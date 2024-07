Ove 4 svađe većina parova ima tijekom godišnjih odmora: Evo kako ih izbjeći

Odlazak na odmor s partnerom pruža priliku za kvalitetno zajedničko vrijeme. Međutim, pritisak da se maksimalno uživa, zajedno s putnim stresom i promjenama u rutini, može stvoriti plodno tlo za nesuglasice. ‘Obožavamo odmore, ali oni nas izvlače iz zone udobnosti i svakodnevne rutine koja nas održava uravnoteženima’, kaže terapeutkinja Nicole Saunders za HuffPost, ‘Ova promjena može izazvati stres koji se akumulira kroz nekoliko dana. Također, mnogi parovi skloni su konzumiranju više alkohola na odmoru, a kombinacija alkohola i stresa može lako dovesti do svađa’. Stručnjaci za odnose zato su podijelili najčešće nesuglasice koje se javljaju na odmoru i korisne savjete kako ih izbjeći:

Opustimo se vs. Budimo avanturistički nastrojeni: Sukobi oko planova putovanja su česti. Jedan partner možda želi provesti vrijeme opuštajući se uz bazen s pićem, dok drugi žudi za avanturom i aktivnostima. ‘Usklađivanje ovih razlika može biti izazovno, posebno zbog financijskih ulaganja i koordinacije potrebne za planiranje odmora’, kaže Abigail Makepeace, bračna i obiteljska terapeutkinja, ‘Pritisak da oba partnera uživaju može povećati potrebu za učinkovitom komunikacijom’.

Njezin savjet? Prije puta razgovarajte o tome kako izgleda vaša idealna vizija odmora. Unaprijed poznavanje međusobnih očekivanja može spriječiti rasprave kasnije. ‘Dogovorite se o zajedničkim aktivnostima i omogućite prostor za pojedinačne interese. Kompromis i fleksibilnost su ključni; isplanirajte dane za opuštanje i dane za avanture kako bi oba partnera bila zadovoljna’.

Trebamo plan vs. Budimo spontani: Jedan partner može preferirati detaljno planiranje putovanja, dok drugi voli spontanost i neplanirane aktivnosti. ‘Previše otvoren plan može značiti manjak potrebnih rezervacija, gubitak vremena i novca ili druge nepredviđene situacije’, kaže bračna i obiteljska terapeutkinja Brianne Billups Hughes, ‘Ovaj sukob često proizlazi iz različitih očekivanja i stilova putovanja, što dovodi do frustracija’.

Kako biste to izbjegli, razgovarajte o prioritetima prije polaska. ‘Pronađite kompromis između planiranih aktivnosti i slobodnog vremena. Neka svatko odabere nekoliko važnih aktivnosti ili razvijte strategiju koja omogućuje da oba partnera dobiju ono što žele od putovanja’, savjetovala je.

Nađimo vrijeme za romantiku vs. Nisam raspoložen/a: Parovi često očekuju da će na odmoru imati više vremena za romantiku i seks. Međutim, stvarnost ponekad ne ispunjava očekivanja. ‘Kad ljudi imaju visoka očekivanja koja se ne ispune, to može dovesti do intenzivnog bijesa ili tuge’, kaže terapeut Aaron Steinberg. Sukobi mogu nastati jer jedan partner želi uživati u romantičnim trenucima, dok je drugi previše pod stresom ili umoran.

Kako biste izbjegli nesuglasice, nekoliko dana prije putovanja razgovarajte o svojim očekivanjima i fantazijama. ‘Primijetite koliko se vaša očekivanja preklapaju i razlikuju te osigurajte prilike za zadovoljavanje potreba oba partnera’, savjetuje Steinberg. Hughes dodaje da treba davati prioritet kvalitetnom vremenu za povezivanje koje nije isključivo usmjereno na seks.

Trošite previše vs. Previše štedite: Financije su čest izvor napetosti, posebno na odmoru. Različiti pristupi potrošnji mogu izazvati sukobe. ‘Putovanje može biti skupo, a nesuglasice se mogu pojaviti oko troškova za obroke, smještaj, suvenire i aktivnosti’, kaže Hughes, ‘Jedan partner možda želi štedjeti, dok drugi želi trošiti’.

Uspostavite jasan proračun prije putovanja, savjetuje Makepeace: ‘Odredite troškove za hranu, aktivnosti i druge izdatke. Ovaj proaktivni pristup može spriječiti velike nesuglasice. Dogovorite se o poštenoj metodi dijeljenja troškova, poput naizmjeničnog plaćanja ili podjele troškova prema financijskim mogućnostima svakog partnera’.

