.

Baterija koja traje i do tri dana

HONOR Magic7 Lite postavlja novi standard kao prvi pametni telefon u industriji s ultra velikom 6600 mAh7 silicij-ugljičnom baterijom, čime joj se omogućava trajanje i do tri dana korištenja. Uz 66 W žičano HONOR SuperCharge punjenje bateriju možete napuniti do 50 % za samo 20 minuta, a ako se slučajno nađete u situaciji da imate samo 2 % baterije i morate obaviti hitan poziv, tu uskače umjetna inteligencija koja omogućuje da se i s tako malo baterije može obaviti do 50 minuta neprekidnih poziva.

Foto: HONOR

Ultra-kaljeno staklo i ojačani zaštitni sloj pružaju potpunu zaštitu uređaja i omogućuju njegovu ekstremnu izdržljivost, dok jedinstveni dizajn zakrivljenih rubova dodatno štiti od udaraca. Opremljen troslojnom vodootpornom strukturom, HONOR Magic7 Lite pruža zaštitu od 360° od izlaganja vodi, sa IP64 ocjenom za otpornost na vodu i prašinu.

Dolazi u dvije atraktivne boje: titanijski ljubičastoj i titanijski crnoj. A elegantnom dizajnu posebnost daje robusna 108MP Ultra-sensing kamera kojom HONOR Magic7 Lite snima slike s izuzetnim detaljima i poboljšanom svjetlinom i nudi 3x zoom bez gubitka kvalitete i tri jedinstvena režima za portrete – Environmental Portrait (1x), Atmospheric Portrait (2x), i Close-up Portrait (3x).

Posebna ponuda

Do 28. veljače ili do isteka zaliha traje jedinstvena ponuda kod svih ovlaštenih HONOR prodajnih partnera. Uz kupnju HONOR Magic7 Pro na dar se dobiva HONOR Pad X8a tablet. Više informacija o ponudi pronađite na službenoj web stranici.

Foto: HONOR

1 Podržava određene aplikacije. Na funkcionalnost mogu utjecati čimbenici poput ažuriranja aplikacija. Preporučujemo provjeru stvarnih iskustava

2 Ova značajka podržava 13 jezika, uključujući engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski, ruski, japanski, turski, latinski španjolski, malajski, arapski te kineski (mandarinski i kantonski).

3 Uživajte u mogućnostima pretvaranja glasa u tekst u stvarnom vremenu koje vam nudi AI koji točno prepoznaje različite govornike. Iskoristite trenutačne sažetke sastanaka koji su elegantno oblikovani za učinkovite rasprave.

4 Google, Android i Gemini su zaštićeni znakovi Google LLC-a. Aplikacija Gemini dostupna je na odabranim uređajima, jezicima i zemljama. Za rad je potrebna internetska veza

5 OTA ažuriranje za podršku. Podržano samo u odabranim aplikacijama i na podršku mogu utjecati ažuriranja aplikacija i drugi čimbenici. Uzmite u obzir svoje stvarno iskustvo.

6 OTA ažuriranje za podršku, Specifični učinak implementacije može varirati ovisno o scenariju korištenja, pogledajte stvarno iskustvo.