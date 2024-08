Osjećamo se glupavo, živimo dulje i slabo spavamo: Evo kako ljubav utječe na tijelo i um

Mnogi ljudi opisuju ljubav kao nešto što točno možete prepoznati kad se dogodi. Kada pomislite na ljubav, vjerojatno vam srce prvo padne na pamet, ali ljubav utječe na cijelo tijelo i um. Netko tko se zaljubi može imati poteškoća s obavljanjem kognitivnih zadataka kao što su multitasking ili rješavanje problema. To je zato što troše previše energije i vremena razmišljajući o svojoj voljenoj osobi. Kako piše cxomedia, dr. Marni Feuerman, licencirana psihoterapeutkinja, ima neke odgovore na pitanje zašto nas ljubav čini glupavima. Kaže da, kad se ljudi zaljube, doživljavaju navalu hormona i neurotransmitera koji ih čine sretnima. "Takva kemija nadvladava naše logično, racionalno razmišljanje. Što može dovesti do toga da radimo stvari koje inače ne bismo".

Također je rekla da nam znanost govori kako su kemijske i hormonske promjene u našem mozgu kodirane slično kao ovisnost. To dovodi do toga da zaljubljeni žele sve više i više te osobe. Neki koji misle da su se zaljubili možda zapravo osjećaju ‘samo’ fizičku požudu ili zaluđenost. "Rane faze susreta s nekim tko nas privlači i s kim imamo intenzivnu kemiju mogu nas zavarati da mislimo da smo zaljubljeni već na početku," rekla je. Prema Harvardu, požuda oslobađa hormone estrogen i testosteron; privlačnost oslobađa dopamin, serotonin i norepinefrin, a vezanost oslobađa oksitocin i vazopresin. Kada su svi zajedno, dio mozga koji regulira emocije postaje kaotičan. Ali posebnost u slučaju faze euforije je da će se opuštajući učinak koji osjećamo od serotonina smanjiti i biti zamijenjen opsesijom prema osobi koju volimo. Srce može lupati dok ne ostanete bez daha ili drhtite od želje da budete s voljenom osobom.

Može biti bezopasno ili destruktivno

"Da bi veza opstala, mora proći tu glupavu fazu na početku, kad se pred partnerom ponašamo čudno, i ući u stabilniju i konzistentniju fazu. Da bi ova sljedeća faza bila uspješna, trebali biste se osjećati sigurno i zaštićeno u vezi. Često se tako ne osjećate na početku," izjavila je Feuerman.

Smiješno i glupavo ponašanje pred voljenom osobom može biti bezopasno, ali ako to traje godinama u vezi, može postati potencijalno crvena zastava, odnosno nešto zbog čega se treba zabrinuti. Dr. Feuerman kaže da mnogi ljudi toleriraju loše ponašanje svog partnera zbog ljubavi, jer još uvijek 'ne razmišljaju glavom, nego srcem'. Na primjer, neki ljudi koji su zaljubljeni lako vjeruju svom partneru kada ih uhvate da ih varaju. Zbog ljubavi, opraštaju partneru. Sve u svemu, zaljubljivanje nije loše, ali postoje iznimke. "Jedini razlog za zabrinutost je ako ponašanja nanose štetu ili ako ste manipulirani. Također je zabrinjavajuće ako poduzimate ozbiljan korak poput braka bez realnog pogleda na vezu," zaključila je dr. Feuerman.

Čak i najstarija otkrivena ljubavna pjesma govori o učincima ljubavi na tijelo i um, pa kaže: "Zarobio si me, dopusti mi da drhtim pred tobom". To je stih iz "Ljubavnih pjesmama za Shu-Sina," koja datira iz otprilike 2000. godine prije Krista. Moderniji primjeri, uključujući romantične komedije i sentimentalne priče o srodnim dušama, ponekad mogu biti teško probavljivi, posebno ako vas Kupidove strijele nisu pogodile baš tako snažno. Ali ako ste i sami bili zaljubljeni, znat ćete da povremena pretjerivanja nisu daleko od istine. Iako su izrazi poput "misliti srcem", "ti si u mom srcu" i "slomljenog srca" prilično razumljivi, za sve to morate zahvaliti svom mozgu - tamo se sve događa.

Euforija

Ono veselo, euforično uzbuđenje koje osjećate kad provodite vrijeme s osobom koju volite (ili je vidite s druge strane prostorije ili čujete njeno ime)... To možete pripisati neurotransmiteru dopaminu. Sustav nagrađivanja vašeg mozga oslanja se na ovu važnu kemikaliju kako bi pojačao ugodna ponašanja, uključujući: jedenje, slušanje glazbe, seks, viđanje ljudi koje volite... Samo razmišljanje o objektu vaših osjećaja dovoljno je da pokrene oslobađanje dopamina, čineći vas uzbuđenim i spremnim učiniti sve da ih vidite. Tada, kad ih stvarno vidite, vaš mozak vas "nagrađuje" s još više dopamina, što doživljavate kao intenzivno zadovoljstvo. Istraživači vjeruju da ovaj ciklus igra važnu ulogu u reproduktivnom ponašanju. Osjećaj zadovoljstva kad provodite vrijeme s osobom koju volite čini vjerojatnijim da ćete to nastaviti raditi. Iz čisto biološke perspektive, ovo je važan prvi korak u procesu odabira idealnog partnera za reprodukciju.

Vezanost i sigurnost

Kada je riječ o ljubavi, dopamin nije jedina kemikalija na terenu. Razina oksitocina također raste, pojačavajući osjećaje vezanosti, sigurnosti i povjerenja. Zbog toga se vjerojatno osjećate ugodno i opušteno u društvu partnera, posebno kad vaša ljubav prođe onaj prvi rani nalet. Ti osjećaji mogu postati još jači nakon dodirivanja, ljubljenja ili seksa. To je oksitocin na djelu. Njegov nadimak "hormon ljubavi" ima svoje razloge. Oslobađanje oksitocina može ojačati vašu vezu, dijelom zato što može smanjiti interes za druge potencijalne partnere. Ukratko, što vas vaš partner čini sretnijima, vjerojatnije je da ćete željeti postati bliži.

Spremnost na žrtvu

Većina ljudi se slaže da ljubav uključuje određeni stupanj kompromisa i žrtvovanja. Žrtve mogu varirati od malih - poput odabira žute boje za kuhinju umjesto plave - do životno promjenjivih. Na primjer, možete se preseliti na drugi kraj svijeta, kako biste podržali svog partnera. Kako ljubav cvjeta, možda ćete napraviti nove žrtve. Vjeruje se da se to događa jer partneri postaju više usklađeni, dijelom zahvaljujući vagusnom živcu, koji počinje u mozgu i igra ulogu u svemu, od vaših izraza lica do ritma srca. Ova usklađenost može vam pomoći primijetiti kada su tužni ili uznemireni. Budući da je prirodno željeti zaštititi nekoga koga volite od boli, možda ćete odlučiti žrtvovati nešto iz tog razloga.

Stalne misli

Je li osoba koju volite stalno u vašim mislima? Možda o njoj razmišljate toliko često da se čak počinje pojavljivati u vašim snovima. Ovo je djelomično povezano s ciklusom dopamina koji nagrađuje pozitivne misli, ali istraživanje iz 2005. sugerira da možete zahvaliti i drugom dijelu mozga: prednjem cingularnom korteksu, piše Healthline. Stručnjaci su povezali ovu regiju mozga s opsesivno-kompulzivnim ponašanjem, što može objasniti zašto se intenzitet i učestalost vaših misli mogu približiti razini - opsesije. Ipak, kada se prvi put zaljubite u nekoga, normalno je da je ta osoba glavni predmet vaših misli. To može pojačati želju da provodite vrijeme s njima, potencijalno povećavajući šanse za uspješnu gradnju veze.

Manje stresa

Dugotrajna ljubav povezana je s nižim razinama stresa. Pozitivni osjećaji povezani s proizvodnjom oksitocina i dopamina mogu vam pomoći poboljšati raspoloženje. Istraživanje iz 2010. također sugerira da samci mogu imati više razine kortizola, hormona stresa, nego ljudi u stabilnim vezama. Što je partner ako ne netko kome možete otvoriti dušu, netko tko vam može pružiti podršku? Razumljivo je da podrška i društvo osobe koju volite mogu pomoći da lakše upravljate izazovnim životnim situacijama.

Ljubomora

Iako ljudi ljubomoru često smatraju nečim lošim, to je prirodna emocija koja vam može pomoći da obratite više pažnje na svoje potrebe i osjećaje. Drugim riječima, ljubomora potaknuta ljubavlju može sugerirati da imate snažnu predanost partneru i ne želite ga izgubiti. Ljubomora može imati pozitivan učinak na vašu vezu potičući povezanost - sve dok je koristite mudro. Kada primijetite osjećaje ljubomore, prvo se podsjetite da su normalni. Zatim ih podijelite sa svojim partnerom umjesto da špijunirate ili nabacujete pasivno-agresivne primjedbe o njihovom ponašanju.

Kad je riječ o učincima ljubavi na tijelo, ljubav možete osjećati u prstima, nožnim prstima ili posvuda, ona će se pojaviti i u vašem tijelu. Što vas tjera da stalno želite biti intimni? Ovdje dolazi do izražaja još jedan skup hormona. Androgeni, skupina hormona koja uključuje testosteron, povećavaju vašu želju za seksom s osobom koju volite. Seks također pojačava proizvodnju ovih hormona, što može dovesti do ciklusa koji je također pojačan oslobađanjem oksitocina i dopamina. Seks s partnerom povećava povezanost, tako da je sasvim normalno da želite više, a i ima brojne zdravstvene prednosti.

Poboljšano fizičko zdravlje

Ljubav, osobito ljubav koja se razvija u stabilnu vezu, može imati pozitivan učinak na cjelokupno zdravlje. Neke od tih koristi uključuju: smanjenje rizika od srčanih bolesti, niži krvni tlak, poboljšan imunitet, brži oporavak od bolesti...

Dulji životni vijek

Ljubavna veza mogla bi vam pomoći da živite dulje. Istraživanje iz 2011. pregledalo je 95 članaka koji su uspoređivali stopu smrtnosti za samce sa stopom smrtnosti za ljude koji su bili u braku ili su živjeli s partnerima, prenosi Healthline. Autori su pronašli dokaze koji sugeriraju da samci imaju mnogo veći rizik od prerane smrti: 24 posto, prema nekim studijama koje su uspoređivali.

Studija iz 2012. koja je obuhvatila 225 odraslih osoba koje su imale premosnicu koronarne arterije također je pronašla dokaze koji sugeriraju da ljubav može dovesti do duljeg života. Ljudi koji su bili u braku kada su imali operaciju imali su 2,5 puta veću vjerojatnost da će biti živi 15 godina kasnije. Visoko zadovoljstvo brakom povećalo je ovu stopu. Ljudi koji su izvijestili da su visoko zadovoljni svojim brakom imali su 3,2 puta veću vjerojatnost da će biti živi nego oni koji su bili manje zadovoljni.

Oslobađanje od boli

Možda imate iskustvo s time kako misli na voljenu osobu mogu poboljšati vaše raspoloženje, pa čak i pružiti malo utjehe ili snage kada se ne osjećate dobro. Ovaj učinak ne postoji samo u vašoj mašti, kaže istraživanje iz 2010. godine. Ovo je istraživanje provedeno na 15 odraslih osoba u romantičnim vezama koje su bile uspostavljene u prethodnih devet mjeseci. Sudionici su doživljavali umjerenu do jaku razinu toplinske boli dok su radili jednu od tri stvari: odgovarajući na zadatak asocijacije riječi za koji su prethodna istraživanja pokazala da smanjuje bol, gledajući fotografiju atraktivnog poznanika, gledajući fotografiju svog romantičnog partnera. Izvijestili su o manjoj boli i dok su obavljali zadatak distrakcije i dok su gledali fotografiju svog partnera. Autori istraživanja također su primijetili da gledanje fotografije partnera aktivira sustav nagrađivanja mozga, što sugerira da bi ova aktivacija mogla smanjiti vašu percepciju boli.

Što je s negativnim učincima? Ljubav nekad boli...

U dugotrajnoj, stabilnoj vezi, stres obično s vremenom opada. Ali kad se prvi put zaljubite, vaš stres obično raste. Ima smisla; zaljubljivanje se može činiti kao prilično rizična situacija, posebno prije nego što znate kako se druga osoba osjeća. Malo stresa nije uvijek loše, jer vas može motivirati da slijedite svoju ljubav. Ako ne možete ništa obaviti jer nestrpljivo čekate da nastaviti flert započet sinoć, možda imate mali problem...

Fizički simptomi

Vaše tijelo reagira na stres ljubavi proizvodeći norepinefrin i adrenalin, iste hormone koje tijelo oslobađa kada se suočava s opasnošću ili krizama. Ovi hormoni mogu uzrokovati niz fizičkih simptoma, poput onog osjećaja lepršanja leptirića u trbuhu. "Leptirići" mogu zvučati lijepo, naravno - dok vas ne natjeraju da se osjećate kao da ćete povraćati. Kada vidite, ili čak samo pomislite na osobu koju volite, osjećate se napeto i nervozno. Srce vam počinje brže kucati, dlanovi se znoje, a lice crveni. Možda ćete se osjećati malo drhtavo i govoriti nesuvisle rečenice. To vas može učiniti anksioznima, čak i kad ne postoji nitko drugi s kim biste radije razgovarali.

Promjene u snu i apetitu

Vrpoljite se i okrećete jer ne možete izbaciti tu posebnu osobu iz glave? Pitate se kako se osjeća prema vama? Možda ste već otkrili da se osjeća isto, ali ne znate kada ćete ju sljedeći put vidjeti. To je samo još jedna vrsta agonije. Nervozan želudac također vas može držati budnima i otežati vam jedenje. Brzo mijenjanje razine hormona može utjecati na apetit i spavanje, ali zdrava prehrana i dovoljno odmora pomoći će vam da se bolje nosite s onim što dolazi.

Loša prosudba

Jeste li ikada napravili nešto glupo (možda čak i pomalo opasno) kako biste impresionirali nekoga koga volite? Možda ste postupili bez razmišljanja i učinili nešto što inače nikada ne biste. Niste jedini. Kada doživljavate intenzivnu ljubav, dijelovi vašeg mozga odgovorni za prepoznavanje opasnosti (amigdala) i donošenje odluka (frontalni režanj) privremeno se povlače, ostavljajući vas bez tih ključnih vještina. Dakle, ako odlučite priznati ljubav pred stotinom ljudi na rođendanskoj zabavi svog najboljeg prijatelja, posljedice mogu biti samo stvarno neugodna priča koju nikad nećete prestati slušati. Ali ovaj nedostatak prosudbe može imati i ozbiljnije posljedice, kao što je otežavanje prepoznavanja tzv. crvenih zastavica odnosno loših karakteristika koje vaš partner ima.

Ovisnost o ljubavi

Postoji mnogo rasprava o tome mogu li ljudi postati ovisni o ljubavi. Ukratko, moguće je doživjeti obrazac u kojem žudite za euforičnom fazom rane ljubavi ili idealiziranom romantičnom vezom. Ljudi sa tzv. ovisnosti o ljubavi mogli bi također osjetiti potrebu za prekidom veze kada više ne osjećaju "zaljubljenost". Ako primijetite ove znakove, možda je vrijeme da uzmete kratku pauzu od ljubavi i spojeva. Razgovor s terapeutom može vam pomoći da steknete više uvida u ovaj obrazac.

