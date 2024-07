Doktori otkrivaju najstrašnije posljednje riječi koje su čuli od svojih umirućih pacijenata

Liječnici vide apsolutno sve, od trudnoće i poroda do smrti - ali postoje neki trenuci koje pamte cijeli život. Biti s pacijentima koji su na samrtnoj postelji često znači da su liječnici i medicinske sestre ti koji će čuti njihove posljednje riječi, piše LADBible. Ali, što ako ih one onda proganjaju cijeli život?

To je ono što je jedan korisnik društvenih mreža želio znati, što ga je potaknulo da upita ljude s Reddita: ‘Koje su bile najjezivije posljednje riječi koje ste čuli od pacijenta neposredno prije smrti?’. Odgovori su bili nevjerojatni. Više od 2000 medicinskih radnika podijelio je svoje priče, ali ova je najjezivija od svih.

VEZANI ČLANCI:

Jedna se osoba prisjetila zastrašujućeg trenutka kada je žena priznala da je vidjela muškarca odjevenog u crno samo nekoliko trenutaka prije nego što je izdahnula, što je doktora toliko izbezumilo da nakon toga više nije želio biti u sobi. ‘Draga starija gospođa rekla je medicinskoj sestri da želi biti sva u bijelom. Na pitanje zašto, rekla je 'Čovjek u crnom je ovdje'. Pogledala je u kut sobe. Medicinska sestra je pogledala, ali tamo nije bilo nikoga’, kaže.

‘Tad sam je zamolio da opiše što je vidjela, a ona je rekla, 'on je u crnom i ima cilindar'. Tada je prošaptala 'i oči su mu crvene' dok su joj se oči kretale preko sobe do točno iza medicinske sestre, kao da ga gleda kako nam se približava. Umrla je kasnije te noći. Ali, smrt je bila neočekivana. Ta me soba strašila još dugo nakon toga’, dodaje.

GALERIJA: Može smiješak? Ovo je 5 dobrobiti smijanja

Sljedeći je pisao o 83-godišnjoj ženi koja je rekla 'Moja mama je ovdje. Idemo?', samo da bi umrla nekoliko minuta kasnije. Još jedna starija gospođa rekla je: ‘Mislim da ću danas umrijeti...’. Medicinska sestra je napisala: ‘Provjerili smo vitalne znakove i sve se činilo u redu. Bila je stabilna. Imala je srčani udar nekoliko sati kasnije. Ne njezine posljednje riječi, ali zadnje što mi je rekla’.

Netko se drugi prisjetio da je radio u jedinici s ljudima koji su imali demenciju i Alzheimerovu bolest. Napisala je: ‘Moj najdraži pacijent prilično je postojano padao pa sam ga vrlo često provjeravao. Dugo bismo čavrljali i šalili se jedno s drugim, ali u posljednja dva tjedna njegova života potpuno je prestao pričati i zapravo uopće nije prihvaćao razgovore usmjerene prema njemu. Završila sam s davanjem doza lijekova za večer i otišla ga vidjeti prije nego što odem. Rekla sam mu da odlazim spavati i da ću ga posjetiti sljedeći dan, a on me pogledao u oči i tako se iskreno nasmiješio i rekao: 'Izgledaš kao anđeo’. Mislila sam da je to tako slatko jer tjednima nije djelovao lucidno. Umro je sljedećeg jutra’.

VEZANI ČLANCI:

Jedna kirurg je podijelio: ‘Čovjek na samrtnoj postelji stalno je ponavljao 'tijelo je u šumi pored hrasta' sve dok nije preminuo. Policija je obaviještena i pretražila je šumu iza čovjekove kuće, ali nikada ništa nije pronašla’.

Liječnica otkrila najstrašnije stvari koje je čula u posljednjim trenucima ljudi na samrti: