Muči ju neobičan problem: 'Moj dečko je toliko dobar u krevetu da sam ja nesigurna u sebe'

Jedna je 26-godišnjakinja The Sun-ovoj savjetnici, Deidre, priznala neobičan problem. Naime, njen dečko je jednostavno predobar u krevetu. ‘Moj dečko je toliko dobar u krevetu da se zbog toga osjećam nesigurno’, rekla je, ‘Koncentrira se na moje zadovoljstvo tako intenzivno da ga ponekad moram zamoliti da prestane. Želim mu zauzvrat ugoditi, ali ne znam kako’.

‘Ja imam 26, a on 28 godina. Zajedno smo šest mjeseci i stvarno se zaljubljujem u njega’, objašnjava, ‘Dok ga nisam upoznala, uvijek sam mislila da sam imala dobar seksualni život s prijašnjim dečkima. Sada znam da su moja prošla seksualna iskustva bila prosječna. Moj partner je nevjerojatan ljubavnik. Svaki put me iznova dovodi do ekstaze’.

‘Trebala bih biti sretna zbog toga. Umjesto toga, počela sam se brinuti da nisam dovoljno dobra u krevetu’, priznaje, ‘Moje seksualno samopouzdanje je nestalo i ne znam kako i gdje da ga dodirnem. Nije baš glasan, pa je teško znati u čemu uživa. Zapravo, čini se da više uživa pružajući mi zadovoljstvo nego primajući ga. Osjećam da nisam dovoljno iskusna za njega’.

‘Ponekad se brinem da će mi dosaditi i da će pronaći neku drugu. Osjećam se tjeskobno jer nisam dovoljno lijepa ili što moje tijelo nije dovoljno dobro’, kaže, ‘Nikada nisam imala te nesigurnosti u vezi sa seksom i ne razumijem zašto se tako osjećam - kad je on tako divan i u krevetu i izvan njega’.

Deidre joj je poručila: ‘Kao što neki ljudi više uživaju u davanju darova nego u primanju, tako je i sa seksom. Tvoj dečko očito voli seks s tobom jer te se ne može zasititi. A vaš relativni nedostatak iskustva nije problem - svaki novi par treba vremena da upozna tijelo i sklonosti onog drugog. Uvijek je stvar pokušaja i pogrešaka’.

‘On vas ne uspoređuje sa svojim prošlim ljubavnicima - previše je zauzet dovodeći vas do ekstaze’, nastavlja, ‘Ako nije glasan kada mu udovoljavate, to ne znači da ne uživa. Neki ljudi su samo tihi u krevetu. Zamolite ga da vam pokaže i kaže što stvarno voli. Dobra komunikacija ključna je za dobar seks, a razgovor u krevetu može vas jako uzbuditi’.

